I voli Hello Kitty di Eva Air tornano operativi

Anche i più seri frequent flyers non potranno che apprezzare il ritorno dei voli Hello Kitty di Eva Air. C’è da dire che non è il solo personaggio Sanrio che collabora con Eva Air perchè ebbene si, ci sono anche i voli Badtz Maru.

Non si tratta solo di una simpatica livrea, perchè l’intero volo è ispirato ai celebri personaggi giapponesi. Il tema Hello Kitty è infatti integrato in ogni fase del volo, dalle carte d’imbarco tematiche alle etichette bagagli, fino alle coperture dei poggiatesta e agli accessori a tema.

Nonostante la pandemia abbia causato la sospensione del servizio, la compagnia taiwanese ha deciso di riportare in volo gli aeromobili Hello Kitty Jet su tre rotte specifiche.

Nel corso degli anni, diversi Airbus A320-200, A330-200, Airbus A330-300 e Boeing 777-300ER hanno avuto livree speciali di Hello Kitty. Poiché gli aerei vengono generalmente riverniciati ogni cinque-dieci anni, la compagnia aerea ha introdotto più di dieci livree diverse per i suoi Hello Kitty. Ogni aeromobile prende il nome dalla livrea, come nel caso degli arei Shining Star, Hello Kitty Loves Apples e Celebration Flight.

Come riporta Airline Geeks, i voli BR115 e BR116 tra l’Aeroporto Internazionale di Taoyuan (Taipei, Taiwan) e l’Aeroporto di New Chitose (Sapporo, Giappone) sono operati ogni giorno da “Joyful Dream” o “Celebration Flight”. I voli BR255 e BR256 tra l’Aeroporto Internazionale di Taoyuan (Taipei, Taiwan) e l’Aeroporto Internazionale di Denpasar (Bali, Indonesia) sono operati ogni giorno da “Joyful Dream” o “Celebration Flight”. I voli BR55 e BR56 tra l’Aeroporto Internazionale di Taoyuan (Taipei, Taiwan) e l’Aeroporto Internazionale O’Hare di Chicago sono operati tre volte alla settimana da “Shining Star”.

La compagnia aerea taiwanese ha intenzione di mantenere questo tipo di esperienza di volo unica e innovativa, che continua a suscitare l’interesse dei passeggeri in tutto il mondo.

L’esperienza di volo a tema Hello Kitty offerta da EVA Air rimane impressa nella mente dei passeggeri, che possono godere di un’atmosfera giocosa e divertente durante tutto il viaggio. I passeggeri sono accolti da personale di bordo in divisa Hello Kitty e possono ammirare la decorazione degli interni degli aerei, che include anche le toilette tematiche. Inoltre, la compagnia aerea offre una vasta gamma di prodotti a tema Hello Kitty, come tazze, pupazzi e accessori per il trucco, che possono essere acquistati durante il volo come souvenir.

Per i più curiosi, su OneMileAtTime la recensione completa di foto di un volo Eva Air a tema Hello Kitty mentre ricordate di leggere anche il nostro post sulle livree più belle degli aerei.

