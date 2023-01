La preview della seconda generazione di Hyundai Kona promette bene

La casa coreana ha rilasciato le prime informazioni della nuova Hyundai Kona che sarà disponibile in versione 100% elettrica (EV), full-hybrid (HEV) ed endotermica (ICE), con versioni sportive N Line di ciascuna. In attesa che di ulteriori dettagli per il mercato italiano,che arriveranno a Marzo, vediamo le caratteristiche principali già disponibili in Corea. Sappiamo che la nuova generazione nasce dalla versione completamente elettrica per poi adattarsi agli altri motori, con un design moderno che convince già dalle prime immagini.

Grazie alle le Seamless Horizon Lamp anteriori e posteriori donano al nuovo modello un aspetto armonioso e unico per ogni variante, con il modello elettrico che si differenzia ulteriormente per la presenza dei Pixelated Seamless Horizon Lamp.

Il carattere sportivo del SUV è rappresentato dai robusti rivestimenti dei passaruota con luci anteriori e posteriori integrate, dalle portiere con proporzioni dinamiche e linee a cuneo, e dalle caratteristiche modanature cromate che vanno dalla linea di cintura allo spoiler. Inoltre, i cerchi da 19 pollici disegnati appositamente sono una novità assoluta per Kona.

La variante HEV utilizza deflettori attivi (Active Air Flap – AAF) superiori e inferiori, mentre l’ICE è dotata del deflettore attivo superiore, per minimizzare la resistenza aerodinamica. La versione N Line, ispirata al mondo delle alte prestazioni, denota invece un design anteriore e posteriore più grintoso, con paraurti dal design ad ala, doppio scarico e minigonne laterali argentate.

Interni più ampi

All’interno dell’abitacolo, la plancia integra due schermi da 12,3 pollici ciascuno, favorisce un utilizzo ergonomico e confortevole.

Il comando del cambio shift-by-wire posizionato dietro al volante offre più spazio, permettendo così di ottenere una console centrale dalla struttura aperta e pulita che può essere utilizzata per riporre diversi oggetti come anche borse di grandi dimensioni.

La nuova Hyundai Kona offre maggiore comfort dei passeggeri e una maggiore facilità di carico. Più spazio a bordo grazie ad un passo più lungo di 60 mm, con 77 mm di spazio per le gambe in più e un aumento di 11 mm dello spazio per la testa dei passeggeri posteriori rispetto alla generazione precedente.

Nella seconda fila di sedili lo spazio per le spalle è di 1.402 mm, anche in questo caso il più ampio della categoria, per offrire una migliore abitabilità ai passeggeri.

Sulla nuova Hyundai Kona c’è tanta tecnologia a bordo

Nuova Hyundai Kona è dotata di diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), il Lane Keeping Assist (LKA), il Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA), il Safe Exit Warning (SEW), l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), il Driver Attention Warning (DAW), il Blind-spot View Monitor (BVM) e l’High Beam Assist (HBA).

Sono presenti inoltre numerose funzioni volte a migliorare il comfort di guida, come lo Smart Cruise Control (SCC), lo Smart Cruise Control basato sulla navigazione (NSCC), il Lane Following Assist (LFA) e l’Highway Driving Assist (HDA).

Parcheggi facilitati grazie a diverse tecnologie avanzate come il Surround View Monitor (SVM), il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), il Forward/Side/Reverse Parking Distance Warning (PDW), il Reverse Parking Collision-Avoidance Assist (PCA) e il Remote Smart Parking Assist (RSPA).

Nuova Kona offre la tecnologia di controllo elettronico con aggiornamenti software Over-the-Air (OTA). L’apertura intelligente e personalizzabile del portellone posteriore è un’ulteriore comodità, potendo selezionarne l’altezza massima e la velocità di apertura direttamente dallo schermo del sistema di infotainment o premendo il pulsante di chiusura dedicato per tre secondi all’altezza preferita.

Tra le altre tecnologie di controllo elettronico anche la Digital Key 2 Touch, che permette di chiudere, aprire e avviare Nuova Hyundai KONA tramite smartphone o smart-watch con tecnologia NFC, che assicura un elevato livello di sicurezza.

Le motorizzazioni

Come accennato, non sono ancora definite le motorizzazioni per il mercato italiano, sappiamo però che in Corea Nuova Kona in versione ICE sarà disponibile con un motore 1.6L T-GDi ed un 2.0 L Atkinson.

La versione 1.6 T-GDi da 198 CV e una coppia massima di 265 Nm ed è equipaggiato con la tecnologia Hyundai di variazione continua della durata d’apertura delle valvole d’aspirazione, che adatta l’apertura delle stesse alle condizioni di guida. Il motore 2.0 L, che eroga una potenza stimata di 149 CV e fino a 179,5 Nm di coppia, è abbinato alla Intelligent Variable Transmission (IVT) per la massima efficienza.

La variante HEV disponibile in Corea è alimentata da un motore a benzina a iniezione diretta da 1,6 litri GDi, abbinato a un motore elettrico per una potenza combinata di 141 CV e fino a 265 Nm di coppia.

—–

