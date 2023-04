Feadship Project 710: svelate le prime immagini del superyacht

Feadship Project 710: svelate le prime immagini di una delle navi Feadship tecnicamente più avanzate e dal design più dinamico degli ultimi anni. La nave, pronta nel suo allestimento finale, sta per affrontare le prime prove in mare. Il Project 710, come viene chiamato in cantiere, misura 84 metri.

Feadship Project 710: caratteristiche

Secondo il team di progettazione, il brief richiedeva di mettere in discussione e sfidare tutte le norme di progettazione di uno yacht, sia in termini di architettura che di ingegneria, per creare una nave di nuova generazione. La lunghezza è resa ancora più “otticamente” allungata grazie al profilo basso, mentre gli elementi stilistici orizzontali e le forme molto pulite che fluiscono a poppa donano al superyacht un forte profilo.

Per la prima volta dopo anni, Feadship ha lanciato uno yacht con una sala macchine su un unico livello, che offre quindi molto più spazio per gli spazi interni e gli alloggi, in un layout audace e moderno come il profilo esterno suggerisce. Sia il design esterno che il design degli interni sono opera dello studio britannico RWD in collaborazione con Monk design.

Ci sono spazi sorprendenti, come una scala asimmetrica che conduce a un salone da pranzo sul ponte inferiore, dove un’intera parete si apre per rivelare una terrazza con vista appena sopra il livello del mare. Vicino alla poppa si trova una Aqua Lounge con enormi finestre sotto il livello dell’acqua. Al posto del ponte d’ormeggio a prua c’è un’affascinante sala d’osservazione con vetrate a doppia curvatura.

Puntando sull’innovazione e sull’ingegneria, il Progetto 710 è il primo della nuova generazione di yacht di grandi dimensioni, che punta alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica grazie a scafi ottimizzati per la velocità di crociera invece che per la velocità massima, al controllo dei pesi e alla riduzione delle emissioni grazie alla propulsione elettrica e alla possibilità di far funzionare i generatori con HVO, un biodiesel di seconda generazione, un cosiddetto carburante a zero emissioni di CO2.

Utilizzando il programma Advanced Electrical Drive (FAED) di Feadship per l’alimentazione ibrida diesel-elettrica, Project 710 ha una capacità di accumulo elettrico 4,5 volte superiore a quella del loro primo yacht ibrido, Savannah. Non ha alberi di trasmissione né timoni. L’azionamento elettrico avviene tramite una coppia di propulsori elettrici controrotanti Veth. Feadship e Veth hanno collaborato all’analisi fluidodinamica computazionale dei propulsori per massimizzare l’efficienza e ridurre al minimo le vibrazioni.

