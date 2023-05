Baglietto DOM 133: varato il nuovo yacht firmato Stefano Vafiadis

Baglietto DOM 133: nuovo varo per il cantiere che ha visto il battesimo del mare del terzo scafo DOM 133 firmato Stefano Vafiadis sia per le linee esterne che per gli interni e venduto grazie alla collaborazione di Remì Carrier di Canada Yachts. Dopo la cerimonia di natura tecnica, l’imbarcazione è stata trasportata alla sede di La Spezia per il completamento dell’allestimento in vista della consegna, prevista per l’inizio della stagione estiva.

Ad oggi sono ben 8 i DOM 133 venduti dal cantiere Baglietto. Il layout contemporaneo di questa linea non dimentica le maggiori “features” richieste come il beach club su due livelli con piscina a sfioro con il fondo sollevabile per aumentare le già generose dimensioni del pozzetto main deck oltre a finestrature panoramiche apribili a terrazza.

Gli interni dello yacht sono in perfetta simbiosi con gli esterni dell’imbarcazione, con delle forme sinuose ma decise al tempo stesso ed un look moderno e fresco. Straordinari i volumi che non trovano competitor per imbarcazioni di questo tipo.

Il main deck di questo yacht presenta un salone principale con delle soluzioni innovative: tra queste la scala esterna che sale al ponte superiore trasparente con i gradini flottanti tra due lastre di vetro; una perfetta quinta scenica per le sedute della zona lounge. I cielini sono tridimensionali ed esaltano i volumi in un incrociarsi in pianta che suddivide le due zone lounge e dining e crea dinamismo al tempo stesso.

I materiali lungo tutta l’imbarcazione sono molto simili, sapientemente scelti dall’Armatore per creare volutamente un forte senso di continuità e fluidità. L’essenza principale è un Acero chiaro e molto delicato, dal feeling quasi tessile. Le stoffe sempre chiare e materiche ed i marmi preziosi (Calacatta Oro e onici bianchi) esaltano la naturalità e delicatezza dei colori interni.

Senso di continuità anche per la cabina armatoriale, dove lo spazio tra zona letto e bagno non prevede stacchi o discontinuità, esaltandone così lo spazio. Nel ponte inferiore, le cabine offrono una personalizzazione del design pressoché totale, arrivando alla definizione anche dei singoli elementi di decoro, come le lampade da comodino (incassate a murata per salvare spazio).

Il salone all’upper deck è il punto di incontro più conviviale della barca con grandi aperture ai lati e, a poppa, con le grandi finestrature scorrevoli. Il cielino ha un’illuminazione a binario che esalta i pezzi di design presenti grazie a tagli caratteristici e sinuosi che riprendono lo stile degli esterni. La timoneria integrata richiama nel disegno l’iconico “Gabbiano” del logo Baglietto e si caratterizza per l’utilizzo di materiali sempre molto preziosi, che ricordano il cruscotto di auto di lusso.

Due motori Caterpillar C32 permettono all’imbarcazione di raggiungere la considerevole velocità massima di 17 nodi. Il ridotto pescaggio rende l’imbarcazione perfetta anche per la navigazione nei bassi fondali delle Bahamas.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.