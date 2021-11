A Eicma 2021 il debutto di Eli in anteprima europea.

Eli Electric Vehicles, startup emergente californiana specializzata nella realizzazione di veicoli elettrici di ultima generazione di mezzi, presenta a Eicma il suo veicolo di punta, Eli Zero Plus, una luxury minicar elettrica progettata per le strade urbane e guidabile da 14 anni con patente AM.

Eli Zero Plus: caratteristiche

Eli Zero Plus è un micro-EV, vincitore del’iF World Design Award 2021, alimentato da celle di batterie al litio avanzate, con un’autonomia massima di 100 km, che consentono di esprime al meglio le sue potenzialità nei viaggi brevi e negli spostamenti urbani. Le caratteristiche principali di questo veicolo includono servosterzo, aria condizionata, telecamera posteriore, fari a LED a doppio raggio, sedili in pelle vegana e avviamento senza chiave. Eli è tra i NEV più efficienti dal punto di vista energetico, ma anche tra i più versatili e i più convenienti.

In Italia, il marchio sarà distribuito dalla bolognese FIVE, realtà già presente sul mercato delle bici elettriche, scooter elettrici e minicar elettriche. I preordini partiranno da dicembre 2021, mentre le consegne inizieranno a partire da marzo 2022 presso la rete di rivenditori in Italia. Il prezzo di vendita è di 14.190 euro franco concessionario, già comprensivo di ecobonus senza rottamazione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.