Cosa vedremo ad Eicma 2021: le novità e i modelli più interessanti del Salone

Finalmente ci siamo: manca poco al 23 novembre 2021, giorno di inizio di Eicma 2021, il salone delle due ruote di Milano che, però, al pubblico aprirà ufficialmente il 25 novembre (il 23 e il 24 sono dedicati alla stampa). Qui tutte le informazioni su orari, parcheggi e come arrivare all’Eicma.

Nonostante BMW, KTM, Husqvarna e purtroppo anche Ducati abbiano deciso di non partecipare, la fiera si prospetta ricca di novità interessanti da provare, con moto termiche, moto elettriche, ma anche novità per quanto riguarda la micro-mobilità a due ruote, visto che ci saranno stand dedicati a e-bikes e monopattini elettrici.

Non mancheranno poi i produttori di tutto ciò che si lega alle moto, come i caschi e l’abbigliamento, e la parte lifestyle, con prodotti tech come le action cam. Vediamo, quindi, quali sono alcune delle novità più interessanti che vedremo ad Eicma 2021.