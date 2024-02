Baglietto FAST50: il nuovo superyacht di 50 metri

Il nuovo FAST50 di Baglietto offre prestazioni elevate, un design innovativo e un comfort supremo. Lo yacht di 50 metri stabilisce nuovi standard nel segmento delle grandi imbarcazioni veloci in alluminio, con spazi interni ed esterni fluidamente connessi, dettagli ispirati al mondo dell’automotive e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

L’ultimo progetto di casa Baglietto, chiamato FAST50, è uno yacht di 50 metri, dotato di 4 motori MTU 2000M96L, che può raggiungere una velocità massima di 30 nodi, è il top di gamma della linea Fast firmata Francesco Paszkowski Design. Il FAST50 attinge alla ricca eredità di Baglietto, rievocando le linee filanti che hanno segnato la storia del design nautico. Imbarcazioni iconiche come Pachamama, Monokini, vincitore del Compasso d’Oro nel 2016, e Rush, sono solo alcuni esempi dell’inconfondibile family feeling mantenuto dal FAST50. Questo modello introduce anche elementi del nuovo corso del brand, inaugurato con il T52, il design della poppa, in particolare, riprende alcuni degli elementi innovativi introdotti nella linea più tradizionale: concepita su 2 livelli, con la falchetta abbattibile a creare una piattaforma bagno, l’area poppiera si definisce come spazio ideale per la vita a contatto con il mare, con lettini prendisole concepiti come chaise longues con vista privilegiata.

Un transformer a scomparsa sostituisce la passerella, mantenendo così la pulizia della linea. All’interno, il FAST50 rompe i confini tra gli spazi interni ed esterni, grazie a finestrature a tutta altezza apribili e falchette tagliate che amplificano la vista sull’upper deck. La decisione di trasferire all’esterno le condotte di ventilazione, integrandole perfettamente nello scafo, massimizza lo spazio disponibile nel salone principale, arricchito da una zona conversazione e da un’area TV, mentre lo sky lounge sull’upper deck è dedicato alla zona pranzo.

I richiami al mondo dell’automotive sono evidenti nel design delle condotte di ventilazione e nei due passacavi a poppa, che ricordano gli scarichi delle auto sportive, conferendo all’intero yacht un’aura di potenza e dinamismo. Contrariamente ai modelli precedenti, il FAST50 si distingue per essere un’imbarcazione a tre ponti effettivi che adotta il concetto del wide body per la cabina dell’armatore, garantendo ampi volumi interni senza sacrificare la visibilità, grazie a due finestrature serigrafate a scafo.

Le aree esterne sull’upper deck offrono un ambiente ideale per il relax e il divertimento, con lettini e divani al fresco, mentre a prua si trova un’invitante area conversazione, una zona prendisole riservata e una vasca idromassaggio posizionata all’estrema prua per godere di una privacy assoluta con vista mozzafiato.

L’accoglienza degli ospiti è garantita da due cabine VIP e due twin, tutte con bagno annesso, situate sul ponte inferiore. L’area equipaggio, più a prua, comprende una spaziosa dinette, la cabina del comandante e quattro cabine con pullman bed, dimostrando l’attenzione di Baglietto per il comfort di tutti gli occupanti dello yacht.

Il tender, che può raggiungere i 7 metri di lunghezza, trova posto in un garage con sistema di varo per allagamento, enfatizzando la cura del dettaglio e l’innovazione tecnologica. La carena con semi tunnel a basso pescaggio assicura una navigazione agevole anche in acque poco profonde, confermando la versatilità del FAST50.

Il primo scafo della linea FAST50 è attualmente in costruzione presso il cantiere Baglietto, con consegna prevista nel 2026.

Copyright Image: Sinergon LTD