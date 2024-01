La nuova Peugeot 208 Hybrid monta i propulsori 48V da 100 CV (74 kW) e 136 CV (100 kW), abbinati a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti che incorpora un motore elettrico da 28 CV (21 kW). Questa motorizzazione si estende anche ai modelli Peugeot 3008 e 5008.

La 208, ora equipaggiata con i propulsori Hybrid 48V offre un risparmio di carburante fino al 15% rispetto ai modelli a benzina equivalenti, grazie a una batteria che si ricarica durante la guida. Questo sistema ibrido a 48V è particolarmente efficace nella guida urbana, operando per oltre il 50% del tempo in modalità elettrica a emissioni zero. Il risultato è una riduzione significativa delle emissioni di CO2, con un risparmio medio di carburante di quasi 1 litro/100 km in ciclo misto WLTP, arrivando fino a 2 litri/100 km in città.

La nuova 208 Hybrid non solo è efficiente, ma offre anche un’esperienza di guida piacevole e dinamica. La modalità 100% elettrica assicura comfort e fluidità nelle manovre a bassa velocità, mentre il motore elettrico fornisce una coppia extra durante le forti accelerazioni, migliorando il dinamismo dell’auto. La batteria è strategicamente posizionata sotto il sedile anteriore sinistro, permettendo di preservare lo spazio interno e il volume di carico.

I nuovi motori Hybrid 100 e-DCS6 e Hybrid 136 e-DCS6 sono già disponibili. La Peugeot 208 Active Hybrid 100 e-DCS6 è offerta a partire da. 23.820 euro.

Il propulsore Hybrid 136 e-DCS6 è disponibile anche sui modelli Peugeot 3008 e 5008, con offerte altrettanto vantaggiose e caratteristiche simili a quelle della 208: la Peugeot 3008 Allure Pack Hybrid 136 e-DCS6 è disponibile a partire da 38.520 euro nella versione Active Pack; mentre la Peugeot 5008 Allure Pack Hybrid 136 e-DCS6 è offerta a partire da 40.670 euro nella versione Active Pack.

Copyright Image: Sinergon LTD