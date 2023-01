Il concept elettrico Suzuki eVX da 550 km di autonomia ed un design super

Si chiama Suzuki eVX il concept elettrico presentato poche ore fa all’Auto Expo 2023 in India, dove è bene ricordare che Maruti Suzuki è un colosso. Il concept anticipa la prima auto elettrica della casa giapponese, che sarà disponibile nel 2025.

La versione di produzione della Maruti Suzuki eVX sarà basata su una nuova architettura EV sviluppata in collaborazione con Toyota, tant’è che anche quest’ultima produrrà una propria variante dell’auto. Parliamo di India e, almeno per questo Paese, entrambe le vetture saranno costruite nel Gujarat per essere esportate in altri mercati.

Il design della eXV abbraccia un nuovo linguaggio stilistico, radicalmente diverso da quello attuale. Imponente, muscoloso come mai avevamo visto nelle proposte della casa giapponese. Nella parte anteriore presenta un muso piatto e un cofano alto dall’aspetto squadrato, i fari a forma di V sono caratterizzati da luci diurne a LED ed è presente anche una griglia scura.

Gli sbalzi sono corti, l’altezza da terra elevata con passaruota sporgenti ed un robusto rivestimento che attraversa le fiancate, il frontale e il posteriore. La linea del tetto spiovente si collega al parabrezza posteriore inclinato e il portellone posteriore, conferendogli un aspetto da coupé-SUV.

I cerchi in lega ricordano il design aerodinamico di Tesla mentre i pneumatici a basso profilo montati sulla concept lasceranno probabilmente il posto a quelli più convenzionali nella vettura di serie, che sarà lunga 4.300 mm e avrà un passo di 2.700 mm.

Autonomia e batteria di Suzuki eVX

Suzuki eVX propone una batteria da 60 kWh e promette un’autonomia di circa 550 km. Il modello finale avrà una batteria simile e un’autonomia di circa 500 km. Verrà introdotta anche una versione entry-level con batteria da 48 kWh e autonomia di 400 km.

Quando arriverà?

Come abbiamo accennato, Suzuki eVX è una concept car che anticipa la prossima auto elettrica di Suzuki (nome in codice YV8) che sarà in vendita nel 2025 in India.

Nella versione di serie, Suzuki eVX dovrebbe avere un abitacolo spazioso con climatizzatore automatico, bocchette di ventilazione posteriori, ingresso senza chiave, caricatori USB e volante multifunzione. Dovrebbe avere un quadro strumenti digitale e un sistema di infotainment touchscreen. La sicurezza dei passeggeri dovrebbe essere garantita da airbag multipli, ABS, telecamera posteriore ed EBD.

