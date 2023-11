Auto in panne in autostrada: cosa fare e come comportarsi

Avere un’auto in panne in autostrada è un’esperienza che nessuno vorrebbe mai vivere, specialmente quando si viaggia in autostrada. Nessuno è immune dal rischio di un guasto improvviso, ma la differenza sta nel saper gestire la situazione con prontezza e sicurezza.

In questo articolo, vi illustreremo i passaggi essenziali da seguire se vi trovate con l’auto in panne in autostrada per imparare ad affrontare con serenità questo imprevisto e riprendere il vostro viaggio con il minor disagio possibile.

1. Mantenere la Calma

Il primo passo quando ci si trova con un’auto in panne in autostrada è senza dubbio mantenere la calma. Ricorda che il panico può solo peggiorare la situazione.

2. Accostare in sicurezza

Se riscontri un calo di potenza o rumori anomali, cerca di raggiungere la corsia di emergenza il prima possibile, segnalando la tua direzione con gli indicatori di direzione. Ricorda di controllare di avere strada libera.

3. Attivare le luci di emergenza

Una volta accostato, attiva immediatamente le quattro frecce. Questo aiuterà a segnalare agli altri automobilisti la tua presenza sulla strada.

4. Indossare il gilet ad alta visibilità

Prima di scendere dal veicolo, indossa il gilet ad alta visibilità. Averlo in auto è un obbligo di legge e aiuta a farti vedere dagli altri automobilisti.

5. Scendere dal veicolo

Evita di scendere dalla portiera del guidatore: utilizza quella del passeggero posta sulla destra del veicolo, in modo da tenerti il più lontano possibile dal traffico autostradale.

6. Posizionare il triangolo di emergenza

Il triangolo di emergenza deve essere posizionato lungo la corsia di emergenza a 100 metri dal veicolo in panne.

7. Mettersi al sicuro

Dopo aver posizionato il triangolo, è necessario mettersi al sicuro. In alcune situazioni, magari con corsia di emergenza non disponibile, è consigliabile scavalcare il guardrail per evitare di essere protetti da eventuali veicoli in arrivo.

8. Chiamare il soccorso stradale

Una volta al sicuro, chiama il soccorso stradale. Ricorda di comunicare la tua posizione esatta, che può essere dedotta dai segnali di progressiva ettometrica sul lato sinistro della carreggiata o inviando le coordinate tramite il GPS del tuo cellulare.

9. Aspettare i soccorsi

Dopo aver chiamato il soccorso stradale, aspetta i soccorsi in un luogo sicuro, lontano dalla strada.

10. Cosa non fare

Evita di tentare di riparare l’auto da solo, soprattutto se non hai le competenze necessarie. Inoltre, non abbandonare mai l’auto per cercare aiuto o soluzioni.

11. Chi chiamare

In caso di guasto all’auto in autostrada, è necessario chiamare un pronto intervento meccanico per far mandare un carro attrezzi. Verifica se l’assicurazione auto comprende il servizio di traino, in caso contrario contatta il soccorso stradale ACI al numero 803 116.

12. Prevenire i guasti

Infine, ricorda che il modo migliore per evitare di trovarsi con un’auto in panne in autostrada è effettuare regolarmente la manutenzione dell’auto e non trascurare mai l’accensione di una spia nel quadro strumenti. Qui i controlli da fare prima di mettersi in viaggio.

Ricorda, trovarsi con un’auto in panne in autostrada può essere un’esperienza spaventosa, ma con le giuste precauzioni e conoscenze, è possibile gestire la situazione in modo sicuro e efficace.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED