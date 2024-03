La Volkswagen ID.3 GTX è un concentrato di potenza disponibile nella versione da 286 CV e nella versione Performance da 326 CV.

Il nuovo modello top di gamma monta, infatti, il più potente di tutti i motori elettrici Volkswagen mai presentati. Entrambe le versioni GTX convertono la loro potenza in propulsione attraverso l’asse posteriore. Con la sua nuova batteria da 79 kWh disposta esattamente al centro della vettura, offre un baricentro basso, tipicamente sportivo, e una perfetta ripartizione del carico sugli assi. Sotto l’aspetto estetico, i modelli GTX sono caratterizzati da interni ed esterni dedicati con equipaggiamento di serie notevolmente ampliato.

La ID.3 GTX ha un motore sincrono a magneti permanenti del tipo APP550. La peculiarità è che il motore viene offerto nella variante da 210 kW, ma anche in quella inedita da 240 kW. I motori della GTX e della GTX Performance accelerano da 0 a 100 km/h rispettivamente in soli 6,0 e max 5,6 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 180 (nella GTX) e 200 km/h (nella GTX Performance). Questi motori sono alimentati da una batteria agli ioni di litio da 79 kWh, che può essere ricaricata dal 10 all’80% in circa 26 minuti. Secondo le stime, l’autonomia raggiungerà i 600 km circa.

La nuova ID.3 GTX si differenzia da tutti gli altri modelli della gamma per un design esterno dedicato. I paraurti anteriori sono dotati di una nuova presa d’aria nera a rombi. A sinistra e a destra, il paraurti è delimitato dai nuovi elementi delle luci diurne: sono due triangoli a led sovrapposti che, insieme, hanno l’aspetto della punta di una frecci. Gli elementi neri della carrozzeria sono lucidati a specchio. Lo stesso vale per i sottoporta di nuova configurazione e la nuova parte inferiore della coda dotata di diffusore. Altrettanto nuovi sono i cerchi in lega da 20″ di serie del tipo Skagen. In linea con lo stile GTX, le ruote presentano superfici interne verniciate in nero e superfici esterne chiare tornite a specchio. A richiesta, il cerchio GTX da 20″ Skagen sarà disponibile completamente in nero.

I sedili sportivi top di gamma di serie (in tessuto ed ecopelle) sottolineano il carattere sportivo dei modelli ID.3 con cuciture decorative rosse e alla scritta GTX traforata sugli schienali anteriori. Anche il volante multifunzione sportivo di tutte le versioni GTX è caratterizzato da cuciture rosse, nonché da un’applicazione rossa della placchetta inferiore al volante con scritta GTX cromata integrata. Anche la superficie del cockpit è nello stile specifico GTX.

La gamma ID.3 si arricchisce di un nuovo cockpit con sistema infotainment completamente rivisitato: la nuova generazione è infatti caratterizzata da un touchscreen più grande e una nuova struttura dei menu intuitiva. Inoltre, la leva selettrice del cambio automatico è stata eliminata dalla zona del Digital Cockpit rivisitato e sostituita con una leva di comando sullo sterzo separata. Un’altra novità sono il nuovo assistente vocale Ida e l’integrazione di ChatGPT. Altrettanto inedita nella gamma è l’app Wellness, con la quale è possibile regolare diverse funzioni della vettura tramite programmi preconfigurati per garantire il massimo benessere durante la marcia o la ricarica.

Il colore GTX di base sarà il nuovo Kings Red metallizzato. Il rosso è un omaggio alla verniciatura della Golf GTI ed è stato formulato con degli accenni al classico Tornado Red che ricorda questo modello iconico. Il tetto di tutte le ID.3 è realizzato sempre in nero lucido. In alternativa al Kings Red metallizzato, la ID.3 GTX può essere ordinata nei quattro colori: Moonstone Grey, Grenadilla Black metallizzato, Glacier White metallizzato e Scale Silver metallizzato.

La ID.3 GTX dispone già di serie di un’ampia gamma di sistemi di assistenza. Tra questi figurano, fra l’altro, l’impianto di regolazione della velocità, l’assistente alla frenata di emergenza Front Assist con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, l’assistente di mantenimento corsia Lane Assist, la funzione di frenata in presenza di curva e il riconoscimento della segnaletica stradale.

