Custom Line Navetta 38: il varo del nuovo superyacht a Ancona

Il varo di Custom Line Navetta 38 a Ancona rappresenta un traguardo significativo per Ferretti Group, che realizza un nuovo superyacht che combina design ed ingegneria navale per un’esperienza nautica da vera crociera.

Il varo del primo superyacht Custom Line Navetta 38 rappresenta l’apice del design nautico e della progettazione navale di Ferretti Group, incarnando un perfetto equilibrio tra eleganza classica e vivibilità moderna, continuità immersiva tra interni ed esterni e contatto diretto con il mare grazie anche ad un ampio e versatile beach club. La progettazione di questo yacht è il risultato di una stretta collaborazione tra il Dipartimento Strategico di Prodotto, guidato dall’Ing. Piero Ferrari, e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group, con un contributo fondamentale dello studio ACPV Architects Antonio Citterio Patricia Viel per gli interni, e dell’architetto Filippo Salvetti per gli esterni.

Questo superyacht, lungo 38,76 metri e con un baglio di 8 metri, si distingue per il suo scafo dislocante e un volume totale di 299 GT. Caratterizzato da un design innovativo tanto negli esterni quanto negli interni, offre un’esperienza di crociera senza precedenti. Il Custom Line Atelier ha avuto un ruolo cruciale nell’adattare lo yacht ai desideri dell’armatore, trasformandolo in un’espressione fedele del suo stile personale.

La nuova Custom Line Navetta 38 si sviluppa su quattro ponti per enfatizzare i valori di qualità, volume e comfort. La disposizione interna include una grande master suite di oltre 40 mq sul ponte principale, oltre a quattro cabine ospiti nel ponte inferiore, per dare ospitalità a 10 persone e 7 membri dell’equipaggio, inclusi i percorsi completamente separati per garantire la privacy.

Il design degli esterni di Custom Line Navetta 38 è caratterizzato da una classicità senza tempo con linee scultoree, essenziali ed eleganti, valorizzate da ampie superfici vetrate, in una sintesi armoniosa tra tradizione nautica e ricercatezza. Gli interni dello yacht sono stati progettati per massimizzare l’utilizzo dello spazio, garantendo un controllo ottimale dei volumi e valorizzando in modo funzionale tutta la superficie disponibile, all’insegna della flessibilità. La luce naturale è potenziata da ampie vetrate a tutta altezza, creando una fusione armonica tra spazi esterni e interni in perfetta sintonia con l’ambiente marino.

