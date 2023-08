Shark Helmets Citycruiser 2023: il nuovo casco per l’estate

Shark Helmets Citycruiser 2023 è il jet perfetto per l’estate in città ma anche per le gite fuori porta, che assicura un alto livello di protezione coniugando forma e funzione. Oltre al suo livello di sicurezza, questo casco jet si fa notare per il look essenziale e lo stile innovativo, ad oggi aggiornato con tre nuove grafiche della linea Krestone.

Le tre nuove tonalità proposte sono KAY/MAT, con dettagli gialli, KAS/MAT, con dettagli argento e KAR/MAT, caratterizzato invece da dettagli rossi. Queste tre nuove fantasie, garantiscono al Citycruiser un design ancora più di impatto, giovane e sportivo.

La calotta, rigorosamente nera MAT, viene arricchita da raffinati e sottili inserti colorati, che prendono le forme di linee futuristiche, richiamando i concetti di movimento e velocità. Questi dettagli colorati sottolineano le forme del casco e sembrano fondersi con la visiera e l’interno del jet.

Il Citycruiser è un casco che salvaguarda il pilota oltre lo standard dei jet attualmente sul mercato, in particolar modo all’altezza di guance e mascella, grazie alla forma molto avvolgente della calotta. Il meccanismo della visiera è posizionato lateralmente per la massima praticità, il comando ergonomico del visierino parasole ha una finitura cromata e l’estrattore posteriore permette una circolazione ottimale dell’aria attraverso il casco.

Proprio per queste caratteristiche il Citycruiser risulta essere il modello perfetto per la stagione estiva.

