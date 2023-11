Volkswagen lancia nel mondo delle auto elettriche la nuova Volkswagen ID.7, una berlina fast-back di nuova generazione. Il modello ID.7, lungo circa cinque metri, si distingue per il suo comfort, posizionandosi come una delle vetture più raffinate di Volkswagen.

Volkswagen ID.7: design tedesco

La nuova ID.7 di Volkswagen si presenta come una berlina fast-back dal design sofisticato, con una lunghezza di 4.961 mm e un passo esteso di 2.971 mm. Questo modello si distingue come il più lungo tra i modelli ID., e con un’altezza di soli 1.536 mm, risulta essere anche il più basso. La sua larghezza di 1.862 mm (misurata senza gli specchietti esterni) contribuisce a un profilo sia elegante che sportivo. La berlina vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,23, a seconda dell’allestimento, e una superficie frontale di 2,45 m².

Il design laterale della ID.7 è definito da una silhouette dinamica e robusta. Elementi di spicco includono il parabrezza con cornice piatta di stile sportivo e un montante C accentuato che conferisce un aspetto coupé. Il tetto e i montanti del tetto si presentano in nero lucido, mentre le modanature del tetto mostrano un’elegante finitura in alluminio. Un dettaglio stilistico unico della fiancata è la linea marcata sotto la base del finestrino, che si estende dai fari fino alla robusta parte posteriore. Questa caratteristica abbassa visivamente l’auto e aggiunge un senso di energia e movimento.

L’interno della Volkswagen ID.7 offre ampio spazio e libertà di movimento, con un bagagliaio spazioso fino a 532 litri. La tecnologia di assistenza avanzata come il Travel Assist e la funzione Memory per il parcheggio semplificano ulteriormente la guida e il parcheggio.

C’è anche l’head-up display a realtà aumentata

La Volkswagen ID.7 rivoluziona l’esperienza di guida unendo il mondo reale e quello virtuale attraverso un avanzato display head-up con realtà aumentata. Il conducente ha accesso immediato a informazioni cruciali come la velocità attuale, i segnali di demarcazione delle corsie, avvisi sulla distanza e direzioni del navigatore, il tutto proiettato direttamente nel campo visivo. Mentre le informazioni base come la velocità vengono visualizzate come se fossero a 3,5 metri di distanza dalla vettura, le indicazioni più rilevanti, come quelle di navigazione, appaiono a circa dieci metri di distanza, fondendosi con il mondo esterno attraverso la realtà aumentata.

La centralità dell’interazione uomo-macchina nella ID.7 è enfatizzata dal nuovo sistema di infotainment con un ampio display touch da 38 cm (15 pollici). L’interfaccia grafica e i menù sono stati completamente ripensati per garantire un’esperienza utente più semplice, intuitiva e personalizzabile. Il display è articolato in due barre touch sempre accessibili e una schermata Home, che rende l’accesso e la gestione delle funzioni del veicolo immediati e senza sforzi.

Motore, batteria e prestazioni

La nuova Volkswagen ID.7 impressiona per le sue caratteristiche, che includono un sistema di propulsione altamente efficiente, una significativa autonomia, la capacità di ricarica veloce, interni spaziosi e rinnovati, e una qualità costruttiva di primo livello

La Volkswagen ID.7 dispone del sistema di trazione ad alta efficienza, noto internamente come APP 550. Questo sistema è incentrato su un motore elettrico di nuova generazione, il più potente e con la coppia più elevata nella gamma dei modelli ID. di Volkswagen. L’abbinamento tra questo motore elettrico, un cambio monomarcia a due stadi, e un inverter a modulazione di larghezza di impulso, che gestisce la trazione in modo intelligente, costituisce un modulo integrato sull’asse posteriore del veicolo.

La forza motrice della ID.7 proviene da una batteria agli ioni di litio integrata nel pavimento del veicolo con una struttura a sandwich. La versione ID.7 Pro, pronta per il lancio sul mercato, come accennato è equipaggiata con una batteria da 77 kWh di capacità netta (82 kWh lordi), con una seconda versione della batteria prevista per il futuro che offrirà una capacità ancora maggiore. Questa batteria assicura un consumo WLTP combinato tra i 16,3 e i 14,1 kWh/100 km, e un’autonomia fino a 621 chilometri, posizionando la ID.7 Pro come uno dei veicoli elettrici con la maggiore autonomia sul mercato.

Con la ID.7 Pro da 210 kW (286 CV) si raggiungono i 180 km/h di velocità massima, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi. La ricarica rapida della batteria, con una potenza fino a 175 kW, permette di ottenere un’autonomia di 204 chilometri WLTP in soli 10 minuti.

La ID.7 verrà prodotta nello stabilimento Volkswagen di Emden, in Germania, e sarà disponibile sia in Europa sia in Nord America, segnando un passo significativo nella strategia di elettrificazione del marchio tedesco.

