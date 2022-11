Eicma 2022: dove sono i parcheggi e come arrivare

Ad EICMA 2022 in Fiera Milano a Rho la somma totale dei parcheggi Eicma raggiunge 10.000 posti auto e c’è anche un parcheggio gratuito per le moto. Vediamo dove sono posizionati ed i costi di Eicma Parcheggi.

L’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, nota come Salone del Ciclo e Motociclo, ed all’estero anche come Milan Motorcycle Show, si terrà anche quest’anno nell’area di Rho Fiera, dotata di diversi parcheggi auto e moto. Se avete il timore di eventuali furti, vi consigliamo di utilizzarne uno dotato di GPS: provate a dare un occhio a quello presente in questa pagina.

Eicma 2022: i biglietti

I biglietti per Eicma costano € 19.00 se comprati online, e € 23.00 alle casse. Bambini da 4 a 13 anni: € 12.00 solo con biglietto acquistato online. I bambini da 0 a 3 anni entrano gratis.

Visitatori con disabilità: visitatore con disabilità ed accompagnatore accedono gratuitamente presentando alle reception il tesserino di invalidità o certificato equivalente.

Gruppi: € 14.00 (scuole, associazioni motociclistiche, motoclub. Min. 20 pax Max. 70 pax solo alle casse)

Eicma 2022: orari e date

Le date di apertura al pubblico di Eicma Milano sono le giornate da Mercoledì 10 a Domenica 13 Novembre, durante le quali verranno osservati i seguenti orari:

Pubblico

Giovedì 10 Novembre 2022 dalle 9.30 alle 18.30

Venerdì 11 Novembre 2022 dalle 9.30 alle 18.30

Sabato 12 Novembre 2022 dalle 9.30 alle 18.30

Domenica 13 Novembre 2022 dalle 9.30 alle 18.30

Operatori

Mercoledì 9 Novembre 2022 dalle 8.30 alle 18.30

Stampa

Martedì 8 Novembre 2022 dalle 8.30 alle 18.30

Mercoledì 9 Novembre 2022 dalle 8.30 alle 18.30

Mappa Eicma parcheggi 2022

Alla Fiera di Rho per EICMA 2021 sono disponibili circa 10.000 parcheggi per i visitatori e 5.000 per gli espositori. Sono disposti attorno alla Fiera Eicma e numerati da 1 a 5.

Attenzione: vista l’affluenza, è possibile PRENOTARE il parcheggio a questo link fino a 4 ore prima. Il prezzo del parcheggio è di 12,50 euro per 4 ore o di 18 euro per l’intera giornata.

Nella mappa Eicma Milano, sono indicate le strade per arrivare in auto ma anche i parcheggi. Altri parcheggi in zona. In via Zara, a Rho, c’è il parcheggio della stazione ferroviaria di Rho, ogni circa 15 minuti parte un treno per Rho Fiera. A Mazzo di Rho in via Risorgimento c’è un parcheggio da 600 posti, collegato alla Fiera con la metropolitana.

Numero posti auto dei parcheggi in corrispondenza delle altre fermate della metropolitana: Bisceglie (1370 posti), Cascina Gobba (1390), Maciachini (430), Crescenzago (540), Romolo (250), Gessate (440), San Leonardo (330), Einaudi (730) e San Donato (800).

EICMA Pargheggio Gratuito Moto

Per chi raggiunge il quartiere espositivo in moto, Eicma Pargheggi offre un servizio di parcheggio coperto gratuito. Si tratta del pargheggio PM1 presso la Porta Ovest del comprensorio fieristico.

EICMA 2022: come arrivare

Oltre alla moto ed all’automobile, è possibile arrivare in Fiera Milano anche in treno, metropolitana, pullman o aereo. Vediamo tutte le possibili soluzioni.

Raggiungere Eicma in moto o in auto

Dall’autostrada A4-Venezia: uscire a Pero-Fieramilano

Dalla A7-Genova, A1-Bologna e A4-Torino: A50 Tangenziale Ovest in direzione Varese, uscire a Fieramilano.

Dalla A8-Varese e A9-Como: alla barriera di Milano Nord seguire le indicazioni per A4-Venezia e uscire a Fieramilano.

Da Milano:

– autostrada A8 in direzione Varese-Como, uscire a Fieramilano

– autostrada A4 direzione Torino, uscire a Pero-Fieramilano

Arrivare ad Eicma in metro o passante ferroviario

Uno dei mezzi più veloci è la metropolitana Linea Rossa M1 con Fermata Rho Fiera. Attenzione: non è più necessario fare il biglietto extra urbano per raggiungere la Fiera, è sufficiente il biglietto urbano da 2 euro.

Per quanto riguarda il passante ferroviario, dalle stazioni Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, porta Venezia, Dateo e porta Vittoria è necessario prendere la linea S5 Treviglio-Varese o la linea S6 Treviglio-Novara con fermata a Rho Fiera Milano.

Raggiungere Eicma in treno

Nella stazione di Rho Fiera Milano fermano i treni della tratta Torino-Novara-Milano, tutti i treni regionali per Varese, Arona, Domodossola e Luino e alcuni treni della linea S11 Chiasso-Como-Milano Porta Garibaldi-Rho.

Alla stazione Rho Fiera Milano fermano anche alcuni treni Frecciarossa e Frecciabianca che provengono o sono diretti a Milano, Roma, Torino, Venezia e Trieste.

Per chi arriva in treno, le indicazioni da seguire per arrivare ad Eicma:

dalle Stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Lambrate: linea metropolitana verde in direzione Abbiategrasso o Assago; alla fermata di Milano Porta Garibaldi, cambiare per metropolitana linea 5 lilla, fermata Portello;

dalle Stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Lambrate: linea metropolitana verde in direzione Abbiategrasso o Assago; alla fermata di Cadorna, cambiare per linea metropolitana rossa, direzione Rho-Fiera Milano con fermata Lotto-Fieramilanocity (con cambio metropolitana linea 5 lilla, fermata Portello);

dalla Stazione Milano Nord Cadorna: linea metropolitana rossa, direzione Rho-Fiera Milano con fermata Lotto-Fieramilanocity (con cambio metropolitana linea 5 lilla, fermata Portello);

passante ferroviario. Le linee S3 e S4 del passante fermano alla stazione Milano Nord Domodossola che si trova a 100 m da Largo Domodossola.

Raggiungere Eicma 2022 in aereo

Per chi arriva in aereo, le indicazioni da seguire per arrivare ad Eicma a seconda dell’aeroporto scelto:

LINATE

L’Aeroporto è collegato con bus di linea n. 73, capolinea San Babila e Metropolitana Linea Rossa (direzione Rho-fieramilano) fermata Lotto-Fieramilanocity (con cambio metropolitana linea 5 lilla, fermata Portello).

MALPENSA

Servizio ferroviario Malpensa Express

Malpensa Bus Express Autostradale spa.

ORIO AL SERIO

Orio Shuttle – Airpullman Bus Company. Per i biglietti online, orari e prezzi: www.orioshuttle.it

Orio Express – Autostradale Bus Company Per i biglietti on-line, orari e prezzi: www.autostradale.it

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.