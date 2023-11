Breil Manta P.R.O. Hybrid Automatic: la nuova collezione di orologi

La nuova collezione di orologi Breil Manta P.R.O. Hybrid Automatic celebra il ritorno di un’icona, presentando segnatempo unici caratterizzati da un calibro Hybrid automatico. Questa linea unisce un design distintivo e tanta innovazione tecnologica.

Manta P.R.O., acronimo di Professional, Resistent e Overpowering, racchiude in sé tre concetti chiave che descrivono le caratteristiche tecniche e di performance di questi nuovi orologi. La robustezza dei materiali si sposa con un design peculiare che da decenni caratterizza la linea.

Breil Manta P.R.O. Hybrid Automatic: caratteristiche

La collezione Manta P.R.O. di Breil fonde l’eredità vintage del primo modello del 1970 con soluzioni estetiche e di precisione avanzate, offrendo orologi solo tempo Hybrid Automatic dotati del calibro Epson PX82A. Questo calibro combina un movimento automatico con la precisione del quarzo, garantendo fino a 6 mesi di autonomia con una carica completa.

Il movimento Epson PX82A presenta il dispositivo quick start, permettendo di riavviare l’orologio scuotendolo leggermente, fornendo energia al calibro. Oltre a animare il calibro, il movimento del polso diventa un’energia vitale, un soffio che sposta l’aria, elemento ispiratore della collezione.

Con una cassa in acciaio bilux dal diametro di 40,5 mm, i nuovi orologi Manta P.R.O. presentano una lunetta girevole unidirezionale zigrinata in alluminio anodizzato, proposta nei colori nero con indicazioni silver, verde brillante con dettagli silver e azzurro con

dettagli arancione e luminous a ore 12. Il quadrante si presenta in entrambe le versioni nero mat, con sfere e indici applicati rivestiti di super luminous giapponese, che rende perfettamente leggibile l’ora in qualsiasi condizione.

A ore 3 compare la data, mentre a ore 12 è collocato il logo Breil e a ore 6 l’iconico logo Manta accompagnato dalla dicitura “Hybrid Automatic” e il dato di impermeabilità a 200m. A ore 2 è posizionato un pulsante utile alla lettura della riserva di carica. Il calcolo avviene una volta svitato e tenuto premuto il pulsante, quando la sfera dei secondi è alle ore 12.

La lancetta dei secondi si sposterà tra le ore 12 e le ore 6 per indicare – fermandosi – lo stato di carica residua dell’orologio (lo stop a ore 1,2,4,6 indica una carica residua rispettivamente di 1 giorno, 7 giorni, 1 mese, 6 mesi massimo). Manta P.R.O. monta un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso e propone un fondello a vite con vetro zaffiro anodizzato in blu con effetto translucido per poter avere una visione del movimento. Il bracciale d’acciaio a 5 maglie è dotato di chiusura con pulsanti e fermaglio di sicurezza.

