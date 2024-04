Grand Seiko Milano Design Week 2024: Materia in Movimento

L’installazione “Materia in Movimento” di Grand Seiko alla Milano Design Week 2024 esplora i concetti di sostenibilità e innovazione nel design, un dialogo tra natura e uomo, nel contesto della vita moderna.

Durante la Milano Design Week 2024, Grand Seiko si conferma protagonista con l’installazione “Materia in Movimento”, un progetto esperienziale che esplora il rapporto tra natura e uomo. Il tema del Fuorisalone 2024, “Materia Natura”, viene reinterpretato da Grand Seiko attraverso un format originale che integra la filosofia del brand, “The Nature of Time”, promuovendo una riflessione sull’interazione tra tempo, natura e le attività umane.

Il concetto di “natura” evoca non solo l’origine di tutto ma rappresenta anche un richiamo urgente alla sostenibilità e al rispetto ambientale. In parallelo, la “materia” dialoga con il design e il pensiero creativo, offrendo infinite possibilità di trasformazione. Questi temi sono fondamentali per Grand Seiko, che vede nel design un elemento chiave del proprio dna.

La parte espositiva è divisa in due sezioni principali: “La Natura, la Foresta di Betulle” e “L’Uomo, la Foresta Urbana”. Nella prima, i visitatori possono sperimentare il forest bathing, una tecnica di meditazione giapponese, immersi in una foresta ricreata all’interno di Casa Brera. Questo spazio offre un’esperienza sensoriale unica, facilitando la connessione con la natura e il fluire del tempo.

Proseguendo la visita, si passa alla “Foresta Urbana”, dove la natura lascia spazio alla creatività umana. Qui, ledwall verticali creano l’illusione di una metropoli moderna, con immagini che includono il segnatempo Kodo Constant-force Tourbillon, espressione dell’ingegno umano e della precisione orologiera di Grand Seiko.

Gli orologi Kodo Constant-force Tourbillon, inoltre, sono esposti eccezionalmente per tutta la durata della Design Week, permettendo ai visitatori di apprezzare da vicino la maestria tecnica e il design innovativo di Grand Seiko. Il progetto “Materia in Movimento” vuole innescare una riflessione profonda sull’equilibrio tra uomo e natura, un tema che trova continuità anche nel sostegno di Grand Seiko alla preservazione della foresta di betulle bianche dell’altopiano di Hiraniwa.

Dopo il Fuorisalone, in accordo con l’Accademia di Belle Arti di Brera, Grand Seiko donerà gli alberi di betulle utilizzati per l’installazione agli studenti dei corsi di Scultura e Decorazione, promuovendo così la creatività e il rispetto per l’ambiente tra le nuove generazioni di artisti.

Fonte Grand Seiko

Copyright Image: Sinergon LTD