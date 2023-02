Le barche e i team Coppa America 2024: è stato un gennaio molto impegnativo per tutti i team dell’America’s Cup, che hanno intensificato i loro programmi di allenamento. Mancano infatti pochi mesi alla firma dei progetti AC75, quindi l’importanza della raccolta e dell’analisi dei dati non è mai stata così importante. Qui vi mostriamo tutti i team e i principali sviluppi a cui stanno lavorando.

Le barche e i team Coppa America 2024: Emirates Team New Zealand

Un gennaio importante per i Defender, che hanno perfezionato i controlli delle vele e dei sistemi di armamento del loro AC40 (AC40-1) in modalità di sviluppo. Verso la fine del mese, i Kiwi hanno testato nuovi talenti in vista della Youth & Women’s America’s Cup: Leo Takahashi e Liv Mackay hanno iniziato a timonare, mentre Sam Meech e Marcus Hansen si sono alternati nel team di collaudo senior. All’inizio di febbraio, il team ha schierato per la prima volta due AC40 e il programma di allenamento è entrato in una nuova fase.

INEOS Britannia

Il Challenger of Record è stato impegnato a svernare a Palma e ha portato il prototipo LEQ12 “T6” in modalità di raccolta dati. Le nuove vele sono salite a bordo a metà gennaio e l’approccio altamente tecnico e basato sui dati del team ha visto il legame tra ingegneri e velisti migliorare sempre di più. Bleddyn Mon e Iain Jensen sono stati fondamentali in questo senso. Si sono “uniti” al club dei capovoga alla fine di gennaio e il team prevede di varare e far navigare il loro AC40 (AC40-2), consegnato a ottobre, a febbraio.

Alinghi Red Bull Racing

Partiti da Barcellona, gli svizzeri hanno fatto passi avanti in acqua sotto l’occhio vigile del Sailing Team Adviser Pietro Sibello. Dopo quattro settimane in capannone durante il periodo natalizio per montare un nuovo sistema di fiocco autovirante, gennaio ha rappresentato una svolta per il team in acqua, con un notevole aumento dell’intensità e della volontà di spingere BoatZero più a fondo sia in rettilineo che nelle manovre. Il team ha ricevuto il suo primo AC40 alla fine di gennaio, insieme ad alcuni Persico 69F per l’addestramento e la valutazione, quindi Alinghi Red Bull Racing cambierà marcia in breve tempo.

New York Yacht Club American Magic

Ore incessanti e quasi innumerevoli manovre hanno portato NYYC American Magic in cima alla lista dei tempi di navigazione. A gennaio, l’attenzione si è concentrata sulla riorganizzazione del sistema per aumentare la potenza dell’impianto idraulico e il grande salto tecnologico è stato la rimozione della scotta della randa dalla bugna per posizionarla su un supporto posizionato su un binario secondario attraverso il pozzetto. Ciò ha prodotto una disposizione più ordinata della bugna della randa e gli americani hanno un assetto tra i più nitidi mai visti su un AC75. Il team smantellerà “Patriot”, mentre il nuovo AC40 arriverà all’inizio di febbraio.

Luna Rossa Prada Pirelli

Gli allenamenti a Cagliari sono stati ad alta intensità per gli italiani durante il mese di gennaio, che sono apparsi solidi in volo e precisi nelle manovre navigando con il loro prototipo LEQ12 a ritmo di gara, giorno dopo giorno. È stato presentato un nuovo foil di sinistra insieme a un nuovo braccio di foil di dritta e questa barca pesantemente sensorizzata è stata sottoposta a un programma di raccolta dati incessante. Al timone Marco Gradoni e Ruggera Tita, che si sono alternati a Francesco Bruni e Jimmy Spithill. Il design delle vele è stato oggetto di particolare attenzione, con gli italiani in grado di invertire la parte superiore della randa nelle condizioni più difficili per ridurre la potenza. Alla fine di gennaio, il team ha ospitato un campo di regata di una settimana sui Persico 69F per trovare i talenti per i team Youth e Women’s America’s Cup.

Team Orient Express

I francesi sono tornati in Coppa America. Un ritorno molto gradito, con l’annuncio che il gruppo alberghiero Accor, utilizzando il suo marchio “Orient Express”, si è impegnato nella K-Challenge e prenderà il nome di “Orient Express Team”. I francesi hanno coinvolto grandi nomi come lo skipper Quentin Delapierre, la leggenda delle regate oceaniche Franck Cammas come responsabile delle prestazioni, l’esperto architetto navale Benjamin Muyl e Antoine Carraz come direttore tecnico. Il team, guidato da Stéphan Kandler e Bruno Dubois, beneficerà di un pacchetto tecnologico di ultima generazione fornito dal Defender, Emirates Team New Zealand, che consentirà a Orient Express Team di guadagnare tempo e partire alla pari con gli avversari.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.