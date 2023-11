La Fiat 500e arriva negli USA e sarà una delle EV più economiche

La Fiat ci riprova con la 500e che sta per fare il suo atteso ritorno sul mercato automobilistico americano l’anno prossimo, posizionandosi come una delle più accessibili nel segmento delle auto elettriche negli USA. CarDirect ha rivelato che il modello 2024 della FIAT 500e sarà proposto a un prezzo di listino di $32.500.

Con un prezzo altamente competitivo di $32.500, la Fiat 500e 2024 si annovera tra i pochi veicoli elettrici sul mercato al di sotto della soglia dei $33.000. Nonostante modelli come la Nissan LEAF mantengano un vantaggio di prezzo, la FIAT 500e 2024 si distingue per la sua accessibilità, specialmente considerando l’imminente uscita di produzione di altre EV economiche come la Chevrolet Bolt.

Le specifiche complete della nuova Fiat 500e 2024 da Stellantis non sono ancora state divulgate completamente, ma è confermato che avrà cerchi in lega da 17 pollici, sedili bucket in tessuto con dettagli rossi e un sistema di navigazione Uconnect 5 da 10,25 pollici.

Curioso come il prezzo di $32.500 della Fiat 500e sia inferiore a quello del modello precedente, che aveva un prezzo di listino di $33.210 prima del suo ritiro dal mercato, con una differenza di $710. La versione 2019 aveva un’autonomia di soli 135 km per carica completa.

Presentata al Salone dell’Auto di Los Angeles del 2022, la nuova generazione della Fiat 500e non ha ricevuto aggiornamenti significativi da allora. Dovrebbe essere disponibile per la vendita negli USA nel primo trimestre del 2024, con specifiche e potenziali informazioni sull’autonomia che dovrebbero essere annunciate il 4 dicembre, sul sito web Fiat USA.

In precedenza, la Fiat 500e era venduta come “veicolo conforme” in stati selezionati come California, Maryland e Oregon, per rispettare le normative sulle emissioni. Non è ancora chiaro se il modello 2024 sarà disponibile a livello nazionale o limitato a certe regioni.

Mentre Fiat al momento non ha confermato il luogo di produzione della 500e che arriverà negli USA, e quindi la sua idoneità per i crediti d’imposta federali, una scappatoia potrebbe permettere a Chrysler Capital di offrire un credito fiscale commerciale di $7.500 ai consumatori che decidono di noleggiare il veicolo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD