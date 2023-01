Toyota RAV4 GR Sport ottiene un nuovo look e migliorie nella dinamica di guida. Il nuovo allestimento è disponibile sia per le versioni e Full Hybrid-Electric che Plug-In Hybrid con trazione integrale intelligente (AWD-i) e prende ispirazione dai numerosi titoli mondiali ottenuti da Toyota Gazoo Racing.

Toyota RAV4 GR Sport: design

RAV4 GR Sport si riconosce immediatamente grazie a passaruota, modanature laterali e del portellone posteriore in finitura piano black. Nella parte anteriore troviamo cornici fendinebbia più accentuate con lo stesso motivo G-mesh della griglia del radiatore e nuovi spoiler anteriori – rifiniti in argento scuro sul modello ibrido e, con un design diverso appropriato al propulsore, grigio canna di fucile sull’ibrido plug-in. I badge GR sulla griglia anteriore e sul portellone posteriore evidenziano la sportività dell’allestimento.

Il nuovo RAV4 GR Sport è il primo modello dotato di cerchi in lega rifiniti con una nuova tecnica di taglio ad altissima precisione. I cerchi da 19 pollici, montati di serie, sono rifiniti in nero lucido con dettagli bianchi lavorati che aggiungono enfasi al loro design a cinque doppie razze.

Toyota RAV4 GR Sport: gli interni

Il look sportivo e al contempo sofisticato si estende fino agli interni, dove i sedili anteriori sportivi sono rifiniti in un rivestimento che al tatto ricorda la pelle scamosciata, con sostegni laterali in pelle sintetica: materiali, dunque, che non derivano dagli animali. I poggiatesta sono caratterizzati dalla goffratura del logo GR, nero su nero, mentre le cuciture silver su sedili, volante, leva del cambio e le modanature color canna di fucile su portiere e volante portano dinamicità all’abitacolo. Il logo GR è presente anche sui tappetini e sul volante.

I nuovi modelli sono equipaggiati di serie con il nuovo sistema multimediale con display ad alta definizione da 10,5 pollici e digital cockpit personalizzabile da 12,3 pollici, elementi chiave della gamma RAV4 per il 2023. Allo stesso modo, le funzioni di sicurezza e assistenza alla guida Toyota T-Mate includono le funzionalità aggiuntive dell’ultima generazione di Toyota Safety Sense. Il pacchetto include il nuovo sistema di assistenza allo sterzo in situazioni di emergenza e il migliorato sistema di pre-collisione.

Inoltre, tutti i modelli GR Sport sono dotati di regolazione elettrica dei sedili anteriori – con memorie per il conducente – e Panoramic View Monitor con visuale a 360°.

Prestazioni e listino prezzi

Il look più sportivo è coadiuvato da miglioramenti alle sospensioni dedicati al modello GR Sport. Le nuove molle più rigide e il settaggio degli ammortizzatori daranno al RAV4 GR Sport ancora più maneggevolezza per un’esperienza di guida più coinvolgente.

RAV4 Hybrid GR Sport, disponibile esclusivamente con la trazione integrale intelligente AWD-i, ha un prezzo di listino di € 50.300 incluse le vernici metallizzate. Vernici perlate, metallizzate bi-tone e perlate bi-tone prevedono un sovrapprezzo rispettivamente di € 950, € 600 ed € 950. Il prezzo di lancio è di € 46.050, grazie allo sconto di €4.250 a fronte di permuta o rottamazione.

RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport ha un prezzo di listino di € 57.500, che in fase di lancio scende a € 53.400 grazie allo sconto di € 4.100 praticato in caso di permuta o rottamazione. Anche in questo caso il prezzo include le vernici metallizzate, mentre le tinte perlate e bi-tone seguono lo stesso schema prezzi previsto per la variante Full Hybrid.

I nuovi RAV4 Hybrid GR SPORT e RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT saranno disponibili a partire da gennaio 2023.

—–

