e.wave X l’auto elettrica compatta a 4 posti da 240 km di autonomia

Arriva anche e.GO Mobile e.wave X nel mercato delle auto elettriche compatte a quattro posti. Dotata di pannelli in polimeri riciclabili senza vernice, l’autonomia massima è di 240 km per carica.

Il motore ha una potenza di 80 kW, mentre le modalità di guida sono tre: Eco, Comfort e Sport. e.GO Mobile e-wave X è dotata di un telaio in alluminio per una maggiore sicurezza e una migliore maneggevolezza, fari a LED, telecamera posteriore e sensori di parcheggio intelligenti.

Si può caricare dalla presa domestica da 3 kW ma anche tramite wallbox da 11 kilowatt, ma ancora non sono stati rilasciati particolari sui tempi di ricarica elettrica.

L’abitacolo dell’e.wave X include un display touchscreen interamente digitale, ricarica wireless per smartphone con connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, ed il volante a tre razze regolabile in altezza e larghezza.

C’è anche l’assistenza alla partenza in salita, luce ambientale e sensori di pioggia, portapacchi integrato e funzionalità AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), che genera un suono esterno per avvisare i pedoni.

Per quanto riguarda i prezzi, si parla di 24.990 euro, che sono probabilmente un po’ troppi per ciò che offre un’auto elettrica come la e.wave X. Le consegne dovrebbero iniziare alla fine dell’anno.

