La Volkswagen Passat eHybrid 2024 monta le nuove opzioni di trazione ibrida plug-in che erogano una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV) con una autonomia elettrica fino a 133 km.

Volkswagen presenta i due nuovi ibridi plug-in eHybrid da 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV) per la Passat eHybrid 2024. Con un’autonomia elettrica fino a 133 km e la ricarica rapida in corrente continua DC, le nuove Passat eHybrid sono progettate per chi desidera coprire brevi e medie distanze con l’alimentazione elettrica, ma vogliono anche poter affrontare lunghi viaggi senza fermarsi per ricaricare. In Italia, le nuove Passat eHybrid possono essere ordinate nei tre allestimenti Passat, Business e R-Line da 54.700 euro.

Il design completamente rivisitato segue il dna della gamma, ma lo reinterpreta in modo deciso, adattandosi ai vari equipaggiamenti. Grazie al suo spazio generoso, la nuova Volkswagen Passat ha un passo più lungo di 50 mm rispetto al modello precedente e una capacità del bagagliaio notevolmente ampliata, compresa tra 510 e 1.770 litri. Volkswagen ha poi completamente ridisegnato gli interni della nuova Passat.

La strumentazione è caratterizzata dal display centrale standard da 32 cm, disponibile a richiesta da 38 cm. La base tecnica dell’infotainment è la matrice modulare MIB4 di ultima generazione. Per la prima volta, la nuova Passat è inoltre dotata di un Vehicle Dynamics Manager: questo sistema di serie garantisce una maneggevolezza particolarmente neutra, stabile, agile e precisa. Il comfort di guida sulle lunghe distanze inoltre è ulteriormente migliorato dai sedili ergoActive con una nuova funzione di massaggio.

Le due nuove opzioni di trazione ibrida plug-in eHybrid permettono un’autonomia elettrica fino a 133 km e un’autonomia totale di oltre 800 km: la Passat eHybrid è un’auto elettrica che attiva il suo motore a benzina TSI solo in caso di elevata richiesta di potenza o sui lunghi tragitti.

La Passat eHybrid si avvia in modalità elettrica E-Mode grazie alla batteria da 19,7 kWh. Solo quando la velocità supera i 140 km/h o quando la batteria ha una capacità residua insufficiente per il funzionamento continuo in modalità elettrica, la nuova Passat commuta automaticamente alla modalità Hybrid. Il passaggio è possibile anche manualmente. Inoltre, il conducente può scegliere tra le quattro modalità di marcia Eco, Comfort, Sport e Individual, che Volkswagen ha perfezionato e adattato alla nuova strategia ibrida.

Le nuove opzioni di trazione ibrida plug-in eHybrid erogano una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV). La versione da 150 kW sviluppa una coppia di sistema di 350 Nm, che nel caso della versione da 200 kW diventano 400 Nm. Nella più potente delle due versioni eHybrid, il nuovo motore 1.5 TSI passa da 110 kW (150 CV) a 130 kW (177 CV). Presso le colonnine di ricarica rapida DC, la ricarica avviene ora con una potenza massima fino a 50 kW.

L’allestimento di accesso Passat eHybrid include una dotazione di serie molto completa, che prevede cerchi in lega da 17 pollici, fari anteriori e posteriori a led, climatizzatore automatico Climatronic a 2 zone, avviamento senza chiave Keyless Go; strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, display infotainment da 12,9 pollici, connettività smartphone App-Connect wireless, porte USB-C con capacità di ricarica rapida di 45 W, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, videocamera per retromarcia Rear View, volante multifunzione rivestito in pelle con palette cambio DSG, cavo di ricarica con presa domestica e cavo di ricarica Mode 3 Tipo 2 da 16A a cui si aggiunge una ricca dotazione standard di assistenti alla guida (ADAS) di ultima generazione.

La nuova Passat eHybrid Business è riconoscibile per le finiture cromate sui finestrini laterali, le barre sul tetto anodizzate argento e gli elementi cromati nella parte anteriore e posteriore. All’interno si caratterizza, tra l’altro, per i rivestimenti dei sedili in ArtVelours e le finiture specifiche. Disponibile con entrambe le potenze di sistema di 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV) con prezzi a partire da 57.300 euro, la nuova Passat eHybrid Business aggiunge alla dotazione: regolazione automatica dei fari abbaglianti Light Assist, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, sedili anteriori ErgoActive Comfort con supporto lombare e funzione massaggio, navigatore satellitare Discover Media, porte USB-C aggiuntive da 45 W nella parte posteriore, predisposizione telefono Comfort con ricarica a induzione e assistente vocale intelligente IDA.

La nuova Passat eHybrid R-Line, al vertice della gamma nella versione da 200 kW (272 CV), è caratterizzata da un look molto dinamico e dalla regolazione adattiva dell’assetto DCC Pro di serie. Nell’abitacolo è dotata di sedili sportivi con poggiatesta integrati. All’esterno l’anteriore e il posteriore della Passat eHybrid R-Line si riconoscono per i paraurti dal design sportivo R, mentre il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori hanno una finitura in vernice nera.

La dotazione di serie include, tra gli altri: cerchi in lega da 18 pollici, fari IQ.Light Led Matrix con regolazione dinamica Dynamic Light Assist, Park Assist con funzione Memory, tendine parasole per i vetri posteriori, apertura e avviamento senza chiave Keyless Entry&Go, apertura e chiusura automatiche del bagagliaio Easy Open/Close Pack, selezione del profilo di guida e regolazione adattiva dell’assetto DCC Pro.

Fonte Volkswagen

Copyright Image: Sinergon LTD