Frequenze Radio Monte Carlo 2022: elenco per regioni e città.

Tutte le frequenze di Radio Monte Carlo, la radio monegasca che parla italiano e che nasce il 6 Marzo 1966 come costola della radio originale in francese. Diventa sempre più nota in Italia perché libera dalla censura, essendo fuori dal territorio nazionale italiano, cosa che le permette di trasmettere canzoni escluse dalla programmazione Rai.

E’ proprio da Radio Monte Carlo che nascono nomi che hanno fatto la storia della radio e della tv italiana come ad esempio Awanagana, Ettore Andenna ed Herbert Pagani. Oggi RMC fa parte del gruppo Radio Mediaset insieme a R101, Radio 105, Virgin Radio, Radio Subasio mentre gli studi e la sede delle trasmissioni sono a Milano.

Frequenze Radio Monte Carlo in streaming in auto

Radio Monte Carlo RMC è disponibile in streaming, e non è neanche necessario visitare il sito della radio con un browser. Possiamo usare infatti un’app generica e, tra le tante, consigliamo tra le app gratuite MyTunerFree o RadioGram con le quali è posssibile ascoltare qualsiasi radio in tutto il mondo. A questo punto c’è solo bisogno di uno smartphone o di un tablet, magari uno di quelli che non usate più, con un bel piano dati da 50 o 70 GB al mese, in modo da non avere alcun problema.

Per ascoltare RMC in streaming in auto, non rimane che collegare con un cavetto lo smartphone all’ingresso AUX. Se non vi piacciono i cavetti in macchina allora potete utilizzare la connessione bluetooth; se la vostra auto li supporta, potete usare Android Auto o Apple Car Play.

Se invece la vostra auto ha qualche anno in più, sono da valutare quei piccoli apparecchi che ricevono il suono via bluetooth e lo trasmettono alla vostra autoradio direttamente su una frequenza FM. Funzionano molto bene nelle aree scarsamente abitate mentre in città, dove le frequenze sono già occupate da altre stazioni radio, possono subire qualche interferenza. Se volete provarli ve ne indichiamo tre tra i migliori in commercio, tutti sotto ai 20 euro.

ELENCO COMPLETO FREQUENZE RMC Radio Monte Carlo

Scopriamo insieme quali sono le frequenze in FM di Radio Monte Carlo, regione per regione, con l’indicazione delle varie città ed eventualmente la doppia frequenza quando presente.

Frequenze Radio Monte Carlo in Abruzzo

Alanno 94.00 Atessa 95.10 Avezzano 89.30 Carsoli 87.70 106.30 Castel di Sangro 104.20 Chieti 95.30 Fucino 89.30 Gissi 95.10 L’Aquila 100.30 Lanciano 95.30 Montereale 91.20 Ortona 95.30 Ovindoli 87.60 Palena 89.50 Pescara 95.30 – 94.10 Pescocostanzo 97.60 – 101.10 Rivisondoli 97.60 – 101.10 Roccaraso 97.60 – 101.10 Sant’Egidio alla Vibrata 97.60 Scafa 94.00 Scanno 94.90 Schiavi d’Abruzzo 97.50 Sulmona 107.20 Teramo 95.40 Torano 87.70 Val di Sangro 103.70 – 104.20 Vasto 95.10

Frequenze Radio Monte Carlo in Basilicata

Alto Agri 88.60 Alto Basento 98.00 Alto Bradano 101.30 Alto Sauro 107.00 Alto Sinni 98.80 Camastra 107.00 Costa Ionica 91.80 Lago del Pertusillo 88.60 Lagonegrese 95.20 Lauria 95.20 Maratea 96.40 Marmo Platano 106.60 Matera 87.50 – 107.30 Matera Sud 91.80 Medio Agri 91.40 Melandro 101.30 – 106.60 Melfi 101.30 Parco Nazionale del Pollino 105.10 Potenza 102.40 Valle del Mercure 90.90 – 105.10 Vulture 101.30

Frequenze Radio Monte Carlo in Calabria

Amantea 92.60 Capo Rizzuto 96.60 – 100.70 – 103.30 Catanzaro 100.70 – 96.60 Catanzaro Lido 96.60 – 100.70 – 103.30 Cetraro 92.60 Cirò 96.60 Copanello 103.30 Cosenza 104.00 Crotone 96.60 Diamante 96.40 Gioia Tauro 90.00 Gioiosa Jonica 93.40 Lamezia Terme 100.70 Locri 93.40 Maida 100.70 Monasterace 93.10 Morano Calabro 105.80 Nicastro 100.70 Palmi 90.00 Paola 92.60 Praia a Mare 96.40 Reggio Calabria 105.10 Rende 104.00 Riace 93.10 Roccella Jonica 93.40 Scalea 96.40 Siderno 93.40 Simeri 96.60 – 100.70 – 103.30 Soverato 103.30 Stilo 93.10 Strongoli 96.60 Tropea 92.60

Frequenze Radio Monte Carlo in Campania

Agro Nocerino Sarnese 98.60 Agropoli 107.90 -107.70 Amalfi 107.90 Avella 91.60 Avellino 102.00 Aversa 98.60 Baiano 91.60 Benevento 92.50 Calabritto 107.50 Caposele 107.50 Capri 92.50 – 91.60 – 98.60 Caserta 98.60 Castelfranco in Miscano 107.20 Castellammare 91.60 – 98.60 Cilento 107.70 Colliano 106.30 Contursi Terme 106.30 Eboli 107.90 Forio d’Ischia 91.60 Irpinia 102.00 Ischia 91.60 – 98.60 Laviano 107.50 Lioni 107.10 Napoli 98.60 – 91.60 Nocera 98.60 Palinuro 107.70 Policastro 96.40 Pompei 91.60 – 98.60 Pontecagnano 107.90 Positano 107.90 Pozzuoli 91.60 – 98.60 Sala Consilina 107.70 Salerno 91.30 – 107.70 Sant’Angelo dei Lombardi 107.10 Sapri 96.40 Sicignano 107.70 Sorrento 91.60 – 98.60 Torre Annuziata 91.60 – 98.60 Vallo di Diano 107.70

Frequenze Radio Monte Carlo in Emilia Romagna

Berceto 105.30 Bologna 101.30 – 91.40 Borgo Val di Taro 105.30 Cattolica 96.40 Cervia 96.40 Cesenatico 96.40 Faenza 91.40 Fidenza 103.10 Fiorenzuola 103.10 Ferrara 91.40 – 105.50 Forlì 91.40 Fornovo 105.30 Imola 91.40 Lidi Ferraresi 91.40 – 105.40 – 100.70 Modena 89.20 Parma 103.10 – 105.50 Piacenza 103.10 – 105.50 Ravenna 91.40 – 94.40 Reggio Emilia 89.20 – 88.20 Riccione 96.40 Rimini 96.40 – 94.00 Roncobilaccio 106.60 Salsomaggiore Terme 103.10 Terenzo 105.30

Frequenze Radio Monte Carlo in Friuli Venezia Giulia

Cercivento 103.90 Chiusaforte 106.30 Codroipo 100.90 Gemona del Friuli 106.30 Gorizia 98.80 Latisana 100.90 Lignano Sabbiadoro 100.90 Monfalcone 100.90 Palmanova 100.90 Paluzza 103.90 Paularo 107.70 Pordenone 100.90 – 98.80 Ravascletto 103.90 Sella Nevea 106.30 Tolmezzo 106.30 Trieste 98.80 – 100.80 Udine 98.70 – 95.70 – 100.90

Frequenze Radio Monte Carlo nel Lazio

Alatri 88.50 Albano Laziale 106.10 Amaseno 94.70 Amatrice 91.00 Anagni 100.20 Anzio 96.20 Aprilia 96.20 Cassino 103.80 Castel Gandolfo 106.10 – 106.30 Cisterna di Latina – 96.20 Comprensorio del Velino 91.30 – 91.60 – 91.90 Cori 96.20 Fiumicino 106.10 – 106.30 Fondi – 97.80 Frascati 106.10 – 106.30 Frosinone 88.50 Latina 96.20 – 106.30 Lido di Ostia 106.10 – 106.30 Magliano Sabina 106.80 Nettuno 96.20 Orte 106.80 Pomezia 96.20 Isola di Ponza 91.40 Rieti 91.50 Roma 106.10 – 106.30 Sabaudia 96.20 Sora 88.50 Sperlonga 94.20 Terracina 94.20 Tivoli 106.10 – 106.30 Velletri 96.20 Viterbo 101.20 – 106.70

Frequenze Radio Monte Carlo in Liguria

Alassio 93.10 – 94.30 Albenga 94.30 – 96.60 Andora – 106.80 Arenzano 102.00 – 104.20 Arma di Taggia 95.90 Bordighera 87.60 – 106.80 – 107.30 Borghetto Santo Spirito 104.40 Busalla 104.20 Cairo Montenotte 105.50 Camogli 94.30 – 104.20 Campo Ligure 104.90 Cengio 105.60 Ceriale 94.30 Chiavari 104.20 – 100.50 Cogoleto 102.00 Finale Ligure 101.30 Genova 102.00 – 104.20 Imperia 92.30 Isola del Cantone 104.10 La Spezia 106.60 Lavagna 104.20 – 100.50 Lerici 106.60 Masone 105.50 Millesimo 105.60 Monterosso 91.60 Ospedaletti 88.40 – 106.80 Pietra Ligure 104.40 Portofino 94.50 94.30 – 100.50 Rapallo 94.30 – 104.20 – 100.50 Recco 94.30 – 104.20 Riomaggiore 91.60 Ronco Scrivia 104.10 Rossiglione 105.70 Sanremo 88.40 – 106.80 Santa Margherita Ligure 94.30 – 104.20 – 100.50 Sarzana 106.70 Savona 97.70 – 104.20 Sestri Levante 104.20 – 100.50 Sori 94.30 – 104.20 Spotorno 98.60 Varazze 104.20 Ventimiglia 87.60 – 106.80 – 107.30 Vernazza 91.60 Voltri 104.20 – 102.00 Zoagli 94.30

Frequenze Radio Monte Carlo in Lombardia

Albano Sant’Alessandro 98.00 Albino 98.00 – 105.90 Almè 98.00 Anfo 105.50 Aprica 91.20 Ardenno 100.10 Bellagio 89.10 Bellano 98.50 Berbenno 91.20 – 100.10 Bergamo 98.00 – 105.50 Boario Terme 98.70 Bormio 98.30 Braone 99.60 Breno 99.60 Brescia 98.70 – 103.00 – 105.60 Brianza 105.50 Casteggio 99.50 Capo di Monte 99.60 Cene 105.90 Ceto 99.60 Chiavenna 95.70 Chiesa Valmalenco 107.90 Chiuro 91.20 – 100.10 Codevilla 99.50 Colico 98.50 Collio 106.00 Como – 91.10 Costa Volpino 97.90 Cremona 103.10 – 105.60 Dalmine 98.00 Darfo 97.90 Dervio 98.50 Dongo 98.50 Edolo 97.30 Esine 97.90 Foppolo 92.20 Gardone Val Trompia 100.00 – 104.00 Gavardo 105.40 Gazzaniga 105.90 Gorle 98.00 Gravedona 98.50 Gordona 95.70 Grumello del Monte 98.00 Lago d’Idro 105.50 Laveno 103.85 – 100.90 Lecco 102.00 Leffe 99.60 – 105.90 Lenno 89.10 Livigno 94.60 Lodi 105.50 – 105.30 Lovere 97.900 Lumezzane 107.90 – 104.00 Madesimo 87.70 Mandello 89.10 Maniva 106.00 Mantova 98.30 Menaggio 89.10 – 105.50 Mese 95.70 Milano 105.50 – 105.30 Monza 105.50 Morbegno 100.10 Nembro 98.00 Novate Mezzola 95.70 Oltrepò Pavese 99.50 Orio al Serio 98.00 Pavia 105.50 – 105.30 Piani di Bobbio 105.50 – 105.30 Pisogne 97.90 Ponte Caffaro 105.50 Ponte di Legno 99.40 Ponte Nossa 105.90 Ponte San Pietro Lallio 98.00 Provaglio 99.10 – 105.40 Sale Marasino 97.90 Salò 105.40 Samolaco 95.70 Sondrio 91.20 – 100.10 Stezzano 98.00 Sulzano 97.90 Teglio 91.20 Tirano 91.20 – 107.90 Torre Boldone 98.00 Tremezzo 89.10 Treviso Bresciano 105.50 Val Camonica 97.90 – 99.60 Val Gobbia 107.900 Val Sabbia 90.70 – 99.10 – 105.40 Valchiavenna 95.70 Valsassina 105.50 – 105.30 Val Seriana 105.90 Varenna 89.10 Varese e provincia 105.30 Verceia 95.70 Voghera 99.50 – 105.50 – 105.30

Frequenze Radio Monte Carlo nelle Marche

Ancona 91.70 – 104.50 Acquasanta Terme 87.60 Ascoli Piceno 97.50 – 104.60 Castelfidardo 96.70 Civitanova 96.70 Fabriano 90.00 Falconara 104.50 Fermo 96.70 Jesi 90.00 – 104.50 Loreto 96.70 Macerata 96.70 Numana 96.70 Osimo 96.70 Pesaro 94.00 Porto San Giorgio 96.70 Porto Sant’Elpidio 96.70 Recanati 96.70 San Benedetto del Tronto 90.20 San Egidio alla Vibrata 97.60 Senigallia 104.50 Val Esino 90.00 Val Tronto 97.50 – 104.60

Frequenze Radio Monte Carlo nel Molise

Ateleta 100.10 Bagnolide 97.50 Biferno 99.60 Casacalenda 99.60 Castelbottaccio 99.60 Ceppagna 100.30 Cerro al Volturno 97.50 Colli al Volturno 100.20 Fornelli 100.20 Isernia 97.50 – 103.00 Larino 99.60 Montaquila 100.20 Morrone del Sannio 99.60 Pesche 97.50 – 103.00 Pettoranello del Molise 97.50 – 103.00 Pizzaferra 100.10 Poggio Sannita 97.50 Pozzilli 100.30 Rionero Sannitico 97.50 Roccapipirozzi 100.30 Rocchetta Nuova 100.20 Salcito 97.50 San Pietro Avellana 100.10 Santa Croce di Magliano 99.60 Scapoli 100.20 Trivento 97.50 Valle del Trigno 97.50 Venafro 100.30

Frequenze Radio Monte Carlo in Piemonte

Alagna Valsesia 98.00 Alba 105.60 Alessandria 92.30 – 105.50 Alpe di Mera 99.90 Arona 105.50 – 103.85 Asti 105.30 Biella 89.50 – 99.00 – 105.50 Bardonecchia 88.70 Borgo San Dalmazzo 105.60 Borgosesia 91.60 Bra 105.60 Cuneo 99.80 Domodossola 105.50 Ivrea 97.00 Lago d’Orta 95.80 Limone Piemonte 87.60 Monferrato 105.60 Novara 89.40 – 105.50 Novi Ligure 105.50 – 92.30 Omegna 97.70 Scopello 99.90 Sestriere 104.30 Stresa 100.90 – 103.85 Torino 105.50 Tortona 105.50 – 92.30 Valle Tanaro 105.60 Val d’Ossola 104.80 Val Vigezzo 105.50 Varallo Valsesia 98.00 Verbania 103.85 – 100.90 Vercelli 105.30

Frequenze Radio Monte Carlo in Puglia

Andria 101.30 Bari 92.00 Barletta 101.30 Brindisi 98.00 Castrignano del Capo 98.40 Copertino 92.60 Fasano 100.15 Foggia 101.30 Gallipoli 91.90 – 99.80 Gioia del Colle 107.30 Lecce 92.60 Locorotondo 102.70 Lucera 101.30 Manfredonia 101.30 Monopoli 100.15 San Severo 101.30 Santa Maria di Leuca 98.40 Santeramo in Colle – 107.30 Taranto 91.90 – 101.50 Trani 101.30

Frequenze Radio Monte Carlo in Sardegna

Alghero 100.00 – 105.10 Arbatax 104.60 Arzana 104.60 Assemini 93.80 Badesi 107.40 Cagliari 93.80 Calasetta 91.70 Cala Gonone 98.90 Campidano 93.80 Carbonia 95.10 – 91.70 Carloforte 91.70 Costa Smeralda 97.70 – 100.80 Fluminimaggiore 91.20 Lanusei 104.60 Nuoro 94.00 – 105.30 Olbia 97.70 – 100.80 Ogliastra 94.00 Oristano 88.35 – 105.00 Orosei 95.10 Porto Cervo 100.80 Porto Rotondo 100.80 Porto Torres 105.10 Portoscuso 91.70 Quartu Sant’Elena 93.80 Sant’Antioco 95.10 – 91.70 Santa Teresa di Gallura 97.70 San Teodoro 101.00 – 97.70 – 100.80 Sassari 105.10 – 105.60 Stintino 105.10 Sulcis 95.10 – 91.70 Tertenia 96.30 Tortolì 94.00 – 104.60 Trinità d’Agultu 107.40 Valledoria 107.40 Viddalba 107.40 Villasimius 105.30

Frequenze Radio Monte Carlo in Sicilia

Acireale 94.20 – 105.10 Agrigento 99.10 Alcamo 104.00 Altofonte 97.60 Bagheria 90.00 Barcellona 89.60 Caltagirone 97.90 Cammarata 99.40 Canicattì 98.30 Capaci 99.80 Capo d’Orlando 99.20 Carini 99.80 Carlentini 94.10 Castelbuono 96.00 Castellammare del Golfo 104.00 Castronovo di Sicilia 99.40 Catania 94.10 Cefalù 90.00 Erice 103.50 Gela 102.50 Giarre 94.20 – 105.10 Gioiosa Marea 89.60 Isole Egadi 103.50 Isole Eolie 105.10 – 90.00 Isola delle Femmine 99.80 Licata 99.10 Marina di Modica 100.00 Marsala 103.50 Messina 105.10 Milazzo 89.60 Modica 93.80 – 91.50 Monreale 97.60 Niscemi 102.50 Palermo 90.00 – 97.60 Pantelleria 89.00 Patti 99.20 Piana dell’Etna 94.10 Porto Empedocle 99.10 Ragusa 91.50 Salemi 92.70 San Giovanni Gemini 99.40 San Vito Lo Capo 104.20 Scicli 95.70 Siracusa 91.80 Termini Imerese 90.00 Torretta 99.80 Trapani 103.50

Frequenze Radio Monte Carlo in Toscana

Altopascio 91.05 Arezzo 106.70 – 106.50 Argentario 106.70 – 106.40 Aulla 106.80 – 106.50 Camaiore 106.70 – 91.30 Capannori 91.05 Empoli 89.40 Firenze 97.30 – 106.60 Garfagnana 106.60 Greve in Chianti 106.70 Grosseto 106.70 – 106.40 – 96.90 Isola d’Elba 91.30 – 106.40 – 106.70 Livorno 106.70 – 91.30 Lucca 106.60 – 91.05 – 91.30 Massa Carrara 106.70 Monsummano 91.05 Montecatini 91.05 Pisa 106.70 – 91.30 Pistoia 106.70 Poggibonsi 91.20 Pontremoli 106.80 – 106.50 Sansepolcro 101.90 Siena 106.70 – 106.40 Valdarno 106.50 Valle del Serchio 106.60 Versilia 106.70 Viareggio 106.70

Frequenze Radio Monte Carlo in Trentino Alto Adige

Ala 95.00 Avio 95.00 Bolzano 104.40 Brentonico 94.70 Fiera di Primiero 89.80 Merano 87.80 Mori 94.70 Passo Rolle 105.00 Riva del Garda 107.70 Rovereto 94.70 San Martino di Castrozza 105.00 Trento 95.40

Frequenze Radio Monte Carlo in Umbria

Assisi 106.50 Città di Castello 101.90 Gualdo Tadino 104.80 Gubbio 104.80 Narni 106.90 Norcia 101.90 Orvieto 106.70 Perugia 106.50 Spoleto 106.60 Terni 106.90 Val Nerina 101.90

Frequenze Radio Monte Carlo in Valle d’Aosta

Aosta 89.20 – 89.80 Chatillon 89.20 Courmayeur 92.00 Pont-Saint-Martin 102.90 Prè Saint-Didier 92.00 Saint-Vincent 89.20 Verres 102.90

Frequenze Radio Monte Carlo nel Veneto

Agordino 94.70 Bibione 100.90 Belluno 92.30 Caorle 100.90 Cibiana di Cadore 107.30 Col di Lana 106.40 Cortina d’Ampezzo 107.50 Eraclea 100.90 Feltre 92.60 Jesolo 100.90 Lido di Venezia 100.80 – 96.20 Livinallongo 106.40 Malo 96.30 Mestre 101.10 Oderzo 98.80 – 100.90 Padova 100.80 – 96.20 Peschiera del Garda 101.10 Portogruaro 100.900 – 98.80 San Donà di Piave 100.90 Spinea 95.50 Treviso 100.80 – 101.00 Venezia 100.80 – 96.20 – 100.40 Verona 89.20 – 101.10 Vicenza 96.20 – 100.80

