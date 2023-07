Usa TikTok alla guida del camion, uccide 5 persone in un incidente stradale.

La piaga dell’uso dei social e dello smartphone mentre si è alla guida non conosce confini. Se in Italia abbiamo tutti visto attoniti ciò che è capitato a Roma, arriva l’eco di un altro incidente, avvenuto questa volta negli Stati Uniti.

L’incidente è avvenuto in Arizona nello scorso gennaio, quando un camion non aveva frenato in tempo, travolgendo le auto ferme davanti e finendo per uccidere cinque persone. Di pochi giorni fa è il risultato dell’indagine, che conferma i sospetti iniziali: l’autista era distratto dall’utilizzo di TikTok.

Nulla è valsa la scusa iniziale del camionista, che aveva dichiarato che la distrazione era stata causata da un messaggio ricevuto sul tablet aziendale. Sempre secondo l’autista, era bastato quel momento per fargli perdere la concentrazione. Nel momento in cui aveva rialzato lo sguardo aveva visto le auto ferme per i lavori stradali, non era più stato in grado di frenare in tempo per evitare la collisione, scatenando l’inferno sull’autostrada. Le due auto davanti a lui si erano ritrovate completamente schiacciate dall’autoarticolato contro un altro camion, con conseguenze mortali.

Gli inquirenti hanno però richiesto all’uomo di consegnare il suo cellulare e, grazie all’assistenza dell’FBI, hanno condotto un esame forense dello smartphone. Alla fine è emerso che il camionista stava utilizzando attivamente TikTok sul suo cellulare al momento dell’impatto. Fatto che si aggiunge alla velocità di 68 miglia orarie (110 km/h) superiore al limiti di 55 (88 km/h).

Ribadiamo quanto abbiamo scritto in passato. Non usate il cellulare o lo smartphone quando siete alla guida, men che meno i social come TikTok, magari per provare il brivido delle “challenge”. In questo caso hanno perso la vita cinque persone, lasciando una scia di dolore per le famiglie coinvolte.

Una vicenda che assomiglia terribilmente alla tragedia di Roma, e che deve farci riflettere sui comportamenti che troppo spesso abbiamo al volante.

