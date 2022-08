Emirates e United annunciano con tweet spiritosi… un matrimonio?

Emirates e United sono sul punto di annunciare una collaborazione, o una forte un partnership, visto la serie di curiosissimi tweet delle ultime ore che riportiamo qui sotto. Inizia United…

Emirates risponde al saluto…

Ed ecco l’invito di United per il 14 Settembre…

Want to hang(ar) out on September 14, @emirates? — United Airlines (@united) August 30, 2022

Cosa sta succedendo tra Emirates e United?

Non ci sono ancora notizie ufficiali, ma quello che è certo è che in passato sia Continental Airlines sia United Airlines, fuse insieme nel 2012, avevano avuto rapporti con Emirates.

Anche se i dettagli sono scarsi, sappiamo che il presidente di Emirates, Tim Clark, ha sempre voluto una collaborazione con una delle linee aeree americane. Allo stesso tempo United, così come le altre compagnie americane, ad oggi non riescono più a servire l’India a causa dalla guerra in corso in Ucraina, non potendo usare lo spaio aereo russo. Una partnership tra Emirates e United potrebbe superare questo problema.

Dal canto suo Emirates potrebbe vendere i propri voli tramite United in tutti gli Stati Uniti mentre United sarebbe in grado di vendere collegamenti da Dubai sulle sue nuove rotte. Una situazione win-win per entrambe, almeno sulla carta. Ci rimane solo da attendere il 14 Settembre…

