ZEN Yachts ZEN50: gli innovativi catamarani solari elettrici

ZEN Yachts ZEN50: il produttore di catamarani innovativi a energia solare e a zero emissioni, annuncia la chiusura del round di finanziamento di Serie A di 5,5 milioni di euro sottoscritto esclusivamente da Ocean Zero LLC, un fondo che investe in aziende innovative in grado di fare la differenza nella decarbonizzazione dei trasporti marittimi. Il socio amministratore di Ocean Zero è Chris Anderson, curatore delle conferenze TED e dell’iniziativa TED Countdown , che mira a favorire la ricerca di soluzioni alla crisi climatica.

ZEN50 è il primo catamarano di lusso ad alte prestazioni in grado di operare ininterrottamente, giorno e notte, senza una sola goccia di carburante fossile a bordo. È completamente autosufficiente, basandosi solo su fonti di energia sostenibili ha dichiarato l’architetto navale Julien Mélot, che ha disegnato lo ZEN50.

Zen Yachts ospiterà i primi ZEN Community Days l’8 e il 9 giugno 2023, presso la propria sede centrale di Barcellona. L’evento a porte aperte accoglierà tutti gli appassionati di eco-yachting per incontrare il team ZEN e visitare lo ZEN Lab, dove i visitatori potranno vedere e scoprire le soluzioni di alta tecnologia per la decarbonizzazione della nautica, dalle tecniche di costruzione ultraleggera ai sistemi all’avanguardia per la gestione energetica e la propulsione.

Lo ZEN50 è uno yacht elettrico solare orientato all’esplorazione degli oceani, con un’autonomia illimitata e prestazioni ai vertici della categoria grazie alla sua struttura leggera in fibra di carbonio e a una vela alare ad alta tecnologia prodotto dalla società francese Ayro, partner in questo progetto. Ocean Zero è stato infatti l’investitore principale nella Serie A di Ayro avvenuta lo scorso anno.

I primi quattro slot di produzione dello ZEN50 sono stati prenotati da clienti esigenti che riconoscono l’importanza di non lasciare alcuna impronta di carbonio nella loro scia e che amano la libertà di uno yacht che può operare 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, 365 giorni all’anno senza combustibili fossili.

Gli scafi in carbonio dello ZEN50 saranno prodotti nel sud della Spagna, da un partner che vanta un’ampia esperienza nel settore aerospaziale, aeronautico e in progetti complessi di infrastrutture in composito. L’allestimento e la finitura degli yacht saranno controllati direttamente dallo staff di ZEN nei suoi cantieri di assemblaggio.

Questo innovativo approccio modulare offre flessibilità, scalabilità, costi inferiori e un solido controllo di qualità. Dopo aver chiuso il round di finanziamento Series-A e con i primi scafi in costruzione, ZEN Yachts debutterà all’International Multihull Show, che si terrà dal 12 al 16 aprile a La Grande Motte in Francia, il programma di fiere prevede anche il Cannes Yachting Festival in settembre e i saloni di Barcellona e Fort Lauderdale in ottobre.

