Abarth 500e: tutto quello che c’è da sapere sull’elettrica sportiva

Abarth 500e è basata sulla Nuova 500e e ad oggi l’Abarth più reattiva ed emozionante nella guida urbana e la più veloce e divertente nella guida extraurbana.

La Nuova Abarth 500e grazie alla sua architettura elettrica, ad una più efficace distribuzione dei pesi, a una migliore coppia e a un passo più ampio, è più veloce ed entusiasmante sia nella guida urbana che in quella extraurbana, garantendo le migliori prestazioni.

Prestazioni migliori rispetto alla 695

Abarth 500e vanta prestazioni migliori dell’Abarth 695 in termini di prontezza. Infatti, è più veloce di 1 secondo nella ripresa urbana, il che significa un’accelerazione del 50% più rapida da 20 a 40 km/h rispetto alla sua rivale a benzina.

La nuova Abarth elettrica è più veloce anche al di fuori della guida cittadina, ad esempio sui tornanti, dove da 40 a 60 km/h può raggiungere la velocità desiderata in appena 1,5 secondi, ovvero molto più velocemente della versione a benzina, che rimane indietro di 15 metri, raggiungendo i 60 km/h un secondo dopo.

Infine, su strada aperta, Abarth 500e full electric esegue manovre di sorpasso più velocemente della sua versione a benzina, raggiungendo una velocità di 100 km/h, partendo da 60 km/h, quando la sua controparte sta ancora viaggiando a 91 km/h, con una differenza di circa 1 secondo.

Abarth 500e: batteria e modalità di guida

La Nuova Abarth 500e è dotata di una batteria da 42 kWh accoppiata ad un motore elettrico da 113,7 kW ovvero 155 cv. Può passare da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi con un’accelerazione ai vertici della categoria e, al contempo, zero emissioni.

Sono disponibili tre esclusive modalità di guida incentrate sulle prestazioni – Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track – che offrono la totale libertà di esaltare al massimo l’assetto sportivo e di scatenare la potenza della propria Abarth in ogni sfida su strada.

La modalità Turismo consente un’accelerazione più fluida e una potenza inferiore (potenza massima 100kW invece di 113 kW, coppia 220 Nm invece di 235 Nm) per un’esperienza di guida efficiente ma al contempo entusiasmante. La modalità Scorpion Street offre le massime prestazioni, massimizzando la frenata rigenerativa.

Inoltre, in modalità Turismo o Scorpion, grazie alla funzione di guida one pedal, basta un solo pedale per ottenere le massime prestazioni. L’auto decelera ogni volta che si solleva il piede e recupera energia cinetica, che viene poi convertita in elettricità per ricaricare la batteria. Infine, la modalità Scorpion Track è pensata per chi è alla ricerca delle massime performance.

In quanto tempo si ricarica?

Per ridurre al minimo i tempi di ricarica, la Nuova Abarth 500e è dotata di un sistema di ricarica rapida da 85 kW che permette di caricare la batteria dell’auto molto rapidamente e di garantire un divertimento senza fine.

Ad esempio, bastano meno di 5 minuti per accumulare una riserva di energia sufficiente per il fabbisogno chilometrico giornaliero (circa 40 km), ovvero meno del tempo necessario per scegliere la prossima destinazione. Quando si ha fretta, la ricarica rapida raggiunge l’80% dell’autonomia in soli 35 minuti.

Per ricaricare in modo semplice e veloce l’auto comodamente a casa, è possibile installare una easyWallbox, una soluzione “Plug&Play” che si fissa semplicemente alla parete, vicino ad una presa di corrente. Grazie alla connessione Bluetooth e all’app “MyEasyWallbox” è possibile configurare l’easyWallbox e monitorarne i parametri di funzionamento.

L’esperienza sonora della nuova Abarth 500e

La nuova Abarth 500e è l’unica piccola ad offrire un’esperienza sonora coinvolgente per chi vuole guidare elettrico senza rinunciare al famoso e inconfondibile rombo Abarth, che ha accompagnato generazioni di piloti appassionati ed è sempre stato sinonimo di potenza e prestazioni.

In linea con questa filosofia, a ogni accensione o spegnimento della vettura, il sistema Key On-Off riproduce il suono di una chitarra all’interno dell’abitacolo, trasmettendo immediatamente quelle sensazioni che si possono provare a bordo di qualsiasi Abarth. Anche l’AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) riceve un “jingle” specifico, trasformando un freddo vincolo omologativo e normativo in un suono riconoscibile dagli appassionati dello Scorpione. Inoltre, la prima volta che si superano i 20 km/h, una “strimpellata” di chitarra riflette l’anima trasgressiva e anticonvenzionale insita nelle auto dello Scorpione.

Infine, la Nuova Abarth 500e è la prima e unica city car che può essere equipaggiata con il Sound Generator, per chi non vuole rinunciare alla firma del marchio: l’inconfondibile “ruggito” Abarth. Il Sound Generator accompagna le prestazioni, riproducendo fedelmente il suono di un motore Abarth a benzina. Il Sound Generator è offerto come alternativa all’esperienza sonora standard ed è dotato di un AVAS che richiama il suono di un motore a benzina – diverso dal fruscio standardizzato con la strimpellata della chitarra.

Nuova Abarth 500e: stile sportivo

Nuovi elementi di design conferiscono alla nuova Abarth 500e uno stile unico e audace. Il nuovo logo dello Scorpione, modernizzato ed elettrificato, debutta sulla Abarth 500e. È posizionato più in alto e, insieme ai fari e alla calandra, conferisce all’auto un aspetto ancora più audace.

Il design degli esterni è caratterizzato da diversi elementi aggressivi che la rendono unica e accattivante, come il nuovo paraurti anteriore sportivo dedicato e le minigonne laterali, gli inserti DAM e diffusore posteriore in bianco freddo, i cerchi in lega dedicati e le nuove calotte degli specchietti retrovisori in grigio titanio. Il carattere sportivo della Nuova Abarth 500e è esaltato anche dai fari anteriori full Led con la nuova firma Abarth, dai freni a disco anteriori e posteriori, dalle nuove scritte Abarth anteriori e posteriori in grigio titanio scuro, dal nuovo logo laterale elettrificato dello Scorpione, dal tetto fisso in vetro e dai vetri posteriori oscurati per una maggiore privacy.

Stile e sportività trovano la loro massima espressione a bordo della Nuova Abarth 500e, come si evince da numerosi dettagli: dall’ambiente scuro dei montanti e del cielo alla nuova fascia Poison Blue per l’abbattimento dei sedili anteriori. L’alternanza di materiali pregiati ed elementi di design più sportivi crea una combinazione unica.

