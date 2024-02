Baglietto T52 Infinity: varato il nuovo yacht di lusso

E’ stato varato Baglietto T52 Infinity, uno yacht con caratteristiche uniche come il beach club su tre livelli, lo sky lounge apribile e una suite armatoriale con gym privata.

Il cantiere navale di La Spezia ha varato “Infinity“, il secondo scafo della serie T52 di Baglietto. “Infinity” si distingue nel panorama degli yacht di lusso per le sue innovazioni stilistiche, che rappresentano una vera e propria firma del marchio. La poppa aperta con un esclusivo beach club su tre livelli e una piscina dotata di un pavimento con movimentazione up/down trasformano lo spazio esterno in un vero e proprio santuario di relax, che offre agli ospiti un’esperienza senza precedenti a bordo.

Lo sky lounge sull’upper deck, con le sue finestrature a scomparsa totale, permette un contatto costante con il mare, dilatando visivamente gli spazi interni e fondendo il confine tra interno ed esterno. La suite armatoriale, dotata di una veranda esterna privata utilizzata come palestra, offre un’ulteriore dimostrazione di come “Infinity” riesca a coniugare lusso e funzionalità, rendendo ogni viaggio un’esperienza unica.

Motorizzato con due motori Caterpillar C32, “Infinity” vanta una velocità massima di 16 nodi, combinando prestazioni eccellenti con l’inconfondibile stile Baglietto. Questo yacht non solo conferma la tradizione di imbarcazioni dislocanti del cantiere, ma stabilisce nuovi standard di riferimento per il settore, grazie a una lunghezza di ponte sole di circa 24 metri che non trova eguali nel mercato.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD