L’Eté barca a vela: il nuovo daysailer firmato da Thomas Tison

Ispirato dall’art de vivre dell’affascinante Costa Azzurra e dalle acque cristalline del Mediterraneo, L’Été è il nuovo daysailer dello studio francese Thomas Tison Yacht Design & Engineering. E’ un’imbarcazione veloce e facilmente manovrabile.

L’estate è il momento in cui i velisti vivono al massimo la propria imbarcazione: è possibile riunirsi a bordo con gli amici e la famiglia per passare del prezioso tempo assieme, e quando si è da soli, riscoprire il piacere di navigare in solitaria. Dalla scelta dei materiali e componenti tecnologici fino alle scelte stilistiche e di layout, L’Été è pensata per essere una piattaforma che consente di condividere le emozioni con gli ospiti a bordo e regalare piacere in navigazione.

Il nome dell’imbarcazione, estate in francese, racchiude la filosofia di questo 12m. Il weekend perfetto per l’armatore del L’Été: salpare con gli amici il venerdì, sabato in navigazione solitaria, e domenica in rada con la famiglia.

Thomas Tison vanta una grande esperienza nella progettazione di imbarcazioni e componenti in fibra di carbonio. Attualmente è alla sua quarta partecipazione alla Coppa America, e sta collaborando con il Team INEOS Britannia. L’uso della fibra di carbonio per la coperta, la chiglia ed il timone ha permesso di mantenere i pesi contenuti: L’Été pesa solamente 3700 Kg. I verricelli elettrici che regolano il fiocco e la randa rendono facile e preciso il controllo delle vele, alla portata di chiunque.

L’Eté barca a vela: caratteristiche

Replicando la scelta effettuata per Elida, il 15m full custom varato in Germania lo scorso agosto, lo scafo di L’Été è in legno. All’interno del nuovo daysailer dello studio francese, possiamo ritrovare molte delle scelte studiate per il progetto full custom che ha portato il team di Thomas Tison a testare le proprietà del materiale scelto per lo scafo nei laboratori di Airbus. Le linee volute da Thomas Tison offrono ampi spazi in coperta ed esaltano il pregio e l’eleganza intramontabile del legno.

Si potrebbe temere che l’alta tecnologia a bordo possa limitare le emozioni in navigazione, ma il timone a barra scelto per questo daysailer offre un’esperienza di navigazione coinvolgente. Le sedute sono in posizione decentrata per consentire una connessione ancora più diretta con il mare e le onde, permettendo anche una vista mozzafiato sulla barca e sull’ambiente circostante.

L’ altro punto di forza di questa imbarcazione è di garantire comodità a bordo nei momenti conviviali con gli ospiti. L’accogliente ed ampio pozzetto a tutto baglio si estende dallo specchio di poppa fino all’albero. Gettata l’ancora, i lettini di poppa vengono riparati da un parasole, e L’Eté diventa una casa Mediterranea situata sul lungomare. Tra gli optional disponibili troviamo anche una piattaforma gonfiabile per garantire un facile accesso alle attività di snorkeling.

Il layout interno è stato progettato per creare una day room perfetta per socializzare, come nei beach club di lusso della Costa Azzurra. Il tambuccio largo 1,3 m garantisce un facile accesso sottocoperta, dall’altezza di 1,75 m. Questo comodo spazio offre la possibilità di ripararsi dal sole di mezzogiorno ed al contempo continuare a conversare con chi resta nel pozzetto. La dayroom è equipaggiata con aria condizionata, due display touchscreen, frigo per bevande fredde e cibi freschi, ed ampie aree di stivaggio.

Il cielino è ricoperto da uno strato di oro e contribuisce a ridurre i pesi e massimizza la luce naturale che entra dalla tuga. Una toilette spaziosa, accessibile dall’esterno, offre intimità. L’Été dispone anche un garage di quattro metri dedicato a water toys come surfboard elettrici, stand up paddle e materiale per immersioni. Costruita in Bretagna, Francia, L’Été sarà disponibile in 9 mesi dall’ordine.

