Risparmiare in autostrada in moto: sconto del 30% con UnipolMove

Il servizio di pagamento autostradale proposto da UnipolMove, il sistema di telepedaggio sviluppato da UnipolSai, permette ai motociclisti di beneficiare di uno sconto del 30% sui transiti effettuati in moto. Grazie alla convenzione attiva dal 17 aprile 2023, i possessori del dispositivo UnipolMove potranno usufruire di questo vantaggio, analogamente a quanto già avviene per i dispositivi Telepass. La richiesta per attivare lo sconto può essere effettuata online attraverso un modulo presente sul sito web UnipolMove.

Ricordiamo che il dispositivo UnipolMove, analogamente al concorrente Telepass, consiste in una piccola scatola da posizionare sul parabrezza o sul cruscotto dell’auto o della moto, e permette di accedere a diversi servizi. Sviluppato da UnipolTech, la divisione tecnologica di UnipolSai, il sistema sfrutta un trasponder che trasmette informazioni ai caselli autostradali per effettuare il pagamento del pedaggio in maniera automatica, senza obbligare il conducente a fermarsi.

Il servizio di telepedaggio UnipolMove, è disponibile nei caselli con il simbolo del Telepass europeo. Al fine di utilizzare il servizio, è necessario rispettare alcune regole, come il limite di velocità di 30 km/h e la distanza di almeno 4 metri dal veicolo che ci precede. Attualmente, UnipolMove è attivo nella maggior parte delle autostrade italiane e nel prossimo futuro, il servizio sarà esteso anche a Francia, Spagna e Portogallo.

Canone UnipolMove gratis per 12 mesi

Inoltre, fino al 31 maggio, UnipolMove è in promozione con 12 mesi di canone gratuito per i clienti UnipolSai o a fronte di un preventivo RCA. Questo nuovo servizio di telepedaggio, che si aggiunge a quelli già esistenti sul mercato, rappresenta un ulteriore passo verso la semplificazione e la facilitazione delle operazioni di pagamento dei pedaggi autostradali, garantendo maggiore comodità e risparmio di tempo per i motociclisti e gli automobilisti.

