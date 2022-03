Casco moto LS2 FF906 Advant: il nuovo convertibile

Il nuovo casco convertibile.

Versatilità, design, qualità ed eleganza: il casco moto LS2 FF906 Advant è il nuovo convertibile che entra a far parte del segmento che l’azienda di Barcellona chiama urban commuter, ovvero modelli modulari che funzionano perfettamente in diversi contesti, cittadino o extra urbano, grazie alla mentoniera ribaltabile a 180°, che consente al casco di essere utilizzato come integrale o jet.

Casco moto LS2 FF906 Advant: caratteristiche

Ha la doppia omologazione P/J e nuova omologazione ECE 22.06, pertanto è utilizzabile come casco integrale e come casco jet

Il cinturino è rinforzato e la chiusura micrometrica è in acciaio

Ha inserti catarifrangenti nelle parti inferiori delle imbottiture e piccolo spazio imbottito presente all’interno del casco per l’uso di occhiali da sole, un “sottogola” che riduce i rumori esterni e protegge il pilota dal vento e dal freddo durante la guida

La presa d’aria centrale e quella ampia posteriore assicurano un perfetto flusso d’aria all’interno del casco

La visiera esterna è realizzata con trattamento antigraffio e protezione dai raggi UVA, al pari del visierino parasole interno a scomparsa

Imbottitura interna tagliata a laser, antiallergica, smontabile e lavabile

Il casco moto LS2 FF906 Advant pesa 1680 grammi nella taglia L, è sviluppato su due calotte e realizzato in Kinetic Polymer Alloy, un mix di materiali in grado di garantire al casco flessibilità e resistenza. Ha una garanzia di cinque anni e un prezzo di partenza pari a 329 euro nella versione monocolore e di 359 euro nelle otto differenti variati grafiche.

Come tutti i modelli di caschi della gamma LS2, è predisposto per l’inserimento di un sistema di interphono bluetooth.

