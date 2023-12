Airoh Aviator Ace 2: il casco off road con tecnologia Bluetooth

Airoh Aviator Ace 2 è il casco ideale per gli appassionati di moto che cercano un prodotto versatile, utilizzabile sia in contesti off-road che urbani. Questo modello molto apprezzato per compattezza e leggerezza, che si confermano per il 2024, offre caratteristiche tecniche all’avanguardia e un design distintivo.

Con la sua doppia calotta in Composite Carbon, Airoh Aviator Ace 2 è certificato secondo la normativa ECE 2206. Questo materiale non solo garantisce sicurezza, ma contribuisce anche a rendere il casco incredibilmente leggero.

Equipaggiato con sistemi avanzati come l’ASN (Airoh Sliding Net) e l’Airoh Emergency Fast Release, il casco fornisce un livello di protezione elevato, consentendo anche un rapido rilascio in caso di emergenza. Il sistema di ritenzione DD Ring (a doppio anello) è un altro punto di forza, ed offre un fit sicuro e personalizzabile.

Il rinnovato sistema di ventilazione assicura una termoregolazione ottimale, rendendo l’esperienza d’uso confortevole in ogni situazione. Gli interni del casco, ora sono più traspiranti e confortevoli, e sono anche completamente rimovibili e lavabili. La facilità di estrazione delle spugne dei guanciali rende la manutenzione più semplice, soprattutto per gli amanti del fuoristrada che affrontano fango e polvere.

Una delle maggiori innovazioni è la predisposizione all’inserimento di sistemi di comunicazione Bluetooth, una vera rivoluzione per il segmento fuoristrada.

Le grafiche e i colori della nuova collezione sono stati attentamente selezionati per enfatizzare le linee del casco, rendendolo ancora più riconoscibile e stilisticamente accattivante. Il prezzo di Airoh Aviator Ace 2 parte da 399,99 euro.

Airoh Aviator Ace 2 è la scelta ideale per i motociclisti che desiderano un casco performante, sicuro e con un design all’avanguardia. Che si tratti di percorsi fuoristrada o di viaggi urbani, questo casco rappresenta una soluzione completa per ogni avventura in moto.

