L’altra faccia delle corse. 100+1 storie incredibili. Il libro di Carlo Cavicchi

Un altro libro sulle corse automobilistiche? Si, quando l’autore è il nostro amico Carlo Cavicchi, che ha raccolto tutti i retroscena e tutte le vicende più curiose e bizzarre del mondo dei motori. Dopo aver parlato del suo romanzo “Rapiremo Niki Lauda“, oggi parliamo di un libro che non è un libro di storia e non è neanche un vero e proprio libro di corse in automobile. Non ci sono classifiche, ordini di partenza o cronache di gare. Quindi cos’è?

È una raccolta di quelle emozioni che appartengono al mondo delle competizioni automobilistiche senza, tuttavia, venire mai alla ribalta. Vicende a volte soltanto sussurrate, altre dimenticate sotto la polvere degli anni che passano. Perché le gare non sono soltanto quei resoconti che poi passano alla storia, ma sono i retroscena, le avventure esagerate, gli imprevisti. Formula 1, rally, gare americane, Gran Premi tra le due guerre, corse di durata.

Questa, a suo modo, è allora una lezione di storie che attraversano le corse automobilistiche toccando tante discipline, persone e personaggi. Leggendole anche in ordine sparso, come peraltro sono state volutamente distribuite mescolando anni e categorie, piloti famosi e altri meno conosciuti, si scopriranno racconti persino inimmaginabili: tresche, colpi di fortuna, furbate e sciocchezze. Materiale raccolto in anni di mestiere e una vita di letture che sarebbe davvero un peccato finisse nel dimenticatoio.

C’è la storia del pilota che vinceva con una scimmia al suo fianco. C’è quella del pilota playboy che finisce su Playboy insieme ad una hostess, c’è un killer che deve sparare proiettili di ghiaccio nelle gomme di un altro pilota di F1 ma c’è anche spazio per il pilota “sconosciuto” in patria che ha vinto più corse di tutti: è italiano, si chiama Raffaele De Palma, ha vinto 2.557 gare in carriera e negli USA è considerato una leggenda.

L’altra faccia delle corse. 100+1 storie incredibili, divertenti e appassionanti conosciute da pochi e dimenticate da molti

“Oggi che viviamo nel mondo dei comunicati stampa e dei social, dai campi di gara si sa tutto, e quello che non si sa è volutamente cancellato da chi la comunicazione la controlla e la filtra.” scrive Cavicchi nella prefazione, aggiungendo “Io ho avuto la fortuna di seguire le corse quando ancora un pilota affermato poteva chiedermi che piani avessi per pranzo o per cena, ma anche quando i giornalisti avevano mille informazioni statistiche in meno e in compenso rapporti umani profondi, soffiate a raffica e pettegolezzi a volontà. Sembrava tutto difficile mentre invece era facile perché delle gare non si riportavano soltanto i risultati ma si raccontavano le vicende umane e si costruivano le leggende.”

Il consiglio? “Approfittate di questo volume come se fosse un quaderno di appunti dentro cui curiosare. Ne leggerete delle belle e ne sarà valsa la pena.”

Dettagli prodotto

Autore: Carlo Cavicchi

Editore ‏ : ‎ Minerva Edizioni (Bologna) (4 novembre 2021)

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Copertina rigida ‏ : ‎ 340 pagine

ISBN-10 ‏ : ‎ 8833244075

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-8833244075

Peso articolo ‏ : ‎ 510 g

