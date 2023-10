Porsche Design Chronograph 1 Utility Edizione Limitata: il brand ha rivisitato una leggenda, il design del nuovo cronografo si ispira

fortemente all’iconico “Military Chronograph” di Porsche Design degli anni ’70, che era conosciuto per un alto livello di affidabilità, comfort eccezionale e facile leggibilità e che aveva raggiunto uno status leggendario, specialmente tra le forze aeree e navali internazionali.

La nuova edizione è equipaggiata con tecnologie all’avanguardia e materiali moderni, fondendo un’eredità iconica con l’innovazione.

Porsche Design Chronograph 1 Utility Edizione Limitata: caratteristiche

Usando il carburo di titanio, il Chronograph 1 Utility Edizione Limitata stabilisce nuovi standard in termini di robustezza ed estetica. Questo materiale, sviluppato e brevettato da Porsche Design, rende la cassa del cronografo ancora più resistente ai graffi, estremamente leggero e ipoallergenico, comparato al suo storico predecessore che era realizzato in acciaio.

Questo segnatempo è il primo cronografo all’interno della collezione di orologi del brand a essere realizzato in carburo di titanio. Il design della nuova edizione, in particolare con il quadrante nero opaco, offre una leggibilità ottimale in omaggio al cronografo militare degli anni ’70, cosa che vale anche per l’uso dello storico font sui tre totalizzatori.

La nuova edizione è alimentata dal calibro cronografo Porsche Design WERK 01.240 con certificazione COSC e funzione flyback, che fornisce la stessa affidabilità del suo predecessore in termini di precisione, funzionalità e qualità.

La funzione flyback del cronografo consente l’avvio, l’arresto e il ripristino rapidi in un’unica operazione che, insieme alla cassa in carburo di titanio, rende l’orologio il cronometrista ideale per gli sport all’aria aperta e invernali, nonché per le attività di gara.

Il cinturino in pelle “Bund”, che un tempo conferiva al cronografo militare originale un elevato livello di comfort proteggendo il polso a temperature estreme, viene utilizzato anche nella nuova edizione Utility. Il quadrante dello storico precursore, la versione militare dedicato alla squadriglia volante dell’aeronautica americana, raffigurava una testa di tigre come animale araldico.

Ora, l’immagine di una marmotta urlante – colloquialmente chiamata “Mankei” a Pinzgau, in Austria – adorna il quadrante della nuova edizione, posizionata tra le ore 4 e le ore 5. L’icona “Mankei” sul quadrante si riferisce al Mankeiwirt, la nuova destinazione di Ferdi Porsche per gli appassionati di auto che si trova sulla strada alpina del Grossglockner vicino allo Studio F. A. Porsche a Zell am See, evidenziando la

collaborazione tra Porsche Design e F.A.T. International.

Il Cronografo 1 Utility – Edizione Limitata rende omaggio al suo storico predecessore attraverso diversi sorprendenti dettagli. Per esempio, il logo “TiC” è situato nella caratteristica posizione tra le ore 1 e 2 sul quadrante, facendo riferimento all’uso del carburo di titanio, ed è una moderna reinterpretazione dell’iconico simbolo 3H del Military Chronograph.

Il simbolo “3H” indicava l’uso dell’isotopo dell’idrogeno, il trizio, che assicurava un’eccellente leggibilità delle lancette e dei numeri del quadrante in condizioni estreme e al buio. La nuova edizione utilizza il materiale SuperLumiNova che si illumina di un colore blu brillante per garantire una leggibilità ottimale al buio.

Inoltre, due punti distintivi sul quadrante a ore 12 consentono di orientare chiaramente le indicazioni al buio. Rispetto al Chronograph 1 – All Black, i numeri dei secondi e dei minuti più spessi ottimizzano la leggibilità. L’accattivante scritta “Utility” spicca sul display del giorno e della data. L’orologio presenta lo storico logo Porsche Design sul quadrante e sulla corona di carica. L’icona “Mankei” e la scritta “Chronograph 1 Utility Edition” sono incise al laser sul fondello rivestito di nero insieme al numero di limitazione individuale XXX/250.

Il Cronografo 1 Utility – Edizione Limitata è dotata di un cinturino grigio ardesia in pelle di vitello, utilizzato anche negli interni delle macchine sportive di Porsche, e presenta un meccanismo di cambio rapido. Il cronografo è dotato di un cinturino aggiuntivo in tessuto bianco, con uno stemma che riporta le coordinate della F.A.T. Ice Race a Zell am See. Questo orologio può essere indossato comodamente

sopra una giacca da sci, rendendolo il compagno ideale per gli sport invernali e le gare.

Il Chronograph 1 Utility di Porsche Design Edizione Limitata è disponibile a un prezzo al pubblico di 11.950 €.

