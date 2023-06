ChatGPT arriva sulle Mercedes: ecco come funziona

Mercedes punta dritta all’uso dell’intelligenza artificiale integrando ChatGPT nel controllo vocale dei propri veicoli. Grazie a ChatGPT, il controllo vocale dell’assistente vocale “Hey Mercedes” MBUX diventerà ancora più intuitivo.

E’ possibile partecipare alla fase beta tramite l’app Mercedes me o direttamente dal veicolo utilizzando il comando vocale “Hey Mercedes, voglio partecipare al programma beta”. Il rollout avverrà tramite aggiornamento over-the-air OTA. Mercedes-Benz sta integrando ChatGPT attraverso Azure OpenAI Service, sfruttando le capacità della piattaforma cloud e AI di Microsoft.

L’assistente vocale MBUX di Mercedes-Benz è noto per la sua operatività intuitiva e un ampio portfolio di comandi. E’ possibile ricevere aggiornamenti sportivi e meteorologici, ottenere risposte alle domande sulle loro vicinanze o persino controllare funzioni intelligenti.

ChatGPT sulle auto per comprendere meglio i comandi vocali

ChatGPT completa il controllo vocale intuitivo esistente tramite “Hey Mercedes”. Mentre la maggior parte degli assistenti vocali è limitata a compiti e risposte predefinite, ChatGPT sfrutta un grande modello di linguaggio per migliorare notevolmente la comprensione del linguaggio naturale ed espandere gli argomenti ai quali può rispondere.

L’obiettivo di Mercedes è quello di unire il meglio dei due mondi, migliorando i dati validati dell’assistente vocale MBUX con il formato di dialogo più naturale di ChatGPT. Si avrà così un assistente vocale che non solo accetta comandi vocali naturali, perchè è in grado di conversare. Chiedendo all’Assistente vocale dettagli sulla destinazione, suggerimenti per una nuova ricetta per la cena o risposte a domande complesse, si riceverà una risposta più completa, mantenendo le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

Problemi di privacy

La collaborazione con Microsoft consente l’integrazione di ChatGPT. Attraverso Azure OpenAI Service, Mercedes sfrutta i modelli di intelligenza artificiale generativi su larga scala di OpenAI combinati con le capacità di sicurezza, privacy e affidabilità di classe enterprise di Azure. Mercedes mantiene il controllo completo sui processi IT in background. I dati dei comandi vocali raccolti vengono archiviati nell’Intelligent Cloud di Mercedes, dove vengono anonimizzati ed elaborati.

Secondo Mercedes la protezione dei dati è una priorità assoluta. I clienti sanno in ogni momento quali informazioni vengono raccolte e per quale scopo, e sono liberi di prendere le proprie decisioni. Mercedes si prefigge di proteggere tutti i dati dei clienti da manipolazioni e abusi.

Chi può accedere alla fase beta?

Il programma beta è al momento destinato ai clienti Mercedes degli Stati Uniti inizia proprio oggi, 16 giugno 2023, per oltre 900.000 veicoli equipaggiati con il sistema di infotainment MBUX.

Mercedes offre quindi la possibilità di provare le ultime tecnologie come early adopter. Il programma beta focalizzato negli Stati Uniti dovrebbe durare tre mesi. Gli sviluppatori Mercedes otterranno utili informazioni sulle richieste specifiche, consentendo loro di stabilire priorità precise nello sviluppo continuo del controllo vocale. Le conclusioni del programma beta saranno utilizzate per migliorare ulteriormente l’assistente vocale intuitivo e definire la strategia di rollout per modelli di linguaggio su larga scala in più mercati e lingue.

Vedremo nei prossimi mesi se la fase beta si evolverà in un prodotto finito, oppure se saranno necessarie altri periodi di test.

