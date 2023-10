La Hyundai Kona elettrica arriva nella nuova generazione e si presenta subito come un salto nell’iperspazio. Come i coreani riescano sempre ad alzare sempre più in alto l’asticella dei propri prodotti è un segreto composto da un mix di caparbietà, tecnologia e di investimenti stellari.

Quando il sole è caldo ma l’aria è fresca, cosa c’è di meglio che un viaggio sulla costiera amalfitana per testare le doti della nuova Hyundai Kona elettrica? Ed ecco com’è andata nel nostro test drive primo contatto.

Hyundai Kona elettrica: me la consigli?

Iniziamo subito con il dire che la nuova generazione di Hyundai Kona volta pagina nel nome di un design sempre più personale. Se ti piacciono le auto con un piglio moderno senza essere fantascientifiche, la nuova Kona è sicuramente un modello da prendere in considerazione. Ha una bella linea, che nello stesso tempo è personale, ma non esagera per voler essere unica a tutti i costi. Il fascio di luci anteriori strizzano l’occhio a chi vuole farsi notare, mentre le linee muscolose le donano un pizzico di sportività.

A questo punto c’è da dire che la versione elettrica è quella che è stata sviluppata per prima, e dalla quale sono nate poi le versioni ICE e HEV. Quindi parliamo di un’auto che nasce elettrica, con tutte le ottimizzazioni possibili a tutti i livelli, dalla posizione della batteria, alla dinamica ed al software. E non è un caso che la Nuova Hyundai Kona elettrica sia facile da guidare e gestire in tutte le situazioni, dal traffico caotico al misto in collina. Il passo permette un’ottima abitabilità interna, con spazi abbondanti per quattro persone e tanti vani portaoggetti.

Detto che l’autonomia dichiarata in ciclo combinato e in ciclo urbano varia a seconda delle versioni da 454 a 683 km, e che si ricarica in CC in 41 minuti, l’ansia da ricarica si riduce al minimo. Non ci sono da fare calcoli particolari o salti mortali nella gestione della ricarica, ed allora te la consiglio perchè sotto la parola “elettrica” si nasconde un’auto “normale” che si usa come un’auto tradizionale. Anzi, la Kona è molto più di un’auto “normale”, con tutta la tecnologia e i sistemi di sicurezza a disposizione di guidatore e passeggeri, generalmente destinati a modelli “premium”. Non male, vero?

Hyundai Kona elettrica: com’è dentro e fuori

Come accennato, la nuova Kona presenta un design distintivo che spazia dal frontale al portellone posteriore, con particolare enfasi sulle luci. Le luci anteriori e posteriori Seamless Horizon Lamp donano al veicolo un aspetto armonioso e unico, mentre le Pixelated Seamless Horizon Lamp rappresentano una vera e propria firma luminosa.

L’aspetto sportivo del SUV è evidenziato dai robusti rivestimenti dei passaruota, dalle portiere dalle proporzioni dinamiche e linee a cuneo, e dalle modanature cromate che si estendono dalla linea di cintura allo spoiler.

All’interno si respira aria di modernità, con materiali di buona qualità e fattura. C’è da dire subito che la nuova Kona è comoda, grazie ad 77 mm di spazio aggiuntivo per le gambe dei passeggeri posteriori e un aumento di 11 mm dello spazio per la testa rispetto alla generazione precedente.

Non solo, perchè i sedili hanno uno spessore di soli 85 mm, e contribuiscono ulteriormente ad aumentare lo spazio per i passeggeri posteriori. Inoltre, l’opzione dei sedili anteriori Relaxation Comfort Seat è stata ottimizzata per distribuire in modo ottimale la pressione corporea, creando un effetto “senza peso” che aiuta a ridurre la fatica durante i lunghi viaggi.

Il comando del cambio shift-by-wire posizionato dietro al volante libera spazio nella console centrale, creando un ambiente pulito e aperto che può essere utilizzato per riporre oggetti, inclusi borse di grandi dimensioni. Sulla scia di quanto visto sulle Ioniq, la plancia è dotata di due schermi da 12,3 pollici ciascuno, progettati per un utilizzo ergonomico e confortevole.

La tecnologia che semplifica la vita

Si, mi piace la vita comoda ed ho apprezzato il sistema di memoria integrato per le impostazioni dei sedili, ma anche il numero delle porte di ricarica USB C, così come il sistema di ricarica wireless. C’è la Digital Key 2 Touch, che consente di chiudere, aprire e avviare la vettura tramite smartphone o smartwatch con tecnologia NFC.

E’ possibile effettuare gli aggiornamenti software Over-the-Air (OTA), in maniera autonoma tramite la connessione presente sull’auto. Questo consente di risparmiare sui costi perchè non è necessario recarsi in assistenza, per mantenere costantemente aggiornata l’auto con il software più recente.

Il parcheggio diventa più facile con il Surround View Monitor (SVM), il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), il Forward/Side/Reverse Parking Distance Warning (PDW), il Reverse Parking Collision-Avoidance Assist (PCA) e il Remote Smart Parking Assist (RSPA).

I sistemi di assistenza alla guida ADAS sono praticamente infiniti e comprendono il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), il Lane Keeping Assist (LKA), il Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA), il Safe Exit Warning (SEW), l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), il Driver Attention Warning (DAW), il Blind-spot View Monitor (BVM) e l’High Beam Assist (HBA).

Inoltre, sono presenti molte funzioni volte a migliorare il comfort di guida, come lo Smart Cruise Control (SCC), lo Smart Cruise Control basato sulla navigazione (NSCC), il Lane Following Assist (LFA) e l’Highway Driving Assist (HDA).

Il motore elettrico, le batterie e l’autonomia

Vediamo le diverse opzioni di motore e batteria della Nuova Hyundai Kona per adattarsi alle diverse esigenze di utilizzo:

1. Versione Long Range

– Batteria da 65,4 kWh.

– Motore elettrico con una potenza massima di 218 CV (160 kW).

– Autonomia di 514 chilometri nel ciclo combinato WLTP.

2. Versione Standard

– Batteria da 48,4 kWh.

– Motore elettrico con una potenza massima di 151 CV (111 kW).

– Autonomia fino a 377 chilometri nel ciclo combinato WLTP.

Entrambe le versioni della Kona elettrica sono dotate di sistemi di ricarica rapida e convenzionale:

1. Ricarica rapida 102,3 kW

– Con la ricarica rapida in corrente continua da 102,3 kW, la KONA Electric può passare dal 10% all’80% di carica in soli 41 minuti.

– In soli 15 minuti di ricarica rapida, la versione Long Range (con batteria da 65,4 kWh e ruote da 17 pollici) può aggiungere fino a 162 km di autonomia.

2. Ricarica convenzionale 11 kW

– La versione Standard con batteria da 48,4 kWh si ricarica completamente in 4 ore e 55 minuti.

– La versione Long Range con batteria da 65,4 kWh richiede 6 ore e 55 minuti per una ricarica completa.

E a proposito di carica o ricarica, va segnalato che la Nuova Kona è dotata della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) di Hyundai. Grazie all’On-Board Charger (OBC) bidirezionale, è possibile utilizzare il veicolo per alimentare o caricare dispositivi domestici direttamente dal veicolo, come magari una macchinetta per il caffè.

Come va su strada

Come accennato inizialmente, sulle strade da Salerno verso la costiera amalfitana ho avuto l’opportunità di sperimentare in prima persona come questa vettura si comporta la versione da 65.4 kWh e motore 217 CV.

Ovviamente una delle prime cose che ho sperimentato è stata la silenziosità dell’auto, che offre un’esperienza di guida rilassante e senza rumori fastidiosi. Questo è particolarmente apprezzabile in città, dove il traffico può diventare caotico, e la quiete dell’abitacolo contribuisce a ridurre lo stress. Le dimensioni non mettono mai in difficoltà, ed il motore elettrico grazie alla sua coppia immediata, consente accelerazioni fluide e rapide.

Utile l’head up display, con il quale si possono visualizzare le informazioni cruciali direttamente sul parabrezza, consentendo di accedere a tali informazioni in modo rapido e intuitivo, senza dover distogliere lo sguardo dalla strada.

Buona la maneggevolezza della vettura, grazie alle dimensioni del passo ed alla posizione delle batterie che abbassa il baricentro. Una combinazione che contribuisce a garantire una stabilità eccellente, sia in curva che su strade rettilinee, donando una bella sensazione di sicurezza durante la guida con la Kona elettrica che ha dimostrato di affrontare con facilità le strette curve collinari senza alcun sforzo. Anzi, c’è da dire che il motore elettrico ha mantenuto una accelerazione senza alcun sforzo e senza perdita di spunto anche su strade con pendenze considerevoli.

Durante il mio test drive, ho anche avuto l’opportunità di sperimentare il sistema di frenata rigenerativa, utilizzandolo al massimo con la cosiddetta “guida con un solo pedale” che contribuisce a migliorare l’efficienza energetica. La transizione tra la frenata regolare e quella rigenerativa è stata fluida, e ho apprezzato come il sistema contribuisse a ricaricare la batteria durante la decelerazione.

Il listino prezzi in Italia

Scopriamo insieme i prezzi e le versioni disponibili di Nuova Hyundai Kona Electric.

Kona Electric X Line da 48.4 kWh

Nuova Hyundai Kona Electric X Line è equipaggiata con una batteria da 48.4 kWh che alimenta un motore elettrico da 156 CV. Questa configurazione offre un’autonomia di circa 377 km in base al ciclo combinato WLTP. Questa è la scelta ideale per chi cerca un’auto elettrica compatta adatta per un utilizzo quotidiano.

Il prezzo di listino per la versione standard della Kona Electric X Line è di € 42.000 chiavi in mano.

Kona Electric X Class da 65.4 kWh

Nuova Hyundai Kona Electric X Class è la scelta senza compromessi. Questa variante è dotata di una batteria da 65.4 kWh che alimenta un motore elettrico da 217 CV.

La Hyundai Kona Electric X Class offre due opzioni di autonomia in base ai cerchi scelti. Con cerchi da 19″, l’autonomia è di circa 454 km, mentre con cerchi da 17″, puoi viaggiare fino a 514 km con una sola carica.

Il prezzo di listino per la versione premium della Kona Electric è di € 49.900 chiavi in mano.

Se stai pensando di fare il passo verso l’elettrico, la Nuova Hyundai Kona Electric potrebbe essere la scelta ideale. Con due opzioni di batteria e autonomia, puoi trovare la configurazione che si adatta meglio alle tue esigenze di guida e al tuo stile di vita.

