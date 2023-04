Tag Heuer Carrera 60 Anniversario: per sei decenni, l’intramontabile modello della manifattura svizzera ha definito il design degli orologi da prestazione, lo spirito agonistico e la cultura del successo.

Dalla sua introduzione nel 1963, il Tag Heuer Carrera è diventato un simbolo di aspirazione, successo e buon gusto. In sei decenni è apparso al polso di personaggi cool, da Mick Jagger a James Hunt a Ryan Gosling. Sempre lo stesso profilo elegante, supportato dalla meccanica e dalla raffinatezza svizzera.

Per il 60 anniversario, TAG Heuer presenta due nuovi modelli: il cronografo Tag Heuer Carrera Glassbox e il cronografo tourbillon Tag Heuer Carrera, che promettono di diventare due modelli di riferimento nella collezione di orologi contemporanei dell’azienda.

Tag Heuer Carrera 60 Anniversario: un nuovo classico senza tempo

Con un diametro di 39 mm, la cassa ha una qualità universale, mentre l’ergonomia complessiva è stata perfezionata, rendendo l’orologio il più comodo possibile da indossare, anche con polsi di diverse dimensioni. La cassa è sormontata da un vetro zaffiro dalla forma simile a quella dei cristalli in esalite bombati presenti sui modelli Heuer Carrera degli anni Settanta, solo che ora il vetro è stato rielaborato in modo che la curva fluisca senza soluzione di continuità sulla scala tachimetrica che corre intorno al bordo del quadrante e all’interno della cassa.

Allo stesso modo, anche il réhaut e gli indici sono stati curvati, contribuendo ulteriormente all’estetica, alla coerenza e alla leggibilità dell’orologio. In linea con lo scopo originario di Jack, questo sviluppo non è solo estetico, ma consente anche di leggere il tachimetro da una gamma più ampia di angolazioni.

Altrettanto evidenti sono i nuovi pulsanti, che sono stati modellati e posizionati in modo da renderli il più possibile efficienti per l’utente. L’essenza del Tag Heuer Carrera rimane quella di un orologio estremamente raffinato, progettato per uno scopo preciso e definito sia dalla sua funzione che dalla sua forma.

I due modelli disponibili sono uno con il caratteristico quadrante blu abbinato ad un cinturino in pelle di vitello blu, e un secondo con un quadrante più audace, nero e argento reverse panda.

Il Calibre Heuer 02 continua a evolversi

All’interno di entrambe le versioni del cronografo Tag Heuer Carrera è presente una versione evoluta del calibro cronografico automatico di manifattura TAG Heuer, l’Heuer 02. Denominato TH20-00 e visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro dell’orologio, il movimento di nuova generazione è ora dotato di una massa oscillante che offre una carica bidirezionale, mentre le versioni precedenti caricavano la molla del movimento solo se il rotore si muoveva in senso antiorario.

La carica risulta più rapida e più affidabile nell’uso quotidiano, assicurando che l’orologio si avvicini alla sua riserva di carica massima di 80 ore e migliorando la precisione per una parte maggiore del tempo di utilizzo. Il TH20-00 presenta inoltre finiture elevate, in linea con la visione di Tag Heuer di creare orologi e movimenti tecnici ma eleganti.

I due orologi offrono due espressioni della stessa filosofia evergreen. Il modello blu si ispira alla modernità, mentre il modello nero e argento riprende in modo più deciso il pedigree da corsa del Tag Heuer Carrera. Le sottili differenze nell’applicazione delle scale dei quadranti interni contribuiscono a raggiungere questo obiettivo, così come la posizione della data: a ore 6 nel modello blu e spostata a ore 12 nel modello nero e argento per rendere la lettura del cronografo il più pulita possibile.

Tag Heuer Carrera 60 Anniversario: Tag Heuer Carrera Glassbox con tourbillon

Questo nuovo ed elegante modello funge da orologio gemello di una collezione di TAG Heuer Carrera tourbillon precedentemente introdotti con casse più grandi e dal design più sportivo. Il nuovo orologio segue gli stessi principi di design e condivide la forma di base con il

nuovo cronografo Tag Heuer Carrera, solo che ha un quadrante elevato da un’apertura a ore 6 che rivela la gabbia del tourbillon.

Il nuovo orologio è animato dal movimento tourbillon di Tag Heuer, il TH20-09. Il movimento automatico certificato come cronometro è dotato anche di funzione cronografo e ha una riserva di carica di 65 ore. Ogni elemento dell’orologio è stato perfezionato per riflettere la bellezza meccanica del tourbillon.

Ad esempio, grazie al vetro zaffiro curvo e alla forma fluida del nuovo cronografo tourbillon Tag Heuer Carrera, la bellezza del tourbillon può essere osservata da una gamma più ampia di angolazioni. Inoltre, sul quadrante, il réhaut e gli indici sono stati sottilmente curvati per rispecchiare e completare il bordo del cristallo, esaltando l’eleganza dell’orologio.

Altri dettagli contribuiscono a potenziare l’aspetto generale dell’orologio e la sua leggibilità. I quadranti interni di colore azzurro intenso sono circondati da anelli d’argento ad alto contrasto, favorendo una miglior lettura del cronografo. Allo stesso modo, la scala dei minuti che corre lungo il bordo esterno del quadrante è punteggiata da dettagli arancione fuoco su ciascun indicatore delle ore.

Un ultimo tocco quasi nostalgico è la lancetta centrale dei secondi del cronografo, che ha una forma triangolare e nitida ispirata agli strumenti dei cruscotti delle auto da corsa degli anni Sessanta.

