Ducati Streetfighter V4 Supreme: la moto speciale in limited edition

Ducati e Supreme presentano lo Streetfighter V4 Supreme, una moto in edizione limitata firmata Drudi Performance. Questo modello esclusivo ha una livrea unica e dettagli tecnici avanzati.

Ducati e Supreme si uniscono in una collaborazione unica ed esclusiva firmata Drudi Performance. Questo progetto ha dato vita a una versione da collezione della Streetfighter V4 S, caratterizzata da una livrea iconica e una serie di capi tecnici e lifestyle.

Il design della collezione è ispirato all’iconico “box logo” bianco/rosso di Supreme. La capsule collection, oltre alla moto, include capi tecnici come una tuta racing Dainese, un giubbotto in pelle Dainese, un casco Arai RX-7 V EVO e guanti in pelle Spidi C1. Tutti questi articoli saranno disponibili in serie limitata, seguendo lo stile “drop” reso celebre da Supreme.

Aldo Drudi ha realizzato una livrea unica per lo Streetfighter V4, ricca di dettagli esclusivi nello stile underground tipico del marchio newyorkese. Le pinze freno anteriori Brembo Stylema, con una colorazione rossa e logo bianco, riprendono i toni della livrea, mentre i cerchi mostrano l’unione del logo Supreme con il tag colorato, un tratto distintivo delle Ducati più recenti. Ogni moto è numerata e presenta un’animazione dedicata sul cruscotto al momento dell’accensione, rendendo ogni esemplare unico. Consegnata in un’esclusiva cassa di legno, la moto include un kit di accessori con certificato di autenticità, telo coprimoto dedicato e componenti per trasformare la moto in configurazione biposto.

La collezione di abbigliamento tecnico creata da Supreme, Ducati e Aldo Drudi è pensata per chi vuole sfruttare le doti sportive dello Streetfighter V4 in pista o su strade di montagna. La tuta racing monopezzo e il giubbotto di pelle sono prodotti da Dainese, certificati secondo gli standard più elevati e caratterizzati da un design esclusivo progettato da Supreme in collaborazione con Aldo Drudi.

Il casco racing Arai RX-7 V EVO è decorato con una livrea speciale firmata Drudi Performance, mentre i guanti in pelle Spidi C1 completano la capsule collection di apparel tecnico. Oltre all’abbigliamento tecnico, la collezione lifestyle comprende una Track Jacket, una Hooded Work Jacket, una Soccer Jersey, Track Pants, due T-Shirt e un cappellino.

Fonte Ducati

Copyright Image: Sinergon LTD