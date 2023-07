Alpine A110 S Enstone Edition è stata presentata in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, e svela un’eleganza sportiva e una tecnicità tutta britannica. Crafted in Enstone e prodotta a Dieppe, offre agli appassionati di corse automobilistiche un’opportunità unica di accedere all’eccellenza e all’esperienza di Alpine F1 con quest’esclusiva edizione che a bordo vanta veri e propri gioielli.

Alpine A110 S Enstone Edition: caratteristiche

Con un’esperienza ultratrentennale in Formula 1, lo stabilimento Alpine di Enstone sviluppa oggi i componenti e le tecnologie di punta della scuderia BWT Alpine F1 Team. Il carbonio utilizzato per la monoposto Alpine si ritrova anche nell’abitacolo di A110 S Enstone Edition, rendendo omaggio al suo know-how nel motorsport.

Al volante di A110 S Enstone Edition, l’abitacolo in microfibra nera con cuciture grigie comprende componenti in carbonio provenienti dalle stesse officine delle monoposto Alpine. L’abitacolo accentua e rafforza l’esperienza esclusiva con interni che, per la prima volta per A110, sono composti da autentici componenti in carbonio realizzati con strumenti di progettazione, stampi e autoclavi dello stabilimento Alpine F1 di Enstone: la visiera con il logo Alpinee la consolle centrale che reca la firma BWT Alpine F1 Team.

La targa numerata da 1 a 300 mostra con orgoglio l’esclusività di ogni singola auto e le origini sportive dei materiali dell’abitacolo. A110 S Enstone Edition osa presentarsi con un’esclusiva livrea con carrozzeria bitono opaca. Le due tinte grigio opaco mat – GrigioTuono, nella sfumatura più scura, e Argento Mercurio, nella tonalità più chiara – constrastano con l’inedito tetto nero opaco.

Per sottolineare le radici britanniche di Alpine, il tetto di A110 S si arricchisce di un’elegante Union Jack declinata in nero lucido e opaco tono su tono, disponibile di serie nel Regno Unito e in opzione in Francia e negli altri Paesi.

A110 S Enstone Edition conferma la sua eleganza sportiva con cerchi GT Race da 18” neri opachi e pinze Brembo Silver, per uno stile ancora più accattivante. I sedili avvolgenti Sabelt Racing, arricchiti da un esclusivo ricamo Enstone Edition, sottolineano il dna sportivo di questa serie limitata. A tutto ciò si aggiungono altri elementi distintivi, come il kit aerodinamico in opzione e il badge bandiera sui montanti del lunotto posteriore e sui pannelli delle porte in carbonio.

Equipaggiata con il motore da 300 cv dell’A110 S, l’Enstone Edition vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e una velocità di punta che può raggiungere i 275 km/h su pista (con l’opzione kit aerodinamico). Alpine aprirà gli ordini della A110 S Enstone Edition al prezzo di 87.000 € IVA inclusa.

