Frequenze Radio R101 FM 2022: elenco completo e streaming

Frequenze Radio R101 per un’altra delle emittenti private storiche italiane. Nasce infatti il 10 marzo 1975 a Milano come “Radio Milano International“. Narra la leggenda che le trasmissioni avvenissero su un furgone sempre in movimento per evitare l’intercettazione da parte della Polizia Postale. Radio Milano International trasmetteva sui 101 mhz, ed è proprio in questa radio che fece il proprio debutto tra gli altri un giovanissimo Claudio Cecchetto.

Tanti cambi di nome per questa radio, che si farà conoscere nel tempo come 101 Network ovvero One-O-One Network, in seguito Radio 101 e infine R101.

Scopriamo insieme quali sono le frequenze in FM, provincia per provincia. Ricordiamo che R101 fa parte del gruppo RadioMediaset insieme a Radio 105, Virgin Radio, Radio Subasio e Radio Monte Carlo.

Come si ascolta Radio 101 in streaming in auto?

Radio 101 è disponibile in streaming tramite app, quindi non è necessario andare il sito della radio con un browser. Abbiamo già pubblicato le istruzioni passo passio per ascoltare la radio in streaming in auto, rivediamo allora i punti principali.

E’ necessario uno smartphone, e va benissimo anche se ne avete uno che non è di ultima generazione. Quello che conta è quanti giga al mese avete come piano dati con la vostra sim: da 50 gb al mese in su, siete a posto. Serve poi una app gratuita, ce ne sono molte ma noi consigliamo MyTunerFree o RadioGram. A questo punto collegate con un cavetto audio lo smartphone all’ingresso AUX. Nelle auto più recenti è possibile utilizzare la connessione bluetooth, oppure se la vostra auto li supporta, potete usare Android Auto o Apple Car Play: non avrete mai più il problema di cercare le frequenze di Radio 101.

Se invece la vostra automobile è un po’ datata, non ha il bluetooth e neanche l’ingresso AUX, sono disponibili sul mercato dispositivi elettronici che ricevono il suono via bluetooth e lo trasmettono alla vostra autoradio su una frequenza FM che decidete voi. Ovviamente nelle grandi città dove tutte le frequenze sono già occupate da altre stazioni radio, ci sono essere delle interferenze. Noi comunque ve ne indichiamo tre tra i migliori in commercio, tutti sotto ai 20 euro. Visti prezzi davvero bassi, vale la pena provare.

ELENCO COMPLETO FREQUENZE RADIO 101 2022

Qui sotto tutte le frequenze FM di R101 su tutto il territorio nazionale italiano, raccolte per regione e per provincia e per i maggiori comuni. Come si può notare, R101 copre completamente ogni regione, riuscendo a garantire un buon segnale.

Frequenze R101 Abruzzo

L’Aquila

FREQUENZA CITTÀ: 107.9 – FREQUENZA PROVINCIA: 107.1 – 107.3 – 107.6

FREQUENZA CITTÀ: 107.9 – FREQUENZA PROVINCIA: 107.1 – 107.3 – 107.6 Avezzano-Fucino

FREQUENZA CITTÀ: 106.6

FREQUENZA CITTÀ: 106.6 Borrello

FREQUENZA CITTÀ: 107.4

FREQUENZA CITTÀ: 107.4 Chieti

FREQUENZA CITTÀ: 103.3 – FREQUENZA PROVINCIA: 103.1 – 107.3 – 107.4

FREQUENZA CITTÀ: 103.3 – FREQUENZA PROVINCIA: 103.1 – 107.3 – 107.4 Lanciano

FREQUENZA CITTÀ: 103.0

FREQUENZA CITTÀ: 103.0 Roccaraso

FREQUENZA CITTÀ: 107.3

FREQUENZA CITTÀ: 107.3 Sulmona

FREQUENZA CITTÀ: 87.7

FREQUENZA CITTÀ: 87.7 Vasto

FREQUENZA CITTÀ: 107.3

FREQUENZA CITTÀ: 107.3 Pescara

FREQUENZA CITTÀ: 90.7 – FREQUENZA PROVINCIA: 107.3 – 103.0

FREQUENZA CITTÀ: 90.7 – FREQUENZA PROVINCIA: 107.3 – 103.0 Teramo

FREQUENZA CITTÀ: 93.0 – FREQUENZA PROVINCIA: 91.3 – 103.6

Frequenze R101 Basilicata

Lagonegro

FREQUENZA CITTÀ: 100.2

FREQUENZA CITTÀ: 100.2 Matera

FREQUENZA CITTÀ: 96.8 – 105.7

FREQUENZA CITTÀ: 96.8 – 105.7 Policoro

FREQUENZA CITTÀ: 105.7

FREQUENZA CITTÀ: 105.7 Potenza

FREQUENZA CITTÀ: 104.3 – FREQUENZA PROVINCIA: 94.5- 100.2 -101.0-105.7-106.2

FREQUENZA CITTÀ: 104.3 – FREQUENZA PROVINCIA: 94.5- 100.2 -101.0-105.7-106.2 Tricarico

FREQUENZA CITTÀ: 96.9

FREQUENZA CITTÀ: 96.9 Viggiano Val D’Agri

FREQUENZA CITTÀ: 101.6

Frequenze R101 Calabria

Catanzaro

FREQUENZA CITTÀ: 95.9

FREQUENZA CITTÀ: 95.9 Cosenza

FREQUENZA CITTÀ: 92.8

FREQUENZA CITTÀ: 92.8 Crotone

FREQUENZA CITTÀ: 95.9

Reggio Calabria

FREQUENZA CITTÀ: 94

FREQUENZA CITTÀ: 94 Vibo Valentia

FREQUENZA CITTÀ: 95.9

Frequenze R101 Campania

Avellino

FREQUENZA CITTÀ: 98.7 – FREQUENZA PROVINCIA: 98.7 – 107.2

FREQUENZA CITTÀ: 98.7 – FREQUENZA PROVINCIA: 98.7 – 107.2 Battipaglia

FREQUENZA CITTÀ: 94.4 – 95.6

FREQUENZA CITTÀ: 94.4 – 95.6 Benevento

FREQUENZA CITTÀ: 101.1 – FREQUENZA PROVINCIA: 99.0 – 101.1 – 107.2

FREQUENZA CITTÀ: 101.1 – FREQUENZA PROVINCIA: 99.0 – 101.1 – 107.2 Caserta

FREQUENZA CITTÀ: 96.6 – 107.2

FREQUENZA CITTÀ: 96.6 – 107.2 Mondragone

FREQUENZA CITTÀ: 95.0 – 96.6

FREQUENZA CITTÀ: 95.0 – 96.6 Napoli

FREQUENZA CITTÀ: 93.0 – FREQUENZA PROVINCIA: 96.6 – 107.2

FREQUENZA CITTÀ: 93.0 – FREQUENZA PROVINCIA: 96.6 – 107.2 Sala Consilina

FREQUENZA CITTÀ: 101.8

FREQUENZA CITTÀ: 101.8 Salerno

FREQUENZA CITTÀ: 102.3 – FREQUENZA PROVINCIA: 87.8 – 98.9 – 94.4 – 101.8 – 103.2 – 95.6

Frequenze R101 Emilia Romagna

Bologna

FREQUENZA CITTÀ: 103.5 – 103.7 – 95.3 / FREQUENZA PROVINCIA: 103.7 – 95.3 – 103.5 – 94.3 – 95.5 – 107.7

FREQUENZA CITTÀ: 103.5 – 103.7 – 95.3 / FREQUENZA PROVINCIA: 103.7 – 95.3 – 103.5 – 94.3 – 95.5 – 107.7 Carpi

FREQUENZA CITTÀ: 101.4

FREQUENZA CITTÀ: 101.4 Ferrara

FREQUENZA CITTÀ: 95.4 – 107.0

FREQUENZA CITTÀ: 95.4 – 107.0 Forli- Cesena

FREQUENZA CITTÀ: 103.7 – 105.1 / FREQUENZA PROVINCIA: 103.7 – 105.1 – 107.0 – 107.7

FREQUENZA CITTÀ: 103.7 – 105.1 / FREQUENZA PROVINCIA: 103.7 – 105.1 – 107.0 – 107.7 Lidi Ferraresi

FREQUENZA CITTÀ: 103.7 – 102.1

FREQUENZA CITTÀ: 103.7 – 102.1 Modena

FREQUENZA CITTÀ: 95.5 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.2 – 95.5 – 99.25 -101.4

FREQUENZA CITTÀ: 95.5 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.2 – 95.5 – 99.25 -101.4 Parma

FREQUENZA CITTÀ: 101.1 / FREQUENZA PROVINCIA: 100.9 – 101.2

FREQUENZA CITTÀ: 101.1 / FREQUENZA PROVINCIA: 100.9 – 101.2 Piacenza

FREQUENZA CITTÀ: 101.2 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.2 – 100.9

FREQUENZA CITTÀ: 101.2 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.2 – 100.9 Ravenna

FREQUENZA CITTÀ: 101.1 / FREQUENZA PROVINCIA: 103.7 – 107.0 – 107.7

FREQUENZA CITTÀ: 101.1 / FREQUENZA PROVINCIA: 103.7 – 107.0 – 107.7 Reggio Emilia

FREQUENZA CITTÀ: 100.0 – 95.5 / FREQUENZA PROVINCIA: 100.0 – 89.35 – 95.35 – 95.5

FREQUENZA CITTÀ: 100.0 – 95.5 / FREQUENZA PROVINCIA: 100.0 – 89.35 – 95.35 – 95.5 Rimini

FREQUENZA CITTÀ: 107.0 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.0

FREQUENZA CITTÀ: 107.0 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.0 Tratto Appenninico

FREQUENZA CITTÀ: 94.3 – 95.5 – 95.8

Frequenze R101 Friuli Venezia Giulia

Buia

FREQUENZA CITTÀ: 88.4

FREQUENZA CITTÀ: 88.4 Gorizia

FREQUENZA CITTÀ: 102.8

FREQUENZA CITTÀ: 102.8 Pordenone

FREQUENZA CITTÀ: 104.3 / FREQUENZA PROVINCIA: 103.2 – 99.3 – 107.3 – 97.5

FREQUENZA CITTÀ: 104.3 / FREQUENZA PROVINCIA: 103.2 – 99.3 – 107.3 – 97.5 Trieste

FREQUENZA CITTÀ: 94.8 / FREQUENZA PROVINCIA: 94.3 – 94.8 – 95.0

FREQUENZA CITTÀ: 94.8 / FREQUENZA PROVINCIA: 94.3 – 94.8 – 95.0 Udine

FREQUENZA CITTÀ: 105.8 – 97.5 / FREQUENZA PROVINCIA: 105.8 – 107.4 -104.5 -97.5

Frequenze R101 Lazio

Civitavecchia

FREQUENZA CITTÀ: 93.3 – 100.0

FREQUENZA CITTÀ: 93.3 – 100.0 Formia

FREQUENZA CITTÀ: 95.0 / FREQUENZA PROVINCIA: 105.3

FREQUENZA CITTÀ: 95.0 / FREQUENZA PROVINCIA: 105.3 Frosinone

FREQUENZA CITTÀ: 88.0 – 92.0 – 100.0 / FREQUENZA PROVINCIA: 92.3 – 92.1 – 88.5

FREQUENZA CITTÀ: 88.0 – 92.0 – 100.0 / FREQUENZA PROVINCIA: 92.3 – 92.1 – 88.5 Latina

FREQUENZA CITTÀ: 104.0 – 93.0 / FREQUENZA PROVINCIA: 88.2

FREQUENZA CITTÀ: 104.0 – 93.0 / FREQUENZA PROVINCIA: 88.2 Rieti

FREQUENZA CITTÀ: 103.5 / FREQUENZA PROVINCIA: 96.8 – 100.3 – 101 – 101.2 – 104.3 – 107.3

FREQUENZA CITTÀ: 103.5 / FREQUENZA PROVINCIA: 96.8 – 100.3 – 101 – 101.2 – 104.3 – 107.3 Roma

FREQUENZA CITTÀ: 100.0 – 92.0 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.0 – 100.2

FREQUENZA CITTÀ: 100.0 – 92.0 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.0 – 100.2 Terracina

FREQUENZA CITTÀ: 107.3 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.2

FREQUENZA CITTÀ: 107.3 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.2 Viterbo

FREQUENZA CITTÀ: 100.3 / FREQUENZA PROVINCIA: 92.0 – 100.2

FREQUENZA CITTÀ: 100.3 / FREQUENZA PROVINCIA: 92.0 – 100.2 Soriano nel Cimino

FREQUENZA CITTÀ: 92.2 / FREQUENZA PROVINCIA: 92.2

Frequenze R101 Liguria

Albenga

FREQUENZA CITTÀ: 97.0 – 105.1

FREQUENZA CITTÀ: 97.0 – 105.1 Alassio

FREQUENZA CITTÀ: 97.0 – 105.3 – 107.1

FREQUENZA CITTÀ: 97.0 – 105.3 – 107.1 Arma di Taggia

FREQUENZA CITTÀ: 107.4

FREQUENZA CITTÀ: 107.4 Autostrada A6

FREQUENZA CITTÀ: 105.3 – 107.1 – 107.4

FREQUENZA CITTÀ: 105.3 – 107.1 – 107.4 Autostrada A7

FREQUENZA CITTÀ: 101.0 – 101.2 – 105.2 – 106.5

FREQUENZA CITTÀ: 101.0 – 101.2 – 105.2 – 106.5 Bordighera

FREQUENZA CITTÀ: 101.4

FREQUENZA CITTÀ: 101.4 Camogli

FREQUENZA CITTÀ: 106.8

FREQUENZA CITTÀ: 106.8 Chiavari

FREQUENZA CITTÀ: 105.1

FREQUENZA CITTÀ: 105.1 Cinque Terre

FREQUENZA CITTÀ: 101.5

FREQUENZA CITTÀ: 101.5 Diano Marina

FREQUENZA CITTÀ: 107.1 – 107.4

FREQUENZA CITTÀ: 107.1 – 107.4 Genova

FREQUENZA CITTÀ: 105.1 – 87.8 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.1 – 106.8

FREQUENZA CITTÀ: 105.1 – 87.8 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.1 – 106.8 Imperia

FREQUENZA CITTÀ: 107.1 – 107.4

FREQUENZA CITTÀ: 107.1 – 107.4 La Spezia

FREQUENZA CITTÀ: 107.1

FREQUENZA CITTÀ: 107.1 Levanto

FREQUENZA CITTÀ: 101.0 – 101.5 – 107.1

FREQUENZA CITTÀ: 101.0 – 101.5 – 107.1 Loano-Pietra-Finale

FREQUENZA CITTÀ: 97.0 – 105.1 – 107.1

FREQUENZA CITTÀ: 97.0 – 105.1 – 107.1 Masone

FREQUENZA CITTÀ: 90.0

FREQUENZA CITTÀ: 90.0 Moneglia

FREQUENZA CITTÀ: 105.1

FREQUENZA CITTÀ: 105.1 Portofino

FREQUENZA CITTÀ: 101.60

FREQUENZA CITTÀ: 101.60 Portovenere

FREQUENZA CITTÀ: 107.1 – 106.8

FREQUENZA CITTÀ: 107.1 – 106.8 Rapallo

FREQUENZA CITTÀ: 100.90

FREQUENZA CITTÀ: 100.90 Rossiglione

FREQUENZA CITTÀ: 90.600

FREQUENZA CITTÀ: 90.600 Sanremo

FREQUENZA CITTÀ: 101.30 – 107.10

FREQUENZA CITTÀ: 101.30 – 107.10 S.Margherita

FREQUENZA CITTÀ: 106.80

FREQUENZA CITTÀ: 106.80 Savona

FREQUENZA CITTÀ: 106.80 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.10 – 105.30

FREQUENZA CITTÀ: 106.80 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.10 – 105.30 Varazzo-Arenzano

FREQUENZA CITTÀ: 105.10 – 107.10

FREQUENZA CITTÀ: 105.10 – 107.10 Ventimiglia

FREQUENZA CITTÀ: 101.40

Frequenze R101 Lombardia

Bergamo

FREQUENZA CITTÀ: 101.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 101.00

FREQUENZA CITTÀ: 101.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 101.00 Bormio

FREQUENZA CITTÀ: 105.40

FREQUENZA CITTÀ: 105.40 Brescia

FREQUENZA CITTÀ: 89.50 / FREQUENZA PROVINCIA: 89.50 – 101 – 101.20

FREQUENZA CITTÀ: 89.50 / FREQUENZA PROVINCIA: 89.50 – 101 – 101.20 Chiavenna

FREQUENZA CITTÀ: 100.00

FREQUENZA CITTÀ: 100.00 Clusone

FREQUENZA CITTÀ: 99.00

FREQUENZA CITTÀ: 99.00 Como

FREQUENZA CITTÀ: 101.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 100.80 – 100.70

FREQUENZA CITTÀ: 101.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 100.80 – 100.70 Cremona

FREQUENZA CITTÀ: 101.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 100.90

FREQUENZA CITTÀ: 101.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 100.90 Edolo

FREQUENZA CITTÀ: 103.00

FREQUENZA CITTÀ: 103.00 Gargnano

FREQUENZA CITTÀ: 89.70

FREQUENZA CITTÀ: 89.70 Lago di Como

FREQUENZA CITTÀ: 97.10 – 101 – 101.2 – 100.9 – 100.7 – 104.5

FREQUENZA CITTÀ: 97.10 – 101 – 101.2 – 100.9 – 100.7 – 104.5 Lago d’Iseo – QM

FREQUENZA CITTÀ: 100.90 – 100.70

FREQUENZA CITTÀ: 100.90 – 100.70 Landriano

FREQUENZA CITTÀ: 100.90 – 101.20

FREQUENZA CITTÀ: 100.90 – 101.20 Lecco

FREQUENZA CITTÀ: 101.00 – 101.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20

FREQUENZA CITTÀ: 101.00 – 101.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 Livigno

FREQUENZA CITTÀ: 105.00 – 100.70

FREQUENZA CITTÀ: 105.00 – 100.70 Lodi

FREQUENZA CITTÀ: 101.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20

FREQUENZA CITTÀ: 101.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 Madesimo

FREQUENZA CITTÀ: 89.00

FREQUENZA CITTÀ: 89.00 Mantova

FREQUENZA CITTÀ: 100.80 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20

FREQUENZA CITTÀ: 100.80 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 Milano

FREQUENZA CITTÀ: 100.90 – 101.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20

FREQUENZA CITTÀ: 100.90 – 101.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 Morbegno

FREQUENZA CITTÀ: 91.30

FREQUENZA CITTÀ: 91.30 Pavia

FREQUENZA CITTÀ: 101.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 101.40

FREQUENZA CITTÀ: 101.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 101.40 Ponte di Legno

FREQUENZA CITTÀ: 96.10

FREQUENZA CITTÀ: 96.10 Porlezza

FREQUENZA CITTÀ: 100.70

FREQUENZA CITTÀ: 100.70 San Pellegrino Terme

FREQUENZA CITTÀ: 91.70

FREQUENZA CITTÀ: 91.70 Sondrio

FREQUENZA CITTÀ: 105.80 / FREQUENZA PROVINCIA: 91.3 – 105.8 – 100.5 – 100.8 – 106.6

FREQUENZA CITTÀ: 105.80 / FREQUENZA PROVINCIA: 91.3 – 105.8 – 100.5 – 100.8 – 106.6 Suzzara

FREQUENZA CITTÀ: 93.45

FREQUENZA CITTÀ: 93.45 Tirano

FREQUENZA CITTÀ: 100.80 – 100.50

FREQUENZA CITTÀ: 100.80 – 100.50 Valassina

FREQUENZA CITTÀ: 93.50

FREQUENZA CITTÀ: 93.50 Val Brembana

FREQUENZA CITTÀ: 100.90 – 101.20

FREQUENZA CITTÀ: 100.90 – 101.20 Val Camonica

FREQUENZA CITTÀ: 89.00 – 89.30 – 100.70

FREQUENZA CITTÀ: 89.00 – 89.30 – 100.70 Val di Scalve

FREQUENZA CITTÀ: 93.8

FREQUENZA CITTÀ: 93.8 Valfurva

FREQUENZA CITTÀ: 100.30

FREQUENZA CITTÀ: 100.30 Val Malenco

FREQUENZA CITTÀ: 106.60

FREQUENZA CITTÀ: 106.60 Val Sabbia

FREQUENZA CITTÀ: 87.60 – 91.20

FREQUENZA CITTÀ: 87.60 – 91.20 Valsassina

FREQUENZA CITTÀ: 100.80 – 101.00

FREQUENZA CITTÀ: 100.80 – 101.00 Val Seriana

FREQUENZA CITTÀ: 99.60 – 101.20

FREQUENZA CITTÀ: 99.60 – 101.20 Val Trompia

FREQUENZA CITTÀ: 100.70 – 93.80 – 89.60

FREQUENZA CITTÀ: 100.70 – 93.80 – 89.60 Varese

FREQUENZA CITTÀ: 101.00 – 100.70 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 100.70

FREQUENZA CITTÀ: 101.00 – 100.70 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 100.70 Vigevano

FREQUENZA CITTÀ: 101.20

FREQUENZA CITTÀ: 101.20 Voghera

FREQUENZA CITTÀ: 101.40 – 101.20

Frequenze R101 Marche

Ancona

FREQUENZA CITTÀ: 107.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 106.80

FREQUENZA CITTÀ: 107.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 106.80 Ascoli Piceno

FREQUENZA CITTÀ: 99.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.3 – 90.80 – 100.70

FREQUENZA CITTÀ: 99.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.3 – 90.80 – 100.70 Cascinare

FREQUENZA CITTÀ: 93.20 – 106.80

FREQUENZA CITTÀ: 93.20 – 106.80 Civitanova Marche

FREQUENZA CITTÀ: 93.20 – 106.80

FREQUENZA CITTÀ: 93.20 – 106.80 Fabriano

FREQUENZA CITTÀ: 106.90

FREQUENZA CITTÀ: 106.90 Fano

FREQUENZA CITTÀ: 107.00

FREQUENZA CITTÀ: 107.00 Macerata

FREQUENZA CITTÀ: 93.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 106.80

FREQUENZA CITTÀ: 93.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 106.80 Pesaro Urbino

FREQUENZA CITTÀ: 105.20- 107.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 90.1 – 93.0 – 93.3 – 98.4 – 105.0 -105.2 – 105.9 – 107.0- 107.3

FREQUENZA CITTÀ: 105.20- 107.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 90.1 – 93.0 – 93.3 – 98.4 – 105.0 -105.2 – 105.9 – 107.0- 107.3 Recanati

FREQUENZA CITTÀ: 107.3

FREQUENZA CITTÀ: 107.3 San Benedetto

FREQUENZA CITTÀ: 100.70 – 90.8

Frequenze R101 Molise

Campobasso

FREQUENZA CITTÀ: 107.2 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.4

FREQUENZA CITTÀ: 107.2 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.4 Isernia

FREQUENZA CITTÀ: 100.90 – 90.40 / FREQUENZA PROVINCIA: 100.90 – 90.40 – 90.6 – 107.40

FREQUENZA CITTÀ: 100.90 – 90.40 / FREQUENZA PROVINCIA: 100.90 – 90.40 – 90.6 – 107.40 Venafro

FREQUENZA CITTÀ: 100.90

Frequenze R101 Piemonte

Alba

FREQUENZA CITTÀ: 101.20

FREQUENZA CITTÀ: 101.20 Alessandria

FREQUENZA CITTÀ: 101.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20

FREQUENZA CITTÀ: 101.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 Asti

FREQUENZA CITTÀ: 100.90 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20

FREQUENZA CITTÀ: 100.90 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 Bardonecchia

FREQUENZA CITTÀ: 106.20

FREQUENZA CITTÀ: 106.20 Biella

FREQUENZA CITTÀ: 100.80 – 91.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 101.00 – 100.80

FREQUENZA CITTÀ: 100.80 – 91.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 101.00 – 100.80 Canavese

FREQUENZA CITTÀ: 87.60 – 87.70 – 91.20 – 101.00

FREQUENZA CITTÀ: 87.60 – 87.70 – 91.20 – 101.00 Cuneo

FREQUENZA CITTÀ: 93.80 / FREQUENZA PROVINCIA: 93.80 – 101.20

FREQUENZA CITTÀ: 93.80 / FREQUENZA PROVINCIA: 93.80 – 101.20 Ivrea

FREQUENZA CITTÀ: 89.9

FREQUENZA CITTÀ: 89.9 Lago D’Orta – QM

FREQUENZA CITTÀ: 95.40 – 97.00

FREQUENZA CITTÀ: 95.40 – 97.00 Lago Maggiore

FREQUENZA CITTÀ: 103.60 – 98.60 – 88.30

FREQUENZA CITTÀ: 103.60 – 98.60 – 88.30 Limone Piemonte

FREQUENZA CITTÀ: 101.00

FREQUENZA CITTÀ: 101.00 Novara

FREQUENZA CITTÀ: 101.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 101.00 – 100.70

FREQUENZA CITTÀ: 101.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 101.00 – 100.70 Scopello

FREQUENZA CITTÀ: 97.00

FREQUENZA CITTÀ: 97.00 Torino

FREQUENZA CITTÀ: 101.00 – 91.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.00 – 101.20 – 89.90 – 101.100

FREQUENZA CITTÀ: 101.00 – 91.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.00 – 101.20 – 89.90 – 101.100 Val di Susa

FREQUENZA CITTÀ: 88.4-90.5-104.4-104.2-97.9-101.3

FREQUENZA CITTÀ: 88.4-90.5-104.4-104.2-97.9-101.3 Val D’ Ossola

FREQUENZA CITTÀ: 100.70 – 101.10 – 101.40

FREQUENZA CITTÀ: 100.70 – 101.10 – 101.40 Verbania

FREQUENZA CITTÀ: 103.60

FREQUENZA CITTÀ: 103.60 Vercelli

FREQUENZA CITTÀ: 100.80 / FREQUENZA PROVINCIA: 94.00 – 101.20 – 101.00 – 100.80

Frequenze R101 Puglia

Altamura

FREQUENZA CITTÀ: 105.4

FREQUENZA CITTÀ: 105.4 Bari

FREQUENZA CITTÀ: 100.50 – 107.30 – 91.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.20 – 100.00

FREQUENZA CITTÀ: 100.50 – 107.30 – 91.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.20 – 100.00 Barletta

FREQUENZA CITTÀ: 107.20 – 107.40

FREQUENZA CITTÀ: 107.20 – 107.40 Brindisi

FREQUENZA CITTÀ: 92.30 – 100.70 / FREQUENZA PROVINCIA: 92.60 – 99.00 – 102.00

FREQUENZA CITTÀ: 92.30 – 100.70 / FREQUENZA PROVINCIA: 92.60 – 99.00 – 102.00 Fasano

FREQUENZA CITTÀ: 100.40 – 102.00

FREQUENZA CITTÀ: 100.40 – 102.00 Foggia

FREQUENZA CITTÀ: 107.20 – 107.40

FREQUENZA CITTÀ: 107.20 – 107.40 Gargano

FREQUENZA CITTÀ: 107.20 – 107.30 – 107.40

FREQUENZA CITTÀ: 107.20 – 107.30 – 107.40 Gravina di Puglia

FREQUENZA CITTÀ: 105.4

FREQUENZA CITTÀ: 105.4 Lecce

FREQUENZA CITTÀ: 107.90 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.70 – 104.30

FREQUENZA CITTÀ: 107.90 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.70 – 104.30 Putignano

FREQUENZA CITTÀ: 100.50

FREQUENZA CITTÀ: 100.50 Ostuni

FREQUENZA CITTÀ: 99.00 – 102.00

FREQUENZA CITTÀ: 99.00 – 102.00 Salento

FREQUENZA CITTÀ: 107.70 – 107.90

FREQUENZA CITTÀ: 107.70 – 107.90 Taranto

FREQUENZA CITTÀ: 100.30 – 100.50

FREQUENZA CITTÀ: 100.30 – 100.50 Tricase

FREQUENZA CITTÀ: 104.30

Frequenze R101 Sardegna

Alghero

FREQUENZA CITTÀ: 103.20

FREQUENZA CITTÀ: 103.20 Arbus

FREQUENZA CITTÀ: 96.10

FREQUENZA CITTÀ: 96.10 Bosa

FREQUENZA CITTÀ: 104.20

FREQUENZA CITTÀ: 104.20 Cagliari

FREQUENZA CITTÀ: 87.60 / FREQUENZA PROVINCIA: 98.50

FREQUENZA CITTÀ: 87.60 / FREQUENZA PROVINCIA: 98.50 Campidano

FREQUENZA CITTÀ: 96.1 – 91.7

FREQUENZA CITTÀ: 96.1 – 91.7 Castelsardo

FREQUENZA CITTÀ: 97.30

FREQUENZA CITTÀ: 97.30 Costa Smeralda

FREQUENZA CITTÀ: 94.10

FREQUENZA CITTÀ: 94.10 Iglesias

FREQUENZA CITTÀ: 103.30 – 98.5

FREQUENZA CITTÀ: 103.30 – 98.5 La Maddalena

FREQUENZA CITTÀ: 91.3

FREQUENZA CITTÀ: 91.3 Nuoro

FREQUENZA CITTÀ: 100.70 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.60

FREQUENZA CITTÀ: 100.70 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.60 Posada

FREQUENZA CITTÀ: 89.20

FREQUENZA CITTÀ: 89.20 Olbia

FREQUENZA CITTÀ: 105.50

FREQUENZA CITTÀ: 105.50 Oristano

FREQUENZA CITTÀ: 101.60

FREQUENZA CITTÀ: 101.60 Orosei

FREQUENZA CITTÀ: 92.30

FREQUENZA CITTÀ: 92.30 Sant’Antioco

FREQUENZA CITTÀ: 87.90

FREQUENZA CITTÀ: 87.90 Sassari

FREQUENZA CITTÀ: 99.60 / FREQUENZA PROVINCIA: 94.10-102.30

FREQUENZA CITTÀ: 99.60 / FREQUENZA PROVINCIA: 94.10-102.30 Teuleda

FREQUENZA CITTÀ: 104.80

FREQUENZA CITTÀ: 104.80 Tortolì

FREQUENZA CITTÀ: 93.00

FREQUENZA CITTÀ: 93.00 Villasimius

FREQUENZA CITTÀ: 106.70

FREQUENZA CITTÀ: 106.70 Dorgali- Cala Gonone

FREQUENZA CITTÀ: 92.70

Frequenze R101 Sicilia

Agrigento

FREQUENZA CITTÀ: 105.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 105.3

FREQUENZA CITTÀ: 105.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 105.3 Augusta

FREQUENZA CITTÀ: 96.10 – 92.60

FREQUENZA CITTÀ: 96.10 – 92.60 Bagheria

FREQUENZA CITTÀ: 93.70

FREQUENZA CITTÀ: 93.70 Caltanissetta

FREQUENZA CITTÀ: 106.80 / FREQUENZA PROVINCIA: 106.80 – 106.60 – 107.10

FREQUENZA CITTÀ: 106.80 / FREQUENZA PROVINCIA: 106.80 – 106.60 – 107.10 Canicattì

FREQUENZA CITTÀ: 106.60

FREQUENZA CITTÀ: 106.60 Capo d’Orlando

FREQUENZA CITTÀ: 95.30

FREQUENZA CITTÀ: 95.30 Catania

FREQUENZA CITTÀ: 96.10 – 92.70 / FREQUENZA PROVINCIA: 97.00

FREQUENZA CITTÀ: 96.10 – 92.70 / FREQUENZA PROVINCIA: 97.00 Cefalù

FREQUENZA CITTÀ: 93.70 / FREQUENZA PROVINCIA: 98.20

FREQUENZA CITTÀ: 93.70 / FREQUENZA PROVINCIA: 98.20 Enna

FREQUENZA CITTÀ: 107.10 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.10

FREQUENZA CITTÀ: 107.10 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.10 Gela

FREQUENZA CITTÀ: 104.80 – 106.60

FREQUENZA CITTÀ: 104.80 – 106.60 Licata

FREQUENZA CITTÀ: 104.80 – 106.60

FREQUENZA CITTÀ: 104.80 – 106.60 Lampedusa

FREQUENZA CITTÀ: 101.10

FREQUENZA CITTÀ: 101.10 Marineo

FREQUENZA CITTÀ: 97.20

FREQUENZA CITTÀ: 97.20 Milazzo

FREQUENZA CITTÀ: 92.70 – 99.20

FREQUENZA CITTÀ: 92.70 – 99.20 Messina

FREQUENZA CITTÀ: 94.00 – 91.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 94.00 – 91.30 – 99.20

FREQUENZA CITTÀ: 94.00 – 91.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 94.00 – 91.30 – 99.20 Marsala

FREQUENZA CITTÀ: 107.30

FREQUENZA CITTÀ: 107.30 Mazara del Vallo

FREQUENZA CITTÀ: 107.30

FREQUENZA CITTÀ: 107.30 Modica

FREQUENZA CITTÀ: 90.60

FREQUENZA CITTÀ: 90.60 Noto

FREQUENZA CITTÀ: 89.20

FREQUENZA CITTÀ: 89.20 Palermo

FREQUENZA CITTÀ: 97.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 93.70

FREQUENZA CITTÀ: 97.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 93.70 Pantelleria

FREQUENZA CITTÀ: 92.70

FREQUENZA CITTÀ: 92.70 Partinico

FREQUENZA CITTÀ: 93.70

FREQUENZA CITTÀ: 93.70 Ragusa

FREQUENZA CITTÀ: 89.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 90.60 -104.80 – 106.40

FREQUENZA CITTÀ: 89.20 / FREQUENZA PROVINCIA: 90.60 -104.80 – 106.40 Rosolini

FREQUENZA CITTÀ: 101.70

FREQUENZA CITTÀ: 101.70 Siracusa

FREQUENZA CITTÀ: 92.60 / FREQUENZA PROVINCIA: 92.70

FREQUENZA CITTÀ: 92.60 / FREQUENZA PROVINCIA: 92.70 Sciacca

FREQUENZA CITTÀ: 107.50

FREQUENZA CITTÀ: 107.50 Trapani

FREQUENZA CITTÀ: 107.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.30

FREQUENZA CITTÀ: 107.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.30 Termini Imerese

FREQUENZA CITTÀ: 93.70

FREQUENZA CITTÀ: 93.70 Vittoria

FREQUENZA CITTÀ: 104.80

Frequenze R101 Toscana

Arezzo

FREQUENZA CITTÀ: 92.20 – 92.80 / FREQUENZA PROVINCIA: 93.00 – 92.20

FREQUENZA CITTÀ: 92.20 – 92.80 / FREQUENZA PROVINCIA: 93.00 – 92.20 Argentario

FREQUENZA CITTÀ: 91.30

FREQUENZA CITTÀ: 91.30 Empoli

FREQUENZA CITTÀ: 95.1

FREQUENZA CITTÀ: 95.1 Firenze

FREQUENZA CITTÀ: 104.50 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.10 – 104.50 – 105.50

FREQUENZA CITTÀ: 104.50 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.10 – 104.50 – 105.50 Grosseto

FREQUENZA CITTÀ: 93.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.00 – 91.30 – 93.00 – 104.20

FREQUENZA CITTÀ: 93.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.00 – 91.30 – 93.00 – 104.20 Isola Capraia

FREQUENZA CITTÀ: 91.40

FREQUENZA CITTÀ: 91.40 Livorno

FREQUENZA CITTÀ: 95.15 – 104.50 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.15 – 105.50 -104.50

FREQUENZA CITTÀ: 95.15 – 104.50 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.15 – 105.50 -104.50 Lunigiana

FREQUENZA CITTÀ: 107.00 – 107.30 – 92.40

FREQUENZA CITTÀ: 107.00 – 107.30 – 92.40 Massa Carrara

FREQUENZA CITTÀ: 103.70 / FREQUENZA PROVINCIA: 106.20 – 104.50

FREQUENZA CITTÀ: 103.70 / FREQUENZA PROVINCIA: 106.20 – 104.50 Mugello

FREQUENZA CITTÀ: 95.00 – 95.10

FREQUENZA CITTÀ: 95.00 – 95.10 Pisa

FREQUENZA CITTÀ: 95.15 – 104.50 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.15 – 105.50 – 104.50

FREQUENZA CITTÀ: 95.15 – 104.50 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.15 – 105.50 – 104.50 Piombino

FREQUENZA CITTÀ: 105.50

FREQUENZA CITTÀ: 105.50 Pistoia

FREQUENZA CITTÀ: 105.50 – 95.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 105.50 – 95.15 – 104.70 – 95.30 – 95.60 – 107.4

FREQUENZA CITTÀ: 105.50 – 95.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 105.50 – 95.15 – 104.70 – 95.30 – 95.60 – 107.4 Prato

FREQUENZA CITTÀ: 95.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.10 – 105.500 – 104.50

FREQUENZA CITTÀ: 95.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.10 – 105.500 – 104.50 Siena

FREQUENZA CITTÀ: 99.70 – 89.3 / FREQUENZA PROVINCIA: 89.3 – 93.0 – 95.0

FREQUENZA CITTÀ: 99.70 – 89.3 / FREQUENZA PROVINCIA: 89.3 – 93.0 – 95.0 Valdarno

FREQUENZA CITTÀ: 95.00 – 92.75 – 105.50 – 104.40

FREQUENZA CITTÀ: 95.00 – 92.75 – 105.50 – 104.40 Viareggio

FREQUENZA CITTÀ: 106.20

Frequenze R101 Trentino Alto Adige

Bolzano

FREQUENZA CITTÀ: 90.40

FREQUENZA CITTÀ: 90.40 Lago di Garda

FREQUENZA CITTÀ: 89.30 – 107.7 – 107.90

FREQUENZA CITTÀ: 89.30 – 107.7 – 107.90 Madonna di Campiglio

FREQUENZA CITTÀ: 105.00

FREQUENZA CITTÀ: 105.00 Pinzolo

FREQUENZA CITTÀ: 105.00

FREQUENZA CITTÀ: 105.00 Riva del Garda

FREQUENZA CITTÀ: 89.30 – 107.7

FREQUENZA CITTÀ: 89.30 – 107.7 Rovereto

FREQUENZA CITTÀ: 88.90 – 103.20

FREQUENZA CITTÀ: 88.90 – 103.20 Trento

FREQUENZA CITTÀ: 103.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 103.00 – 103.20

FREQUENZA CITTÀ: 103.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 103.00 – 103.20 Valli Giudicarie

FREQUENZA CITTÀ: 90.40

FREQUENZA CITTÀ: 90.40 Valsugana

FREQUENZA CITTÀ: 90.40 – 95.60

Frequenze R101 Umbria

Assisi

FREQUENZA CITTÀ: 92.70 – 90.45

FREQUENZA CITTÀ: 92.70 – 90.45 Città di Castello

FREQUENZA CITTÀ: 92.200

FREQUENZA CITTÀ: 92.200 Gualdo Tadino

FREQUENZA CITTÀ: 98.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 106.900

FREQUENZA CITTÀ: 98.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 106.900 Norcia

FREQUENZA CITTÀ: 93.40

FREQUENZA CITTÀ: 93.40 Perugia, Bastia Umbra, Foligno

FREQUENZA CITTÀ: 92.70 / FREQUENZA PROVINCIA: 90.45 – 92.70 – 102.00

FREQUENZA CITTÀ: 92.70 / FREQUENZA PROVINCIA: 90.45 – 92.70 – 102.00 Terni

FREQUENZA CITTÀ: 107.90 / FREQUENZA PROVINCIA: 93.40

Frequenze R101 Valle D’Aosta

Frequenze R101 Veneto

Adria

FREQUENZA CITTÀ: 101.15

FREQUENZA CITTÀ: 101.15 Agordo

FREQUENZA CITTÀ: 105.50

FREQUENZA CITTÀ: 105.50 Asiago

FREQUENZA CITTÀ: 103.10

FREQUENZA CITTÀ: 103.10 Belluno

FREQUENZA CITTÀ: 102.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 92.85 – 101.00 – 101.80

FREQUENZA CITTÀ: 102.00 / FREQUENZA PROVINCIA: 101.20 – 92.85 – 101.00 – 101.80 Cadore

FREQUENZA CITTÀ: 105.80

FREQUENZA CITTÀ: 105.80 Chioggia

FREQUENZA CITTÀ: 93.20

FREQUENZA CITTÀ: 93.20 Cortina d’Ampezzo

FREQUENZA CITTÀ: 98.80

FREQUENZA CITTÀ: 98.80 Lago di Garda

FREQUENZA CITTÀ: 88.70 – 89.30 – 89.45 – 89.70

FREQUENZA CITTÀ: 88.70 – 89.30 – 89.45 – 89.70 Padova

FREQUENZA CITTÀ: 107.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.30 – 94.60

FREQUENZA CITTÀ: 107.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.30 – 94.60 Rovigo

FREQUENZA CITTÀ: 98.50 / FREQUENZA PROVINCIA: 98.50 – 107.30

FREQUENZA CITTÀ: 98.50 / FREQUENZA PROVINCIA: 98.50 – 107.30 Sappada

FREQUENZA CITTÀ: 105.80

FREQUENZA CITTÀ: 105.80 Treviso

FREQUENZA CITTÀ: 107.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.30 – 103.20 – 99.30

FREQUENZA CITTÀ: 107.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.30 – 103.20 – 99.30 Valdobbiadene

FREQUENZA CITTÀ: 99.50

FREQUENZA CITTÀ: 99.50 Val Zoldana

FREQUENZA CITTÀ: 92.00

FREQUENZA CITTÀ: 92.00 Venezia

FREQUENZA CITTÀ: 107.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.30 – 93.20

FREQUENZA CITTÀ: 107.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.30 – 93.20 Verona

FREQUENZA CITTÀ: 95.60 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.50 – 90.80 – 89.60 – 107.50

FREQUENZA CITTÀ: 95.60 / FREQUENZA PROVINCIA: 95.50 – 90.80 – 89.60 – 107.50 Vicenza

FREQUENZA CITTÀ: 107.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.30

FREQUENZA CITTÀ: 107.30 / FREQUENZA PROVINCIA: 107.30 Vittorio Veneto

FREQUENZA CITTÀ: 103.20

