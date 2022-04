Adidas Originals Kawasaki sneakers 2022: le ZX8000 e ZX 5K Boost

adidas Originals e Kawasaki celebrano il passato, il presente ed il futuro di ZX con due modelli di Sneakers creati in collaborazione.

Adidas Originals Kawasaki sneakers 2022: nate dalla comune passione condivisa per il design e l’innovazione, in questa stagione, Adidas Originals e Kawasaki uniscono le forze per celebrare la storia e il futuro di ZX con due versioni di scarpe uniche: ZX8000 e ZX 5K Boost.

Conosciuta per il suo inimitabile approccio estetico, Kawasaki ha dato vita alla famiglia di modelli sportivi – ZX – sigla che è servita da ispirazione per il team di progettazione adidas quando ha introdotto per la prima volta la sneaker ZX500 nel 1984.

Prendendo spunto dalla filosofia di design della motocicletta e dai colori immediatamente riconoscibili e distintivi di Kawasaki, la sneaker ZX8000 presenta una tomaia in pelle di canguro bianca, con strati esterni in pelle verde Kawasaki, accenti in pelle scamosciata con mappa blu e una grafica Kawasaki Ninja sul lato. Mentre, la ZX 5K Boost vanta un rivestimento in TPU nero e particolari verdi Kawasaki che catturano lo sguardo, una tomaia ripstop nera semitrasparente e un logo Kawasaki Ninja sulla punta.

Entrambe le sneakers sono rifinite con punte in pizzo elettroplaccate e inserti anche nel tallone, oltre ad avere fodere per calzini co-branded. Ogni paio viene quindi confezionato in una scatola personalizzata con un’immagine stampata dell’ultima Kawasaki Ninja ZX-10R, e racchiuso in carta velina impreziosita dal bozzetto di una motocicletta Kawasaki.

Il lancio della collaborazione tra adidas Originals e Kawasaki è accompagnato da un suggestivo filmato della campagna che rende omaggio alla cultura motociclistica giapponese accompagnando lo spettatore in un viaggio inaspettato per le strade della città.

