Tag Heuer Formula 1 | Kith: tornano gli orologi icona in 10 versioni in serie limitata

La collaborazione tra Tag Heuer e Kith ha portato alla rinascita del leggendario orologio Tag Heuer Formula 1 in una collezione in edizione limitata che andrà a ruba tra i collezionisti.

Dal suo debutto nel 1986, la prima serie Tag Heuer Formula 1 è stata una pietra miliare per gli appassionati di orologeria e di corse. Questo orologio non solo ha introdotto il marchio Tag Heuer nel mondo, ma ha anche catturato l’attenzione per il suo design audace e i colori vivaci, rendendolo rapidamente uno tra i preferiti tra i collezionisti. Tra questi, Ronnie Fieg, fondatore di Kith, si è distinto per la sua passione per questo modello, che ha segnato anche l’inizio della sua collezione di orologi.

Oggi, Tag Heuer e Kith, entrambi leader nei loro rispettivi campi, si uniscono in una collaborazione all’avanguardia per rilanciare il Tag Heuer Formula 1. La nuova collezione non solo omaggia l’originale, ma lo reinterpreta con materiali contemporanei e una gamma di colori audaci ispirati ai modelli storici di Tag Heuer. Questo progetto congiunto celebra l’eredità degli anni ’80 e la continua evoluzione del design e della tecnologia.

La collezione in edizione limitata comprende 10 varianti del TAG Heuer Formula 1, ciascuna esprime un’identità forte e colorata che riflette lo spirito di entrambi i brand. I modelli variano da tonalità vibranti a combinazioni più sobrie, con accenti che ricordano i colori delle auto da corsa, dei piloti e delle icone culturali degli anni ’80.

Il Tag Heuer Formula 1 | Kith mantiene ciò che aveva fatto amare l’originale, portandolo nel 2024 e aggiornandolo con materiali

rinnovati. Per prima cosa, però, era fondamentale che queste nuove iterazioni mantenessero lo spirito iniziale dell’orologio. È stato rintracciato il fornitore originale della cassa e lo stesso stampo utilizzato per i pezzi realizzati nel 1986. Ciò significa che l’identità dell’orologio è inscindibile dal pezzo di cui i collezionisti si sono innamorati decenni fa.

I nuovi modelli presentano però aggiornamenti significativi, mentre l’orologio originale aveva un vetro in plastica, questo modello aggiornato è in vetro zaffiro. Anche il cinturino evolve dalla plastica al caucciù. Per la prima volta, il logo di TAG Heuer è stato combinato con quello di un partner, creando un simbolo unico che appare sul quadrante, sul cinturino e sul fondello degli orologi. Questo dettaglio non solo celebra la partnership, ma anche il legame con la comunità di appassionati che segue entrambi i brand. Il quadrante include anche il motto di Kith “Just Us”.

In totale sono 10 i nuovi orologi, con bracciale in acciaio o con cinturino in caucciù. Sette orologi sono un’esclusiva di Kith e ciascuno rende omaggio a un negozio della sua rete globale. Questi orologi giocano con colori vivaci: il rosso delle auto sportive; nero e giallo; verde, giallo e rosso, che strizzano l’occhio alla rara versione degli anni ’80 realizzata in collaborazione con il pilota giapponese di F1 Ukyo Katayama; crema e nero opaco.

Queste varianti sono limitate a 250 pezzi ciascuna. I modelli esclusivi di Kith comprendono anche due modelli con bracciale in acciaio, uno con lunetta blu e uno con lunetta verde. La coppia è limitata a 350 pezzi ciascuno. Tag Heuer vanta due esclusive, limitate a 825 esemplari ciascuna: un’esplosione di colore in blu e verde sulla lunetta e sul cinturino, con cassa in PVD nero e quadrante nero. La prima edizione sarà lanciata solo nei negozi di Miami il 3 maggio, seguita dal lancio globale il 6 maggio.

Un pezzo forte della collezione è il modello condiviso tra Tag Heuer e Kith, limitato a 1350 pezzi. Il classico orologio nero-beige con i suoi accenti rossi è una combinazione duratura e innegabile. Questo modello si presenta con un bracciale in acciaio e un quadrante con indici in rilievo che ricorda le versioni patinate di questo modello del 1986.

Il Tag Heuer Formula 1 | Kith rimane fedele all’originale, attingendo elementi dalle combinazioni di colori e dai piccoli dettagli che caratterizzavano la Serie 1. Tra questi, la lancetta delle ore dalla forma originale, un triangolo con un punto all’interno a ore 12, gli indici che si alternano ogni quarto tra scudi e punti e una minuteria a contrasto che conferisce al quadrante un carattere molto piacevole.

Fonte Tag Heuer

Copyright Image: Sinergon LTD