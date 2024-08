Mercedes EQE esplode in un garage: 21 feriti e 100 sfollati

Una forte esplosione ha scosso un parcheggio sotterraneo di un complesso residenziale a Incheon, poco distante da Seul e dall’aeroporto più importante della Corea, coinvolgendo una Mercedes elettrica. L’incidente ha provocato il ferimento di 21 persone, tra cui sette bambini di età inferiore ai dieci anni. Fortunatamente, le ferite riportate sono state giudicate come non gravi.

Le squadre di soccorso hanno impiegato otto ore per domare l’incendio scaturito dall’esplosione. I video delle telecamere di sicurezza hanno mostrato l’auto elettrica, una Mercedes EQE, emanare fumo prima di esplodere. Oltre settanta auto parcheggiate nelle vicinanze sono state danneggiate.

Per dare l’idea dello sforzo per i soccorsi, sono stati mobilitati 177 operatori, inclusi vigili del fuoco, per evacuare 103 residenti e soccorrerne altri 32 utilizzando scale e balconi. Il complesso residenziale, composto da 14 edifici e 1.581 unità abitative, è stato avvolto da una densa coltre di fumo visibile anche a distanza.

La Mercedes EQE è la berlina elettrica di medie dimensioni della casa tedesca, posizionata sotto l’ammiraglia EQS nella gamma elettrica Mercedes-EQ. Basata sulla piattaforma EVA2 dedicata alle auto elettriche, l’EQE offre un mix di lusso, tecnologia e prestazioni a zero emissioni.

La batteria agli ioni di litio da 90 kWh è prodotta da CATL e garantisce una autonomia WLTP fino a 660 km. La potenza è di 215 kW (292 CV) per arrivare a 505 kW (687 CV) nelle versioni AMG. Con una colonnina DC 170 kW, può passare dal 10% all’80% in circa 30 minuti.

Dal canto suo, c’è da dire che Mercedes-Benz Korea ha espresso preoccupazione per l’accaduto e ha dichiarato di voler collaborare strettamente con le autorità per determinare le cause esatte dell’incidente.

Le indagini sono ovviamente ancora in corso con le autorità coreane al lavoro per comprendere appieno le circostanze che hanno portato all’esplosione.

Fonte: Koreajoongangdaily