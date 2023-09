Tag Heuer Carrera Chronosprint x Porsche: il nuovo tributo alla 911

Tag Heuer Carrera Chronosprint x Porsche è il nuovo orologio realizzato in collaborazione, disponibile in due versioni. Questo segnatempo rende omaggio alla celebrazione dei 60 anni della collezione Tag Heuer Carrera e della Porsche 911 (originariamente chiamata 901).

Mescolando elementi sia dell’orologio che dell’auto, questi segnatempo offrono un’esperienza di cronometraggio senza precedenti. Con il nuovo lancio, velocità e precisione convergono, catturando l’essenza dell’eccezionale risultato della Porsche 901: raggiungere 0-100 km/h in soli 9,1 secondi, una pietra miliare nella storia della 911.

Tag Heuer Carrera Chronosprint x Porsche: il nuovo movimento

Come tributo alla precisione e alla velocità, Tag Heuer introduce un nuovo movimento nel settore, il movimento TH20-08, un’interpretazione del calibro interno TH20 lanciato nel 2023.

Progettato per misurazioni precise di brevi intervalli di tempo, il movimento TH20-08 riflette l’accelerazione di Porsche 901 da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi. La sua lancetta centrale accelera rapidamente, per rallentare gradualmente oltre i 60 secondi e rapidamente si riavvia. Il design scelto garantisce una chiara leggibilità del quadrante.

Il meccanismo unico del movimento presenta due ruote a forma di chiocciola, creando un accattivante gesto decelerante per la lancetta centrale. Queste ruote sono realizzate con tecnologia all’avanguardia, il cosiddetto processo Liga ampiamente utilizzato nel settore MEMS.

Realizzato con eleganza, determinazione e notevole memorabilità, la coppia di orologi non solo rende omaggio al loro illustre passato, ma trasmette anche un’essenza ancora più esaltante. Questi orologi sono interpretati sia in acciaio che in oro, ognuno con un concetto di design unico.

Tag Heuer Carrera Chronosprint x Porsche: caratteristiche

Il quadrante cattura lo sguardo con una rappresentazione visiva di velocità e accelerazione. Le linee rosse sul réhaut rappresentano graficamente l’accelerazione da 0-100 km/h in soli 9,1 secondi, rendendo omaggio alla prima Porsche 911. Questo elemento dinamico conferisce un senso di movimento ed energia all’orologio.

Con un tocco di ispirazione automobilistica, sottili dettagli rossi possono essere trovati in tutto l’orologio. Il quadrante delle 6 riporta

all’iconico cruscotto della Porsche degli anni ’70, dove l’area intorno ai 50 km/h veniva spesso evidenziata per indicare la velocità consigliata nelle aree urbane.

Altro cenno al ricco patrimonio sportivo si trova nella parte rossa del quadrante delle 9. Serve come promemoria del limite critico del motore

oltre il quale possono verificarsi danni. Non è un caso che Tag Heuer abbia scelto di posizionare la linea rossa alle ore 6.8. Si riferisce al limite di 6800 giri al minuto.

Da non trascurare, le lancette dei contatori traggono ispirazione dalla forma del cruscotto di un’auto, completando l’estetica coesa del design automobilistico. In più, Tag Heuer Carrera Chronosprint x Porsche porta l’innovazione ad altri livelli con il suo doppio Glassbox. Chiamato “Glassbox” per il suo vetro a cupola, convesso, rende omaggio ai disegni in cristallo esalite a cupola degli anni ’70. Riprogettato per avere un colpo d’occhio curvo che scorre senza soluzione di continuità dal réhaut lungo il bordo del quadrante, fondendosi nella cassa.

Questo design innovativo, il primo per il Tag Heuer Carrera, offre una facile lettura delle indicazioni sul quadrante tramite il vetro frontale e una visione accattivante della meccanica intricata dell’orologio attraverso il fondello. Il fondello è caratterizzato da una massa dedicata appositamente progettata per replicare l’iconico volante a tre razze di Porsche.

Entrambi gli orologi montano un cinturino in pelle di vitello, in marrone per l’edizione oro e in nero per l’edizione in acciaio, con il numero originale in rilievo “911” sul cinturino, rendendo omaggio a Porsche e catturando l’attenzione di appassionati e intenditori dell’iconica auto sportiva. La versione in acciaio mostra quadrante e réhaut argentati, mentre l’edizione oro esprime raffinata eleganza con il suo quadrante e réhaut scintillanti beige.

Questi due orologi unici sono ciascuno presentato in un imballaggio appositamente progettato, firmato Tag Heuer x Porsche, con sottili tocchi di oro e acciaio che ricordano gli orologi. In una fusione perfetta di maestria orologiera ed eccellenza automobilistica, il Tag Heuer Carrera Chronosprint x Porsche rappresenta l’apice della collaborazione tra due leggendari marchi. Con un comune impegno nell’eccellenza, nelle prestazioni e nel design senza tempo, Tag Heuer e Porsche ancora una volta raccontano la loro storia e la loro passione per le corse.

