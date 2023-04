Peugeot 408: prezzi, motori, caratteristiche e allestimenti

La nuova Peugeot 408 è una berlina a cinque porte medio-grande dalle linee spigolose e dal fascino magnetico. Sviluppata sulla piattaforma EMP2, la vettura offre tanto spazio per persone e cose, con un passo di 2,79 metri che vuole dare grande risalto al comfort dei sedili.

Come vedremo più avanti in dettaglio, è disponibile sia con motore benzina sia Plug-In Hybrid, con un consumo di benzina di 6 L/100 km e un’efficienza di 136 g/km di CO2. La vettura è caratterizzata da una buona distanza da terra del sottoscocca e da ruote di grande diametro, che le conferiscono un aspetto da SUV. La nuova Peugeot 408 è una filante berlina che si distingue per la sua natura fluida e piacevole da guidare.

Peugeot 408: design

Peugeot 408 si caratterizza per la sua silhouette dinamica e lo stile inconfondibile, che le permette di distinguersi dalla massa delle Fastback presenti sul mercato. Tuttavia, la vera forza di questa vettura sta nella sua capacità di rompere gli schemi, con linee affilate e dettagli di design sorprendenti.

La 408 presenta una calandra in tinta carrozzeria che si fonde perfettamente con il frontale e il nuovo emblema Peugeot, con la testa del leone di profilo. Il paraurti posteriore, dal taglio rovesciato, sorprende per la sua originalità e decisa personalità. La vettura poggia saldamente sulle grandi ruote da 720 mm di diametro, con particolari cerchi da 20 pollici che presentano un design geometrico sorprendente.

Citiamo anche lo uno spazio interno straordinariamente spazioso, con una seconda fila di sedili che garantisce uno spazio per le ginocchia di ben 188 mm. Il bagagliaio è di dimensioni generose, con un volume di 536 litri che, con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti, può raggiungere 1.611 litri. Inoltre, l’altezza della vettura, pari a 1,48 m, le permette di mantenere una silhouette slanciata ed elegante, migliorando al contempo l’efficienza aerodinamica.

La Peugeot 408 è dotata di tecnologie all’avanguardia, come i proiettori posteriori a Led con i caratteristici tre artigli, che rientrano perfettamente nella famiglia Peugeot. La firma luminosa tipica del Leone, presente nella parte frontale, è un altro dettaglio che la rende inconfondibile.

Peugeot 408: tecnologia a bordo

Al conducente e ai passeggeri, Peugeot 408 offre l’i-Cockpit di ultima generazione, riconoscibile per il volante compatto dedicato al piacere di guida ed al pieno controllo del veicolo, aumentandone così la sicurezza. La qualità dello spazio interno e la connettività con le più recenti tecnologie sono stati particolarmente curati per rendere l’esperienza di guida e di viaggio più intuitiva e gratificante.

Grazie a 6 telecamere e a 9 radar, i sistemi di assistenza alla guida garantiscono tranquillità e sicurezza. Comprendono:

Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go

Night Vision, una tecnologia che rileva gli esseri viventi (pedoni /ciclisti / animali) davanti al veicolo di notte o in condizioni di visibilità ridotta, prima che vengano illuminati dal fascio di luce dei fari

Long-range blind spot monitoring (Sistema di monitoraggio dell’angolo cieco a lunga portata – 75 metri)

Rear Traffic Alert – Avviso di presenza di traffico posteriore (quando si fa marcia indietro, avvisa della presenza di un pericolo vicino)

Peugeot 408: motore

La gamma di motorizzazioni di Peugeot 408 comprende due versioni ibride plug-in da 180 e 225 CV e una versione PureTech a benzina da 130 CV. Tutte e tre vengono abbinate di serie ad un cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Tra qualche mese, poi, verrà presentata una versione 100% elettrica.

La gamma

Allure rappresenta l’allestimento di ingresso alla gamma ma non per questo si deve rinunciare ad una dotazione completa. Nuova 408 Allure offre infatti diversi equipaggiamenti di serie tra cui: il climatizzatore automatico bi-zona, i cerchi in lega da 17 pollici, il Visiopark 180° oltre che il Peugeot i-Cockpit con strumentazione digitale da 10‘’, il sistema di navigazione connesso e i Peugeot i-Toggles.

L’allestimento intermedio Allure Pack offre un livello superiore in termini di stile, sicurezza e comfort grazie ai cerchi in lega da 19 pollici, il Keyless Access & Start ma, soprattutto, il Pack Drive Assist con Rear Traffic Detection.

L’allestimento più ricco nella gamma di Nuova 408 è GT ed è completo di tutti gli equipaggiamenti tecnologicamente ancor più avanzati, offrendo di serie anche i proiettori anteriori Full Led con tecnologia Matrix, il Peugeot i-Cockpit 3D ma, anche, dettagli di stile come la calandra anteriore in tinta carrozzeria e gli interni Alcantara / Tep.

I prezzi

La gamma è composta unicamente dai 3 allestimenti Allure, Allure Pack e GT come accennato qui sopra, che si declinano sulle 3 motorizzazioni disponibili, per un totale di 7 combinazioni di prodotto, con prezzi a partire da 33.800 € per la motorizzazione benzina e da 41.600 € per la gamma plug-in Hybrid.

Modello Cilindrata Potenza Prezzo Allure PureTech 130 EAT8 1.2 litri 130 CV 33.800 euro Allure Pack PureTech 130 EAT8 1.2 litri 130 CV 35.600 euro GT PureTech 130 EAT8 1.2 litri 130 CV 38.400 euro Allure Hybrid 180 e-EAT8 1.6 litri 180 CV 42.600 euro Allure Pack Hybrid 180 e-EAT8 1.6 litri 180 CV 44.400 euro GT Hybrid 180 e-EAT8 1.6 litri 180 CV 47.200 euro GT Hybrid 225 e-EAT8 1.6 litri 225 CV 48.700 euro

