Il nuovo Speedmaster Moonwatch con quadrante laccato bianco si presenta è un tributo alle leggendarie missioni spaziali che hanno caratterizzato la storia di Omega.

Omega lancia il nuovo Speedmaster Moonwatch dotato di un esclusivo quadrante laccato bianco. Questa versione, indossata da Daniel Craig durante l’evento Planet Omega a New York, arriva nelle boutique come reinterpretazione dell’iconico cronografo.

Il design distintivo dello Speedmaster Moonwatch bianco è ispirato direttamente dagli anni dell’esplorazione spaziale e dalle uniformi degli astronauti, in particolare quelle indossate durante le attività extraveicolari. La scelta del bianco richiama i colori delle tute spaziali e sottolinea l’autentica connessione dello Speedmaster con le missioni della Nasa, consolidando il suo status di orologio ufficiale degli astronauti dal 1965 e primo orologio indossato sulla Luna. La tradizione è ulteriormente celebrata con la scelta del colore rosso per la scritta Speedmaster, un omaggio alle strisce rosse sulle tute dell’Apollo 13, che indicavano il grado del comandante.

La nuova estetica dello Speedmaster si ispira anche al prototipo Alaska I nell’ambito del progetto segreto della Nasa del 1969, volto alla creazione dell’orologio spaziale perfetto. Dopo mesi di sperimentazioni, Omega scelse proprio un quadrante bianco poiché questo presentava un coefficiente di riflessione termica particolarmente efficace. Il colore rosso scelto per la scritta Speedmaster del nuovo modello rappresenta a sua volta un omaggio all’iconica cassa protettiva rossa dell’orologio Alaska I.

La cassa in acciaio inossidabile da 42 mm è abbinata a un bracciale in acciaio inossidabile d’ispirazione vintage caratterizzato da un design a cinque maglie incurvate per fila. Un’estetica classica con dettagli lucidi e spazzolati. Sono disponibili due ulteriori versioni: la prima con cinturino in pelle nera micro-traforata e impunture bianche; la seconda con cinturino in caucciù con trattamento antibatterico e interno con motivo in rilievo positivo che ricorda la superficie lunare per un ulteriore tocco di comfort e di design.

La lunetta in alluminio anodizzato nero con la celebre indicazione “Dot over 90” sulla scala tachimetrica e il calibro Co-Axial Master Chronometer 3861, evoluzione del leggendario Calibro 321 che fece la storia sul suolo lunare, confermano il legame indissolubile di questo orologio con l’avventura spaziale.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD