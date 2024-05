Il Salone Nautico di Venezia 2024, in programma dal 29 maggio al 2 giugno, si terrà nell’Arsenale. Con oltre 300 imbarcazioni e 270 aziende partecipanti, l’evento celebra l’eccellenza nautica italiana e internazionale.

La quinta edizione del Salone Nautico Venezia si terrà dal 29 maggio al 2 giugno nello storico Arsenale. Con oltre 300 imbarcazioni e 270 aziende partecipanti, questo evento rappresenta una vetrina eccezionale per l’industria nautica italiana e internazionale. Con 30 nuovi cantieri e 15 première mondiali, il Salone Nautico di Venezia si conferma un appuntamento imperdibile.

Venezia, con questa manifestazione, riafferma il suo ruolo di “capitale mondiale della sostenibilità” nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Marco Polo. Saranno esposte 240 imbarcazioni in acqua, distribuite su 50.000 mq e oltre 1.100 metri lineari di pontili, grazie a un’importante infrastrutturazione dell’Arsenale. Inoltre, il Salone si estenderà su 30.000 mq tra spazi espositivi esterni e le storiche Tese cinquecentesche.

Gli espositori totali sono circa 270, con una forte presenza di player italiani come Ferretti Group, Azimut Benetti, Sanlorenzo, e molti altri. Sono presenti anche 54 espositori internazionali da paesi come Regno Unito, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Finlandia. Il cantiere inglese Sunseeker celebra i suoi 55 anni di fondazione al Salone, presentando modelli come Ocean 182 e Manhattan 55.

Salone Nautico Venezia 2024: tutte le novità

Ferretti Group presenta la nuova Navetta 38 di Custom Line, ammiraglia tra le barche a motore, e Infinito 90. Azimut Benetti espone il nuovo Seadeck 6 con propulsione ibrida, mentre Sanlorenzo mette in mostra BlueGame e SD 96 sotto un’installazione artistica. Non mancheranno Solaris Yachts con le sue barche a vela e a motore, Silent Yachts, Rizzardi Yacht, Cantiere Del Pardo, Tornado Yacht Absolute, FIM, Rio Yacht. Il cantiere Wider esporrà in anteprima il nuovo catamarano Wider Cat 92, lungo 28 metri. Dall’estero Astondoa, Green Line, Prestige, Beneteau, Jeanneau, Saxdor, Axopard, Nimbus, De Antonio.

Si registra ancora una volta la crescita del segmento vela con importanti presenze di cantieri italiani e internazionali sia tra i monoscafi che tra i catamarani. Al pontile P3 la vela sarà la protagonista assoluta con 30 imbarcazioni dai 10 ai 25 metri: Lagoon, Nautor Swan, Solaris, Grand Soleil, Elan, More, Arcona, Salona, Hallberg Rassy, Pegasus, Bavaria, Itacatamarans, Jeanneau, Beneteau, Pogo. Ammiraglia della produzione contemporanea a vela sarà il Jeanneau Yacht 65, che porterà anche il modello 60. Presente Solaris con i modelli di fascia superiore 40 e 50. Nautor Swan torna al Salone con il modello 58. Dalla Francia arriva il Pogo 9,5, una barca che ha avuto un grande successo per la sua maneggevolezza, ma è anche atteso il 44 del cantiere Hallberg-Rassy e i nuovi modelli Bavaria 38-42-46. Si registra inoltre un’importante espansione anche del segmento dei gommoni dai 4 ai 16 metri.

Si conferma la crescita del segmento dell’elettrico con oltre 50 imbarcazioni elettriche esposte, a cui è dedicato un intero pontile (P2 nord): qui si troveranno le nuove propulsioni, elettriche, ibride e ad idrogeno, molte delle quali protagoniste del palinsesto della E-Regatta, ma verranno anche presentati nuovi scafi dal tradizionale al foil.

Tra le novità, un’innovativa barca elettrica, la 850 Fantom Air, dove l’’innovativo design del cantiere Frauscher incontra la vena artistica della tecnologia e-drive di Porsche; Riva, del Gruppo Ferretti, porta El-Iseo, il primo motoscafo full electric; sempre in tema di navigazione sostenibile il cantiere Silent porta il suo Silent Yacht 14 full electric e il cantiere De Antonio il nuovo E23, un catamarano cento per cento elettrico, Marian boat presenta la nuova 800R.

Grande novità dell’edizione 2024 sarà il Wood Village: un’area internamente dedicata alle barche in legno a motore costruite dai cantieri veneziani secondo tecniche e strumenti antichi della tradizione artigianale della lavorazione del legno per dare visibilità alle eccellenze del territorio. In totale 20 imbarcazioni, di varie dimensioni, realizzate dai cantieri Giovanni Da Ponte, Falegnameria Artigiana Pesce, Andrea Zane, Serenella, Crosera, Associazione culturale barche in legno Dalla Pietà, Venmar.

Fonte Salone Nautico di Venezia

Copyright Image: Sinergon LTD