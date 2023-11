Lucid Gravity, il SUV di lusso negli USA da 80.000 $

Dopo la berlina lussuosa Air, al Salone di Los Angeles con Lucid Gravity il marchio californiano si sposta leggermente più in basso lanciando il suo primo crossover.

Nonostante un posizionamento leggermente inferiore, questo modello introduce alcune novità, come sospensioni pneumatiche opzionali e un display OLED da ben 34 pollici. Arriverà nei mercati in cui Lucid è presente nel 2024.

Lucid Gravity, SUV di lusso elettrico a sette posti

Il nuovo Lucid Gravity offrirà sette posti a sedere, andando quindi a competere, anche per fascia di prezzo, con altre auto elettriche come Kia EV9 e la futura Hyundai Ioniq 7, nonché Mercedes EQB ed EQS SUV, Volvo EX90 e la stessa Tesla Model X.

Ci sono novità estetiche e tecnologiche tanto per gli esterni quanto per gli interni. In particolare, Gravity ha un trattamento per il frontale, e per l’illuminazione anteriore, che si chiama Noseblade, e tutto viene raggruppato in un unica fascia semi-nascosta tra cofano e paraurti, il quale tra l’altro include anche tutti gli avanzati sistemi di sicurezza.

Di lato e al posteriore si nota la forma allungata e abbastanza aerodinamica, che ospita appunto i 7 posti, mentre il design del retrotreno è simile a quello della berlina Air, con blocco unico per il portellone, forma bombata e design delle luci sottile e a tutta larghezza. Come su Air, inoltre, tutto il tetto è panoramico in vetro.

Dentro, altre novità. In particolare la configurazione cruscotto-volante è diversa rispetto alla Air, con il secondo che ha forma schiacciata e quasi sportiva e si pone al di sotto del grande display da 34 pollici con effetto sospeso, a cui segue un secondo display touch centrale, con tutte le app, che invece raggiunge i 15 pollici e funge anche da centro di controllo di tutta la vettura. Al comparto tecnologico si unisce quello delle finiture, con rivestimenti in legno e altri tipi di pelle e tessuti che impreziosiscono l’ambiente.

Lucid Gravity ha anche tanto spazio, sia nel bagagliaio posteriore con capacitò minima di 680 litri sia nel frunk anteriore, e gode anche di accessorio opzionale che trasforma lo spazio in due posti a sedere con portabicchieri. Inoltre, i posti delle file posteriori hanno anche tavolini incorporati sul retro dei sedili anteriori, mentre come optional la Gravity potrebbe proporre, oltre ai più classici porta-biciclette e portapacchi, anche speaker Bluetooth di Jenkins.

0-100 in meno di 3 secondi e mezzo

Lato prestazioni, la Lucid Gravity sarà in grado di accelerare da 0 a 100 in meno di 3,5 secondi, e sarà altrettanto veloce nella ricarica con potenza in DC fino a 350 kW grazie al sistema di tensione a 900 Volt, al momento il più potente sul mercato. Inoltre, a livello tecnico introduce anche le sospensioni pneumatiche (optional), che permettono di regolare l’altezza da terra del veicolo e fare del fuoristrada leggero.

Non ci sono, invece, dati sul motore. Probabilmente verranno dichiarati più avanti, a ridosso dell’inizio della produzione.

