Wallypower50: rivoluzione nautica al Boot Düsseldorf 2024

Al Boot di Düsseldorf 2024, Wally e Ferretti Group lasceranno il segno presentando il wallypower50. Questo nuovo modello rappresenta un punto di svolta nella nautica, fungendo da trait d’union tra i wallytender e i wallypower e stabilendo nuovi standard di flessibilità, praticità e dinamicità.

La flessibilità è la chiave del wallypower50. Questo modello non è semplicemente una versione compatta della linea wallypower; è un ponte tra lo stile aperto dei wallytender43 e wallytender48 e gli spazi più ampi del wallypower58. Adattabile a una vasta gamma di utilizzi, il wallypower50 è perfetto sia come support vessel sia come family cruiser.

La versatilità del wallypower50 si riflette nell’ampio ventaglio di opzioni disponibili, che permettono di personalizzare l’imbarcazione in base alle esigenze specifiche degli armatori. La sua estetica, con linee pulite e un design innovativo della prua, porta l’iconico stile dei wallypower in una nuova dimensione.

Oltre al design, il wallypower50 offre spazi ottimizzati in coperta, con lettini separati e un pozzetto rialzato capace di ospitare fino a dodici persone, oltre a un ampio spazio sottocoperta con diverse configurazioni possibili.

Il sistema propulsivo del wallypower50 comprende due motori Volvo Penta IPS650, che garantiscono velocità superiori ai 36 nodi e una navigazione di crociera a 30 nodi, oltre a un facile controllo nelle manovre grazie al joystick con DPS. La versione X del wallypower50, dotata di quattro motori fuoribordo Mercury da 400 cavalli, può raggiungere i 48 nodi, mentre con i motori Mercury 500hp la velocità massima supera i 50 nodi.

Il wallypower50 porta con sé l’eredità del leggendario wallypower118, incorporando i suoi tratti distintivi in un design raffinato e moderno. Con linee nette, uno scafo a V profondo e un profilo aggressivo, il wallypower50 si distingue come un modello di potenza ed eleganza, capace di soddisfare sia le esigenze pratiche che quelle di stile.

