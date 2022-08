Musk promette che Tesla Semi verrà consegnato quest’anno

Dopo una serie di avvistamenti di un annetto fa, non abbiamo più sentito parlare del Tesla Semi, il camion elettrico di Tesla. Adesso un Tweet di Musk fa tornare alla ribalta Semi, con una promessa chiara e netta: Tesla Semi sarà cosegnato clienti entro la fine dell’anno.

Tesla 500 mile range Semi Truck starts shipping this year, Cybertruck next year — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022

Ricordiamo brevemente che il Semi è stato presentato nel 2017 con la promessa che le aziende di autotrasporti lo avrebbero avuto nel 2019. Le promesse successive sono state il 2020 e poi il 2021. Ma fin’ora non c’è stata alcuna consegna.

Ora sembra che il nuovo obiettivo sia entro sei mesi. Tesla intende rispettare le consegne del Semi da oltre 800 km ed ha rassicurato il pubblico che il Cybertruck arriverà entro il 2023, mentre non ci sono ancora notizie sul Semi con autonomia maggiore.

L’ultima dichiarazione è un po’ diversa da quelle precedenti, che indicavano nel 2023 l’obiettivo per il grande camion elettrico. Sebbene siano state rese note alcune specifiche e i prezzi suggeriti, ci sono ancora diverse domande senza risposta sul Tesla Semi.

Inizialmente, l’azienda aveva dichiarato che la versione da 800 km sarebbe costata 180.000 dollari e fino a 200.000 dollari per la Founders Edition, ma non è stato rilasciato nulla di ufficiale.

Non è ancora chiaro quale batteria o quali specifiche utilizzerà il Semi, dato che il progetto è stato concepito in un periodo in cui le vecchie celle 2170 erano lo standard, rispetto alle attuali celle 4680. A parte questo, il Semi ha grandi promesse da mantenere nel 2022, proprio come il controverso Cybertruck dovrà fare nel 2023.

